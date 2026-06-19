Khu nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng giữa miền sông nước

Một chiếc vòng tay đan bằng lá dừa mộc mạc, ly soda mát lành từ chính nguồn nước địa phương, vài dòng chữ viết trên lá khô, hay khoảnh khắc bình yên dưới tán đa trăm tuổi… Đó là cách Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection cầu kỳ mà không phô trương, mang đến cho du khách cảm giác nồng hậu không lẫn vào đâu được của miền Tây sông nước.
Cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 2,5 giờ di chuyển, Legacy Mekong nép mình trên Cồn Ấu – dải đất xanh yên bình giữa dòng sông Hậu. Ngay từ khoảnh khắc du khách đặt chân lên chiếc ca nô riêng để băng qua nhánh sông biệt lập dẫn vào khu nghỉ dưỡng, nhịp sống hối hả của đô thị đã bị bỏ lại sau lưng.
Mỗi buổi sáng, du khách có thể khởi động ngày mới với các lớp yoga giữa thiên nhiên, Pilates Reformer trong studio hiện đại hoặc lựa chọn vận động theo cách riêng tại phòng gym, sân pickleball hay các liệu trình thư giãn tại spa. Những workshop chăm sóc bản thân được tổ chức định kỳ cũng mang đến cơ hội để mỗi người “tự thưởng” giữa không gian thanh bình của Cồn Ấu.
Ẩm thực cũng là một phần quan trọng trong hành trình này. Với “Bữa sáng kể chuyện Mekong” (Breakfast with a Story), mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa của miền sông nước, gắn liền với câu chuyện về người nông dân, mùa vụ và vùng đất đã tạo nên từng nguyên liệu.
Khi ánh chiều dần buông xuống dưới dòng Mekong và tán đa cổ thụ hơn một trăm năm tuổi ngay giữa trung tâm khu nghỉ dưỡng, du khách được mời tham gia “Nghi Thức Giao Hòa” (Sundown Ritual) – một Autograph Moment đặc trưng của Legacy Mekong. Trong không gian của tiếng cồng và bập bùng ánh lửa, mỗi du khách có thể dành thời gian viết ra vài lời chiêm nghiệm gửi cho chính mình, cho người thân hoặc cho dòng Mekong như một cách lưu giữ cảm xúc và ký ức về hành trình đã qua.
Sự chỉn chu trong dịch vụ còn được thể hiện qua những bất ngờ nhỏ sau mỗi lần dọn phòng, khi du khách bắt gặp món quà nhỏ từ căn bếp của khu nghỉ dưỡng – chiếc bánh gạo thủ công, gửi gắm vào đó tinh thần hiếu khách của con người miền Tây.
Trước khi rời đi, mỗi người sẽ được trao tặng những hạt giống “Memory Seeds” tượng trưng cho cảm xúc tích cực, sự cân bằng và nguồn năng lượng mới đã tìm thấy tại Legacy Mekong. Chính những “nghi thức” nhỏ ấy đã âm thầm kết nối du khách với đời sống, con người và ký ức của vùng đất họ đang khám phá.
Giữa nhiều định hướng phát triển lưu trú, Legacy Mekong chọn trở thành nơi để du khách được nghỉ ngơi đúng nghĩa, tận hưởng thiên nhiên và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Là khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên của Autograph Collection thuộc Marriott International tại Đồng bằng sông Cửu Long, Legacy Mekong được xem như một “viên ngọc ẩn giấu" đích thực của miền Tây Nam Bộ.
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