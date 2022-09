Không lơ là phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Quốc khánh 2/9

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; không được chủ quan, lơ là.

Các đơn vị phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ; đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; chủ động nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội và các đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ; phòng chống thiên tai, bão lụt và các vấn đề liên quan khác. Báo cáo kịp thời về những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh (nếu có) về Bộ Y tế.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ tối đa 4 ngày, từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9, do đó nhu cầu đi tham quan, du lịch của người dân tăng đột biến, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân, khách du lịch, nhiều địa phương siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, nhất là trong những ngày nghỉ lễ 2/9.

Các cơ sở y tế đã phân công kế hoạch trực, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là.

Tại TP. HCM, Sở Y tế thành phố cho biết sẽ tổ chức các điểm tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ em và người lớn trên địa bàn thành phố xuyên dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.