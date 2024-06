Kịch bản điều hành giá điện, dịch vụ y tế và giáo dục sẽ có trước ngày 30/6

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình quản lý, điều hành giá 6 tháng đầu năm và bàn định hướng những tháng còn lại của năm 2024.

SỨC ÉP LÊN MẶT BẰNG GIÁ CẢ

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định công tác quản lý giá đầu năm chịu nhiều áp lực do nhiều yếu tố. Tình hình kinh tế thế giới khó khăn, phức tạp, khó lường, lạm phát có giảm nhưng vẫn neo ở mức cao. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa.

Trong nước, giá cả chịu áp lực nhưng vẫn diễn biến theo kịch bản đề ra. Hàng năm theo quy luật, những tháng đầu năm tăng và giảm dần vào tháng 4, tháng 5/2024. CPI so với tháng 12 tăng 1,24%. So với tháng 12/2023, CPI tháng 5 tăng 1,24% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%.

Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm 2023.

“Có được kết quả đó là sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và người dân”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Dù vậy, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đề nghị các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác điều hành giá vì áp lực lạm phát trong thời gian tới sẽ rất lớn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết trong nửa đầu năm, công tác điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đối với giá xăng dầu, về cơ bản không có nhiều biến động.

Tính đến ngày 6/6/2024, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 23 kỳ điều hành giá. Trong 4 tháng đầu năm, giá xăng dầu trong nước cơ bản có xu hướng tăng, từ cuối tháng 4 cho đến nay liên tục giảm về mức giá gần tương đương so với đầu năm.

Hiện giá vé máy bay giảm so với giai đoạn cao điểm trước. Giá vé (chưa gồm thuế, phí, dịch vụ tăng thêm…) của các hãng trong giai đoạn tháng 5/2024 trên các đường bay nội địa hạng phổ thông dao động khoảng 30-70% mức tối đa theo quy định.

"Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới và giai đoạn đến cuối năm, các hãng hàng không đều có các dải giá với đa dạng các mức giá khác nhau. Vì vậy, có thêm nhiều chuyến bay đêm có giá rẻ cho hành khách lựa chọn, góp phần giảm nhiệt giá vé máy bay trong dịp hè", Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá.

Cùng với đó, giá một số mặt hàng như giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, giá lợn hơi tăng từ 3-10% trong tháng 5, giá thịt gà công nghiệp tăng trong khi giá thịt bò hơi ổn định, giá một số loại rau xanh tăng do nhu cầu tiêu thụ mạnh trong bối cảnh thời tiết có những diễn biến bất thường…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá về tình hình giá cả trong những tháng cuối năm.

Dự báo giá cả thị trường thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho rằng những yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá vẫn là giá dịch vụ giáo dục, y tế, giá điện do tới kỳ điều chỉnh theo lộ trình. Giá vé máy bay trong nước tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh chung của giá vé máy bay thế giới.

Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu dự báo có thể có biến động tăng như giá xăng dầu do những biến động phức tạp theo diễn biến giá và cung cầu thế giới.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam khả năng có thể vẫn duy trì ở mức giá cao. Giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường biển và phụ thu đối với hàng hóa container tại cảng biển đang tăng mạnh gây áp lực đến chi phí của doanh nghiệp...

CÒN DƯ ĐỊA CHO NỬA CUỐI NĂM

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, còn nhiều yếu tố góp phần giảm áp lực lạm phát. Trong đó, tình trạng lạm phát toàn cầu có thể hạ nhiệt trong năm 2024 giúp Việt Nam giảm bớt áp lực từ kênh “nhập khẩu lạm phát”.

Sản xuất nông nghiệp trong nước được kỳ vọng tiếp tục diễn biến thuận lợi sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu là nhân tố quan trọng giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá.

Bên cạnh đó, một số chính sách hỗ trợ về thuế trong năm 2024 vẫn tiếp tục được áp dụng tương tự như năm 2023 như giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, giảm thuế giá trị gia tăng... cũng góp phần giảm chi phí hình thành giá xăng dầu và các hàng hóa dịch vụ.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, nếu giả định CPI các tháng còn lại tăng đều một tỷ lệ như nhau so với tháng trước thì trong 7 tháng còn lại của năm 2024, CPI mỗi tháng còn dư địa khoảng 0,39 - 0,6%, như vậy đảm bảo kiểm soát lạm phát bình quân năm 2024 trong khoảng 4,0% - 4,5% theo mục tiêu đề ra.

Căn cứ vào diễn biến trong những tháng đầu năm và xu thế thị trường thế giới, trên cơ sở tổng hợp thông tin và cập nhật dự báo xu hướng giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu, kết hợp với kịch bản điều chỉnh giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, giá điện của các bộ, ngành, Bộ Tài chính ước tính lạm phát bình quân năm 2024 tăng trong khoảng 3,72-4,5%.

Tổng cục Thống kê dự báo CPI bình quân trong khoảng 3,8-4,5%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2024 tăng trong khoảng 4-4,5% và có thể lên 4,6% nếu có nhiều yếu tố bất lợi xảy ra cùng lúc.

Để kiểm soát lạm phát năm 2024 theo mục tiêu Quốc hội đề ra, trong thời gian còn lại của năm 2024, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương cần chủ động đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã giao tại các thông báo kết luận họp Ban chỉ đạo định kỳ.

XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐIỆN, Y TẾ, GIÁO DỤC

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết giá học phí trong 6 tháng đầu năm vẫn áp dụng theo năm học 2023-2024. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông giữ ổn định như năm trước khi suốt 03 năm nay không tăng học phí đối với cấp mầm non, phổ thông.

Cũng theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với năm học 2024-2025, giá học phí đối với cấp học mầm non phổ thông vẫn giữ như hiện nay. Đối với giáo dục đại học, đề xuất tăng 12,5-14% so với năm trước.

Chính phủ đang giao Bộ Giáo dục và Đại học rà soát lại lộ trình học phí quy định tại 2 nghị định nêu trên. Học phí chiếm 50-60% chi phí đào tạo, nếu không tăng học phí cho khối giáo dục đại học thì rất khó khăn, do đó, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị được điều chỉnh.

Về giá sách giáo khoa, việc giảm giá góp phần làm giảm CPI năm 2024 là 0,1 điểm %. Năm học 2024-2025, dự kiến, việc điều chỉnh tăng giá sẽ góp phần tăng từ 0,01 - 0,04 điểm %, do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa.

Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo ban hành quy định giá sách giáo khoa tối đa theo Luật Giá số 16/2023/QH15. Theo đó, mức trần giữ ổn định, không tăng so với hiện hành để kiểm soát giá sách giáo khoa trong thời gian tới.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý của mình, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đối với giá vé máy bay, theo đánh giá của Bộ, thời gian qua, đầu quý 2/2024 có tăng nhưng gần đây đã giảm.

Đại diện Bộ Y tế đề xuất lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng đến năm 2025 sẽ tính từng bước chi phí khấu hao.