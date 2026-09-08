KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng.

Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

MYSHOP 5.0 "TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH" CỦA HỘ KINH DOANH

Quá trình chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hàng triệu Hộ kinh doanh trên cả nước. Trong thực tế, một giao dịch bán hàng không chỉ kết thúc ở việc nhận tiền. Đằng sau đó là cả một chuỗi nghiệp vụ từ quản lý sản phẩm, ghi nhận doanh thu, kiểm soát dòng tiền đến phát hành hóa đơn và hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác kế toán, thuế. Khi các công đoạn này được thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau, Hộ kinh doanh phải dành nhiều thời gian đối soát dữ liệu và xử lý thủ công.

Theo Ông Hoàng Ngọc Thuyết - Phó Giám đốc Phụ trách Khối Ngân hàng Số - KienlongBank: “Xuất phát từ nhu cầu Hộ kinh doanh và thực tế trên thị trường hiện nay, KienlongBank đã ra mắt phiên bản MyShop 5.0 ứng dụng AI để trở thành nền tảng được số hóa toàn trình, đồng nhất trong toàn bộ quá trình quản lý dòng tiền và vận hành của Hộ kinh doanh. Nếu trước đây MyShop đã hỗ trợ định danh dòng tiền thông qua tài khoản thanh toán chuyên biệt, mã QR tĩnh, động và khả năng theo dõi doanh thu theo thời gian thực, thì ở giai đoạn mới, nền tảng được mở rộng với các tính năng quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế”.

MỘT NỀN TẢNG, NHIỀU LỚP GIÁ TRỊ CHO HỘ KINH DOANH

Điểm nổi bật của MyShop 5.0 nằm ở khả năng kết nối những nghiệp vụ vốn đang tách rời trên thị trường thành một hành trình xuyên suốt.

Đầu tiên là quản lý bán hàng và quản lý dòng tiền với đầy đủ các tính năng từ danh mục sản phẩm, tạo đơn hàng, thanh toán, lịch sử giao dịch, báo cáo kinh doanh đến phân quyền nhân sự. Thay vì ghi chép thủ công hoặc sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, chủ cửa hàng có thể theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh trên một giao diện thống nhất.

Tiếp đó là hóa đơn điện tử và chữ ký số. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý khi MyShop 5.0 không chỉ ghi nhận giao dịch mà còn hỗ trợ xử lý chứng từ ngay trong cùng một quy trình. Việc phát hành hóa đơn điện tử và ký số được thực hiện trực tiếp trên nền tảng, giúp Hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng cao.

Đặc biệt, nền tảng còn bổ sung các tính năng hỗ trợ kê khai thuế , cho phép dữ liệu bán hàng, dòng tiền và hóa đơn được liên kết trên cùng một hệ thống. Điều này giúp Hộ kinh doanh giảm bớt các thao tác tổng hợp thủ công, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các tác vụ liên quan đến thuế thuận tiện hơn.

Chưa dừng lại, khi liên kết Tài khoản Thanh toán Hộ kinh doanh với ứng dụng KienlongBank Plus, Hộ kinh doanh có thể trực tiếp xem số dư, theo dõi lịch sử giao dịch, thống kê thu chi, tải sao kê, đồng thời thực hiện chuyển tiền từ chính tài khoản Hộ kinh doanh thay vì đăng nhập và thực hiện trên hệ thống Internet Banking như trước.

Khi tạo mã QR cho tài khoản Hộ kinh doanh: Với QR tĩnh, Hộ kinh doanh có thể sử dụng để nhận tiền không giới hạn số lần/số tiền; QR động cho phép Hộ kinh doanh tạo mã QR để Khách hàng thanh toán theo số tiền và nội dung.

Hệ sinh thái số MyShop 5.0 hiện đã chính thức được triển khai trên ứng dụng KienlongBank Plus cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

* Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi được cập nhật tại Chi nhánh/Phòng giao dịch KienlongBank trên toàn quốc hoặc thông qua Hotline 1900 6929.