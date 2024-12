Kido muốn bán cổ phần tại Kido Foods

Công ty CP Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) vừa chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 của công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/12/2024; ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/12/2024. Tỷ lệ thực hiện là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Kido sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/1/2025 theo hình thức tập trung, tại Khách sạn Sheratone Sài Gòn (88 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

KDC cho biết nội dung họp gồm: báo cáo sơ bộ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông về vấn đề thương hiệu KIDO, nhãn hiệu Celano và Merino do Tập đoàn đang sở hữu và quản lý.

Đáng chú ý là, Kido cũng xin ý kiến cổ đông về giao dịch bán cổ phần do doanh nghiệp tại Công ty CP Thực phẩm đông lạnh Kido (Kido Foods).

Được biết, Kido Foods là đơn vị sở hữu 2 thương hiệu đình đám là Merino (2004) và Celano (2005), gia nhập ngành hàng thực phẩm đông lạnh từ 2016.

Năm 2023, Kido cho biết đã chuyển nhượng 17.821.600 cổ phần, chiếm 24,03% vốn của KIDO Foods cho đối tác với giá 1.069 tỷ đồng, tương ứng định giá công ty này ở mức khoảng 4.450 tỷ đồng.

Mới đây, bà Vương Ngọc Xiềm, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc KDC vừa mua thành công 4,2 triệu cp KDC trong thời gian từ ngày 5/11-3/12/2024, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Xiềm nâng sở hữu từ 371.894 cp lên 4.571.894 cp, tương ứng chiếm 1.58% vốn. Bà Xiềm còn được biết đến là vợ ông Trần Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KDC.

Trong thời gian kể trên, có 7,3 triệu cp KDC được giao dịch thỏa thuận với giá trị hơn 353 tỷ đồng, tương đương 48.400 đồng/cp. Nếu tính theo giá này, bà Xiềm có thể đã chi 203 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 3 của KDC đạt 2.243,69 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ (2.303 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế giảm 73,8% so với cùng kỳ từ gần 82 tỷ đồng xuống còn 21,496 tỷ đồng, nguyên nhân là từ việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh và ngành hàng của Tập đoàn đồng thời do biến động của thị trường đã tác động lên công ty.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, KDC báo lãi giảm mạnh từ 646,5 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 54 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của KDC giảm hơn 400 tỷ xuống còn 1.517,69 tỷ đồng.