Khu thương mại tự do sẽ kết nối kinh tế Hải Phòng với chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong ba ngày từ 5 đến 7/12, tại Hải Phòng đã diễn ra “Hội thảo về Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan” do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tổ chức.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, hội thảo này là sự tiếp nối thành công của chuyến công tác tại Hoa Kỳ từ ngày 14 - 23/11/2023 của Đoàn công tác thành phố Hải Phòng tại Hoa Kỳ do Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn.

Hiện tại, Hải Phòng đang khẩn trương chuẩn bị xây dựng một khu kinh tế mới phía Nam thành phố. Đây sẽ là khu kinh tế sinh thái, phát triển bền vững tích hợp với các hoạt động kinh tế tuần hoàn, diện tích hơn 20.000 ha, áp dụng nhiều chính sách ưu đãi vượt trội gắn với phát triển một khu thương mại tự do để đón các nhà đầu tư.

Cùng với đó, Hải Phòng cũng tập trung phát triển khu phi thuế quan. Thành phố đang khẩn trương đẩy mạnh tiến độ triển khai Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với diện tích 752 ha. Hội thảo này nhằm tiếp thu kinh nghiệm xây dựng phát triển từ mô hình khu thương mại tự do, khu phi thuế quan từ Hoa Kỳ, làm tiền đề cho việc xây dựng Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng và hoạch định cơ chế chính sách đối với Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Ông Kully Nelson, Tùy viên Thương mại, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, mới đây Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến thăm và có chương trình làm việc với các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Chuyến thăm này thể hiện quan hệ Hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, trong đó có thương mại.

Cuộc Hội thảo lần này là một trong những hoạt động góp phần cụ thể hóa sự hợp tác giữa hai quốc gia cũng như sự hợp tác giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam với thành phố Hải Phòng về lĩnh vực thương mại. Các đại biểu Hoa Kỳ sẽ chia sẻ những nội dung liên quan về khu thương mại tự do, kinh nghiệm triển khai thực tế tại Mỹ.

Theo định nghĩa cơ bản, Khu thương mại tự do còn gọi là Khu phi thuế quan, là khu vực trong đó hàng hóa có thể được lưu trữ, trưng bày, lắp ráp, sản xuất, xử lý… theo các quy định cụ thể với sự can thiệp hạn chế của cơ quan Hải quan.

Các hoạt động chính trong khu thương mại tự do gồm: Tập trung sản xuất thiết bị kỹ thuật cao các ngành: y tế, xây dựng, vật liệu mới, sản phẩm bán dẫn – chip, bo mạch, năng lượng tái tạo, dịch vụ; chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế đường hàng không; trung chuyển quá cảnh hàng hóa quốc tế đường biển…

Khu thương mại tự do là bước tiến phù hợp với thực tế mạnh mẽ tiếp theo trong nền kinh tế đang ngày càng phát triển của Việt Nam. Tăng sức hút đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài và đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia lãnh đạo và đi đầu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khu thương mại tự do là một sự hợp tác giữa Chính phủ với khu vực tư nhân, sự hợp tác đó là một điều rất quan trọng giúp thúc đẩy sự hiệu quả của đầu tư nước ngoài và trong nước đến với thành phố Hải Phòng và khu thương mại tự do.

Hiện tại, các khu thương mại tự do, khu phi thuế quan là một trong những mô hình phát triển, thu hút đầu tư có sức hấp dẫn hàng đầu được áp dụng và triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các địa phương, vùng lãnh thổ có tiềm lực, lợi thế phát triển, vị trí địa kinh tế thuận lợi vượt trội gắn với cảng biển, sân bay quốc tế, là đầu mối giao thương, hợp tác hội nhập, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế vùng, quốc gia và quốc tế như Hải Phòng.

Hội thảo là cơ hội để thành phố Hải Phòng được tìm hiểu về mô hình mới, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương thức quản lý từ các chuyên gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các nghiên cứu về khu thương mại tự do, khu phi thuế quan mà nhóm nghiên cứu của Hải Phòng đang thực hiện.

Hiện nay trên thế giới có khoảng 150 quốc gia đang vận hành các khu thương mại tự do với hơn 4.500 Khu thương mại tự do và khu phụ, tại Châu Á có khoảng 450 khu thương mại tự do. Việc thành lập khu thương mại tự do sẽ góp phần gia tăng đầu tư nước ngoài từ ASEAN, EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…vào Hải Phòng, kết nối nền kinh tế của thành phố với chuỗi cung ứng toàn cầu; đóng góp vào phát triển kinh tế, nền công nghiệp, nông nghiệp chuyên sâu; gia tăng cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp của Hải Phòng, tạo cơ hội việc làm chất lượng cao…