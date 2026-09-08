KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.
Quá trình chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hàng triệu Hộ kinh doanh trên cả nước. Trong thực tế, một giao dịch bán hàng không chỉ kết thúc ở việc nhận tiền. Đằng sau đó là cả một chuỗi nghiệp vụ từ quản lý sản phẩm, ghi nhận doanh thu, kiểm soát dòng tiền đến phát hành hóa đơn và hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác kế toán, thuế. Khi các công đoạn này được thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau, Hộ kinh doanh phải dành nhiều thời gian đối soát dữ liệu và xử lý thủ công.
Theo Ông Hoàng Ngọc Thuyết - Phó Giám đốc Phụ trách Khối Ngân hàng Số - KienlongBank: “Xuất phát từ nhu cầu Hộ kinh doanh và thực tế trên thị trường hiện nay, KienlongBank đã ra mắt phiên bản MyShop 5.0 ứng dụng AI để trở thành nền tảng được số hóa toàn trình, đồng nhất trong toàn bộ quá trình quản lý dòng tiền và vận hành của Hộ kinh doanh. Nếu trước đây MyShop đã hỗ trợ định danh dòng tiền thông qua tài khoản thanh toán chuyên biệt, mã QR tĩnh, động và khả năng theo dõi doanh thu theo thời gian thực, thì ở giai đoạn mới, nền tảng được mở rộng với các tính năng quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế”.
Điểm nổi bật của MyShop 5.0 nằm ở khả năng kết nối những nghiệp vụ vốn đang tách rời trên thị trường thành một hành trình xuyên suốt.
Đầu tiên là quản lý bán hàng và quản lý dòng tiền với đầy đủ các tính năng từ danh mục sản phẩm, tạo đơn hàng, thanh toán, lịch sử giao dịch, báo cáo kinh doanh đến phân quyền nhân sự. Thay vì ghi chép thủ công hoặc sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, chủ cửa hàng có thể theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh trên một giao diện thống nhất.
Tiếp đó là hóa đơn điện tử và chữ ký số. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý khi MyShop 5.0 không chỉ ghi nhận giao dịch mà còn hỗ trợ xử lý chứng từ ngay trong cùng một quy trình. Việc phát hành hóa đơn điện tử và ký số được thực hiện trực tiếp trên nền tảng, giúp Hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng cao.
Đặc biệt, nền tảng còn bổ sung các tính năng hỗ trợ kê khai thuế , cho phép dữ liệu bán hàng, dòng tiền và hóa đơn được liên kết trên cùng một hệ thống. Điều này giúp Hộ kinh doanh giảm bớt các thao tác tổng hợp thủ công, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các tác vụ liên quan đến thuế thuận tiện hơn.
Chưa dừng lại, khi liên kết Tài khoản Thanh toán Hộ kinh doanh với ứng dụng KienlongBank Plus, Hộ kinh doanh có thể trực tiếp xem số dư, theo dõi lịch sử giao dịch, thống kê thu chi, tải sao kê, đồng thời thực hiện chuyển tiền từ chính tài khoản Hộ kinh doanh thay vì đăng nhập và thực hiện trên hệ thống Internet Banking như trước.
Khi tạo mã QR cho tài khoản Hộ kinh doanh: Với QR tĩnh, Hộ kinh doanh có thể sử dụng để nhận tiền không giới hạn số lần/số tiền; QR động cho phép Hộ kinh doanh tạo mã QR để Khách hàng thanh toán theo số tiền và nội dung.
Hệ sinh thái số MyShop 5.0 hiện đã chính thức được triển khai trên ứng dụng KienlongBank Plus cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ.
* Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi được cập nhật tại Chi nhánh/Phòng giao dịch KienlongBank trên toàn quốc hoặc thông qua Hotline 1900 6929.
Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng hải quan phát hiện, xử lý 15.273 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa ước tính 15.371 tỷ đồng, thu 899,7 tỷ đồng cho ngân sách. Đáng chú ý, các vụ việc có dấu hiệu hình sự có xu hướng gia tăng, nhất là trên tuyến đường biển và đường hàng không…
Nhiều nhà dự báo đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng giá vàng trong thời gian gần đây, trong bối cảnh xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương duy trì...
Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục được củng cố trong ngày thứ Hai, khi giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần do Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công ở Trung Đông...
Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản vừa trải qua tháng giảm mạnh nhất trong dữ liệu được Bộ Tài chính nước này bắt đầu ghi lại vào năm 2000...
Đến cuối tháng 7/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đã đạt mức 6,329 triệu tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng dư nợ tín dụng cả nước và tăng 9% so với cuối năm trước…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...