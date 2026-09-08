Mối lo lãi suất tăng "neo" giá vàng quanh ngưỡng 4.400 USD/oz

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục được củng cố trong ngày thứ Hai, khi giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần do Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công ở Trung Đông...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới có lúc giảm sâu dưới ngưỡng 4.400 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (7/9) trước khi lấy lại mốc giá chủ chốt này vào cuối phiên, trong bối cảnh thị trường kim loại quý tiếp tục đương đầu áp lực từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới.

Tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn trước khi Mỹ công bố các báo cáo lạm phát trong tuần này.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại Mỹ, giá vàng giao ngay còn 4.407,5 USD/oz, giảm 23,5 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,5% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 66,3 USD/oz, giảm 0,04 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 có lúc giảm 0,5%, còn 4.456 USD/oz. Do thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Lao động vào ngày thứ Hai, thị trường vàng giao sau không có giá đóng cửa.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.380 USD/oz.

Giống như trong tuần trước, áp lực từ khả năng Fed tăng lãi suất tiếp tục đè nặng lên giá vàng trong ngày đầu tuần.

Mức đặt cược của thị trường vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp ngày 15-16/9 đã tăng lên sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 mạnh hơn dự báo vào hôm thứ Sáu vừa rồi.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục được củng cố trong ngày thứ Hai, khi giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần do Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công ở Trung Đông.

Theo báo Financial Times, các cơ sở dầu khí của Saudi Aramco đã trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công mới trong ngày thứ Hai. Theo tờ báo này, mức độ thiệt hại tại cơ sở dầu khí ở thành phố Jizan, nơi có nhà máy lọc dầu với công suất 400.000 thùng/ngày, vẫn đang được đánh giá, và hiện chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London có lúc tăng 1,6%, lên gần 98 USD/thùng, mức cao nhất kể từ hôm 23/7. Giá dầu WTI giao sau tại New York có lúc tăng 1,8%, đạt 93,1 USD/thùng, cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Giá dầu tăng đồng nghĩa sức ép lạm phát tăng, dẫn tới triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn - một môi trường không có lợi cho những tài sản không mang lãi suất như vàng. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

“Giá vàng và giá bạc đã và đang dịch chuyển theo chiều hướng ngược với giá năng lượng. Báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo mà Mỹ công bố hôm thứ Sáu đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và củng cố khả năng có một động thái nâng lãi suất của Fed vào ngày 16/9”, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Hansen, mức hỗ trợ mạnh của giá vàng hiện tại là 4.320 USD/oz, còn kháng cự mạnh lại 4.500 USD/oz.

Đồng USD đang sụt giá mạnh do áp lực từ đà tăng mạnh của đồng yên. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt, trong đó có yên Nhật, giảm hơn 0,3% vào đầu giờ sáng nay (8/9), còn 99,85 điểm.

Chỉ số này không có mức chốt trong phiên ngày thứ Hai tại Mỹ do thị trường đóng cửa nghỉ lễ.

Tuần này, giới đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ dành mối quan tâm lớn cho báo cáo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ. Theo dự kiến, hai báo cáo này sẽ được công bố lần lượt vào ngày thứ Năm và thứ Sáu.

Đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng.

Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,3% so với chốt phiên Mỹ, đạt 4.420 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,3%, đạt hơn 66,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 139,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.800 đồng (mua vào) và 26.210 đồng (bán ra), giảm 45 đồng ở mỗi đầu so với sáng qua.