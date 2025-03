Kiên Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13,28%

Tại Nghị quyết số 76-NQ/TU ban hành ngày 16/12/2024 về phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Tỉnh ủy Kiên Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,5% trở lên, phấn đấu đạt 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng.

Về cơ cấu kinh tế, tỉnh đặt mục tiêu cụ thể: Nông - lâm - thủy sản chiếm 33,27%; công nghiệp - xây dựng chiếm 21,62%; dịch vụ chiếm 40,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,04%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,5% trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10% so với năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,39% trở lên. Tổng thu ngân sách đạt 15.022 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 48.000 tỷ đồng.

Trong năm 2025, tỉnh Kiên Giang đã điều chỉnh, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13,28%, tương ứng quy mô giá trị hơn 64.695 tỷ đồng, tăng 3,28% so với Nghị quyết số 76-NQ/TU.

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

Theo Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, trong tháng 2/2025 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành ước tính giảm 22,80% so tháng trước, tăng 23,75% so với cùng kỳ. Lý giải nguyên nhân, Cục Thống kê tỉnh cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với tháng trước do tháng Tết Nguyên đán nên các doanh nghiệp và hộ sản xuất nghỉ Tết, tăng so với cùng tháng năm trước là dấu hiệu tích cực cho ngành công nghiệp tỉnh.

Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 17,59%; ngành chế biến, chế tạo tăng 17,84% ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hoà không khí tăng 12,73%;…

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trong tháng 2/2025 ước tính đạt 3.549,44 tỷ đồng, giảm 22,44% so với tháng trước, tăng 29,54% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng ước đạt 8.125,58 tỷ đồng, đạt 12,56% kế hoạch năm, tăng 17,49% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, tỉnh triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất của Trung ương giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất.

Đồng thời, các doanh nghiệp tích cực mở rộng, tìm kiếm thị trường, chủ động nắm bắt và triển khai kịp thời các hợp đồng cung ứng, lượng đơn đặt hàng được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường bất động sản chưa được hồi phục, giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics gây bất lợi, khó khăn cho doanh nghiệp.

Tỉnh Kiên Giang có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế biển - Ảnh minh họa.

Ông Trương Văn Minh, Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang, cho biết tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, các dự án có giá trị gia tăng cao. Tỉnh triển khai có hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp và xử lý kịp thời các vướng mắc để đảm bảo quỹ đất bố trí cho dự án thứ cấp triển khai đầu tư dự án, rà soát, thu hồi các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư tại hai cụm công nghiệp Hà Giang (thành phố Hà Tiên), Vĩnh Hòa Hưng Nam (Gò Quao).

Ngoài ra, tỉnh đang tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư cấp I như Công ty Minh Phú, cụm nhà máy Trung An,… đầu tư chế biến sâu về nông sản, thủy sản ngay tại vùng nguyên liệu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo theo quy hoạch, đặc biệt là các dự án điện năng lượng mặt trời gắn với dự án nuôi tôm trên địa bàn các huyện Kiên Lương, Giang Thành.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ kịp thời, xử lý các vướng mắc về đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Phú Quốc gắn với triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách đầu tư, nhất là hạ tầng tại hai khu công nghiệp Thạnh Lộc (Châu Thành) giai đoạn 2 và Thuận Yên (thành phố Hà Tiên); rà soát, tổng hợp các dự án kêu gọi đầu tư tại khu kinh tế Phú Quốc, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động kinh tế ngoại thương, tỉnh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu.

DU LỊCH - ĐIỂM SÁNG TRONG BỨC TRANH KINH TẾ

Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang cho biết sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hoạt động mua bán đang dần trở về bình thường, nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao, chủ yếu nhu cầu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống thủy hải sản, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, dịch vụ vận tải.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 13.796,74 tỷ đồng, tăng 3,69% so tháng trước, tăng 15,58% so cùng tháng năm trước. Tính chung 2 tháng ước tính 27.102,70 tỷ đồng, đạt 15,23% kế hoạch năm, tăng 14,84% so cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 2 ước tính hơn 2.628,92 tỷ đồng, tăng 11,96% so tháng trước, tăng 33,42% so cùng kỳ tháng năm trước. Tính chung 2 tháng ước đạt 4.977,05 tỷ đồng, đạt 13,45% kế hoạch năm và tăng 33,30% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch tháng 2 ước đạt 84,48 tỷ đồng, tăng 3,42% so tháng trước và tăng 3,51% so cùng tháng năm trước. Tính chung 2 tháng ước đạt 166,17 tỷ đồng, đạt 18,46% kế hoạch năm, tăng 3,32% so cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng Hai ước đạt 2.531,72 tỷ đồng, giảm 0,88% so với tháng trước, tăng 17,70% so cùng tháng năm trước. Tính chung 2 tháng ước đạt 5.085,86 tỷ đồng, đạt 11,56% kế hoạch năm và tăng 12,53% so cùng kỳ.

Trong bối cảnh phục hồi kinh tế, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Kiên Giang. Với lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và hạ tầng du lịch ngày càng phát triển, tỉnh không chỉ thu hút khách nội địa mà còn là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế.

Vừa qua, tỉnh Kiên Giang cũng đã điều chỉnh kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế năm 2025, theo đó tỉnh dự kiến đặt mục tiêu du lịch thu hút thêm 400.000 lượt khách (trong đó có 1,2 triệu lượt du khách quốc tế) so với mục tiêu 11,05 triệu lượt du khách trước đó. Phấn đấu tổng thu từ du lịch 28.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng.

Hiện, tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, đồng thời thu hút đầu tư vào các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.