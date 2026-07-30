Mở cơ hội cho lao động Việt Nam sang Albania làm việc

Theo Bộ Nội vụ, lĩnh vực mà Albania đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực như khách sạn, du lịch, công nghiệp và xây dựng, hoàn toàn phù hợp với năng lực của người lao động Việt Nam...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania – bà Delina Ibrahimaj, ký kết và trao Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Tống Giáp.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực, ngày 29/7, Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Đổi mới nước Cộng hòa Albania, đã cùng ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania.

TIẾP TỤC MỞ RỘNG ĐƯA LAO ĐỘNG SANG CÁC THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, việc ký kết Bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai Bộ trong lĩnh vực lao động, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đồng thời, mở rộng, đa dạng hóa thị trường lao động ngoài nước theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số trên 100 triệu người với, cơ cấu dân số trẻ, trong đó lực lượng trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 60%.

Nguồn lao động Việt Nam được các đối tác quốc tế đánh giá cao nhờ sự cần cù, chăm chỉ, có tinh thần kỷ luật và khả năng tiếp thu, học hỏi nhanh trong công việc.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 900.000 lao động đang làm việc tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trung bình mỗi năm, Việt Nam phái cử hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Riêng trong năm 2025, con số này đạt khoảng 147.000 người theo các thỏa thuận hợp tác phi lợi nhuận. Cùng với việc duy trì ổn định các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…, Việt Nam đang chú trọng mở rộng sang các thị trường tiềm năng tại châu Âu như Đức, Áo, Phần Lan, Hy Lạp... đối với các ngành nghề là thế mạnh như nhà hàng, khách sạn, xây dựng, chế biến và sản xuất.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho rằng, các lĩnh vực mà Albania đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực như khách sạn, du lịch, công nghiệp và xây dựng hoàn toàn phù hợp với năng lực của lao động Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng phái cử lực lượng lao động đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ và pháp luật sang làm việc tại Albania.

Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Việt Nam hiện triển khai các hình thức phái cử lao động chính, như phái cử lao động có tay nghề cao (đã qua đào tạo nghề, ngoại ngữ, văn hóa và pháp luật lao động), và phái cử lao động thời vụ.

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐÀI THỌ CHI PHÍ TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania, bà Delina Ibrahimaj, cũng cho biết nhu cầu tuyển dụng lao động tại Albania hiện rất lớn, ở cả hai phân khúc là lao động kỹ thuật có tay nghề, và lao động thời vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thông tin tại lễ ký kết. Ảnh: Tống Giáp.

Việc ký kết Bản ghi nhớ có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực của Albania. Trong thời gian tới, Albania mong muốn hai bên phối hợp xây dựng các chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề ngay từ nhà trường, để học sinh, sinh viên Việt Nam có định hướng rõ ràng, và thuận lợi tham gia vào thị trường lao động Albania.

Bà Delina Ibrahimaj cũng nhấn mạnh, mặc dù là một quốc gia có diện tích khiêm tốn, song với vị thế nằm trong khu vực châu Âu, Albania mang đến môi trường làm việc và cơ hội phát triển hấp dẫn cho lực lượng lao động trẻ Việt Nam. Đồng thời, mở ra khả năng tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn tại châu Âu.

Theo Bộ Nội vụ, Bản ghi nhớ là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán tích cực giữa hai bên trong thời gian qua. Nội dung quan trọng của Bản ghi nhớ đã xác định lấy người lao động làm trung tâm của thỏa thuận hợp tác.

Người lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo pháp luật Albania. Ngoài ra, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania không phải chi trả các khoản chi phí trước khi xuất cảnh. Người sử dụng lao động sẽ chi trả toàn bộ các khoản chi phí này thay cho người lao động.

Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tuyển dụng công bằng, minh bạch, có đạo đức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Albania hiện có nhu cầu tiếp nhận khoảng từ 20.000 đến 30.000 lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Đặc biệt là lao động có kỹ năng nghề, ngoại ngữ làm việc trong các ngành nghề như du lịch, khách sạn, nhà hàng, sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải và một số ngành, nghề khác.

Phía Albania có thiện chí hợp tác đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh, phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề được Albania công nhận và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận lao động.

Để cụ thể hóa Bản ghi nhớ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề xuất hai bên xem xét phối hợp tổ chức Diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam – Albania tại Albania. Đây sẽ là cầu nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp phái cử lao động của Việt Nam và doanh nghiệp sử dụng lao động tại Albania.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania đánh giá cao sáng kiến này, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp phái cử và doanh nghiệp sử dụng lao động. Đồng thời, cho biết hai bên sẽ tiếp tục trao đổi qua kênh ngoại giao để lựa chọn thời điểm thích hợp tổ chức sự kiện.