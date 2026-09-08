Thứ Ba, 08/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

K Khánh Huyền

Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng.

Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam. 

MYSHOP 5.0 "TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH" CỦA HỘ KINH DOANH 

Quá trình chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hàng triệu Hộ kinh doanh trên cả nước. Trong thực tế, một giao dịch bán hàng không chỉ kết thúc ở việc nhận tiền. Đằng sau đó là cả một chuỗi nghiệp vụ từ quản lý sản phẩm, ghi nhận doanh thu, kiểm soát dòng tiền đến phát hành hóa đơn và hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác kế toán, thuế. Khi các công đoạn này được thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau, Hộ kinh doanh phải dành nhiều thời gian đối soát dữ liệu và xử lý thủ công. 

Theo Ông Hoàng Ngọc Thuyết - Phó Giám đốc Phụ trách Khối Ngân hàng Số - KienlongBank: “Xuất phát từ nhu cầu Hộ kinh doanh và thực tế trên thị trường hiện nay, KienlongBank đã ra mắt phiên bản MyShop 5.0 ứng dụng AI để trở thành nền tảng được số hóa toàn trình, đồng nhất trong toàn bộ quá trình quản lý dòng tiền và vận hành của Hộ kinh doanh. Nếu trước đây MyShop đã hỗ trợ định danh dòng tiền thông qua tài khoản thanh toán chuyên biệt, mã QR tĩnh, động và khả năng theo dõi doanh thu theo thời gian thực, thì ở giai đoạn mới, nền tảng được mở rộng với các tính năng quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế”. 

MỘT NỀN TẢNG, NHIỀU LỚP GIÁ TRỊ CHO HỘ KINH DOANH 

Điểm nổi bật của MyShop 5.0 nằm ở khả năng kết nối những nghiệp vụ vốn đang tách rời trên thị trường thành một hành trình xuyên suốt. 

Đầu tiên là quản lý bán hàng và quản lý dòng tiền với đầy đủ các tính năng từ danh mục sản phẩm, tạo đơn hàng, thanh toán, lịch sử giao dịch, báo cáo kinh doanh đến phân quyền nhân sự. Thay vì ghi chép thủ công hoặc sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, chủ cửa hàng có thể theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh trên một giao diện thống nhất. 

Tiếp đó là hóa đơn điện tử và chữ ký số. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý khi MyShop 5.0 không chỉ ghi nhận giao dịch mà còn hỗ trợ xử lý chứng từ ngay trong cùng một quy trình. Việc phát hành hóa đơn điện tử và ký số được thực hiện trực tiếp trên nền tảng, giúp Hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng cao. 

Đặc biệt, nền tảng còn bổ sung các tính năng hỗ trợ kê khai thuế , cho phép dữ liệu bán hàng, dòng tiền và hóa đơn được liên kết trên cùng một hệ thống. Điều này giúp Hộ kinh doanh giảm bớt các thao tác tổng hợp thủ công, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các tác vụ liên quan đến thuế thuận tiện hơn. 

VnEconomy

Chưa dừng lại, khi liên kết Tài khoản Thanh toán Hộ kinh doanh với ứng dụng KienlongBank Plus, Hộ kinh doanh có thể trực tiếp xem số dư, theo dõi lịch sử giao dịch, thống kê thu chi, tải sao kê, đồng thời thực hiện chuyển tiền từ chính tài khoản Hộ kinh doanh thay vì đăng nhập và thực hiện trên hệ thống Internet Banking như trước.

Khi tạo mã QR cho tài khoản Hộ kinh doanh: Với QR tĩnh, Hộ kinh doanh có thể sử dụng để nhận tiền không giới hạn số lần/số tiền; QR động cho phép Hộ kinh doanh tạo mã QR để Khách hàng thanh toán theo số tiền và nội dung.

Hệ sinh thái số MyShop 5.0 hiện đã chính thức được triển khai trên ứng dụng KienlongBank Plus cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

* Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi được cập nhật tại Chi nhánh/Phòng giao dịch KienlongBank trên toàn quốc hoặc thông qua Hotline 1900 6929. 

Đọc bài theo từ khoá

Kienlongbank VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hải quan tịch thu hơn 15.300 tỷ đồng hàng hóa vi phạm

Hải quan tịch thu hơn 15.300 tỷ đồng hàng hóa vi phạm

Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng hải quan phát hiện, xử lý 15.273 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa ước tính 15.371 tỷ đồng, thu 899,7 tỷ đồng cho ngân sách. Đáng chú ý, các vụ việc có dấu hiệu hình sự có xu hướng gia tăng, nhất là trên tuyến đường biển và đường hàng không…

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy