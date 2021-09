Kích hoạt đường bay nội địa theo 3 vùng xanh, vàng, đỏ

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cả nước hiện có 22 cảng hàng không, sân bay thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có hoạt động khai thác nội địa và các sân bay, bãi đáp có hoạt động hàng không chung như Hạ Long, Vũng Tàu….

Các cảng này sẽ được phân thành 3 nhóm, trong đó, cảng hàng không, sân bay nhóm A (vùng xanh) là các cảng hàng không, sân bay thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất cho phép các hãng hàng không Việt Nam được phép tổ chức mở bán, khai thác các đường bay nội địa với các yêu cầu, điều kiện nêu trên theo nhu cầu, không hạn chế về tần suất khai thác trên cơ sở “slot” được Cục Hàng không Việt Nam xác nhận.

Các cảng hàng không, sân bay nhóm B (vùng vàng) thuộc các tỉnh, thành phố chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo từng khu vực cấp quận, huyện trở lên trong tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương theo Chỉ thị 16.

Và cảng hàng không, sân bay nhóm C (vùng đỏ) thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ theo Chỉ thị 16.

Theo đề xuất, chặng bay chiều từ nhóm A đến nhóm A, B và C sẽ không giới hạn hành khách. Tuy nhiên, khách đi máy bay phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Với chặng bay chiều từ nhóm B đến nhóm A, B và C; từ nhóm C đến nhóm A và B, khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 chỉ cần có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Đồng thời, hành khách khác phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và đáp ứng một trong các điều kiện: Có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được cơ sở cách ly vận chuyển thẳng bằng xe chuyên dụng từ cơ sở cách ly đến cảng hàng không, sân bay xuất phát; hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát; hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát.

Các đường bay giữa các cảng hàng không, sân bay nhóm C với nhau chỉ áp dụng đối với khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 và hành khách có văn bản đồng ý di chuyển, tiếp nhận của các địa phương đi và đến. Hành khách phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển khách thực hiện công vụ, nhân viên y tế, nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch; từng bước đáp ứng ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cho hành khách đủ điều kiện về phòng chống dịch, đồng thời giúp duy trì hoạt động vận chuyển hàng không nội địa, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không.

Đồng thời, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế cho các địa phương nói chung và doanh nghiệp nói riêng trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của từng địa phương, không bao gồm yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách nội địa tại các cơ sở cách ly tập trung của quân đội hoặc địa phương được phê duyệt.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không, tính từ ngày 19/7 - 18/8, tất cả các hãng hàng không Việt Nam chỉ thực hiện 1.536 chuyến bay tương ứng với mức giảm tụt dốc 90,6% so với cùng kỳ.

Trong đó Vietnam Airlines là hãng thực hiện nhiều chuyến bay nhất trong tháng 8 với 1.025 chuyến bay, giảm 84,6% so với cùng kỳ 2020 và giảm 47% so với tháng trước. Tuy nhiên, hãng bay chỉ “thoi thóp” duy trì hoạt động bằng các chuyến bay chỉ chở các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế hay chuyên chở hàng hoá y tế… Đặc biệt, tân binh Vietravel Airlines không thực hiện chuyến bay nào tương ứng mức giảm 100%.