Nhiều nhà dự báo trở nên lạc quan hơn về triển vọng tăng giá của vàng

Nhiều nhà dự báo đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng giá vàng trong thời gian gần đây, trong bối cảnh xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương duy trì...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Một báo cáo mới công bố của Societe Generale (SocGen) nhận định vàng đang hấp dẫn trở lại, sau khi ngân hàng Pháp này cắt giảm vị thế vàng trong nửa đầu năm nay.

“Gần đây, giá vàng đã bứt phá lên vùng 4.500 USD/oz sau những pha điều chỉnh mạnh do cuộc xung đột Mỹ - Iran và kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Cùng với đó, mức độ biến động của giá vàng trở lại trạng thái bình thường, các vị thế đầu cơ vàng phục hồi lên trên mức bình quân 2 năm, tỷ lệ giữa khối lượng hợp đồng quyền chọn bán vàng và quyền chọn mua vàng giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng. Tất cả đều là những dấu hiệu cho thấy tâm lý lạc quan về triển vọng tăng của giá vàng”, các nhà phân tích của SocGen viết trong báo cáo.

Dù giá vàng tiếp tục đương đầu trở ngại từ lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng cao, SocGen nhận định kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã được phản ánh hết vào thị trường, tạo ra một vị thế rủi ro/lợi nhuận có lợi hơn cho vàng. Cũng theo SocGen, Fed không có nhiều dư địa để tăng lãi suất, đồng nghĩa áp lực đối với giá vàng từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn sẽ không quá lớn.

Trong kịch bản chính, SocGen dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong suốt năm 2027, sau khi tăng lãi suất một lần trong năm nay. Theo báo cáo, đợt tăng lãi suất duy nhất của Fed trong năm 2026 có thể diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 12.

SocGen cho biết họ giữ quan điểm “lạc quan chiến lược” về vàng, xem vàng là một tài sản phòng hộ quan trọng để phòng ngừa những rủi ro liên quan tới bất định về tiền tệ, chính sách và lạm phát.

Tương tự như SocGen, công ty quản lý tài sản Schroders có trụ sở tại Anh cũng cho biết đã nâng triển vọng về vàng, thiết lập lại vị thế nắm giữ vàng, cho rằng mức giá vàng hiện tại là một cơ hội để nắm giữ trong trung hạn dù vàng đã tăng giá gần đây và lợi suất thực của trái phiếu đang cao.

Quan điểm của Schroders gây chú ý vì các nhà phân tích của công ty này vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng kinh tế toàn cầu và các tài sản rủi ro, theo đó tiếp tục ưa chuộng nắm giữ cổ phiếu.

Theo báo cáo của Schroders, mối quan tâm mới của các nhà đầu tư tổ chức dành cho vàng và việc các nhà đầu cơ vàng nhỏ lẻ không còn hoạt động mạnh như trước là những động lực phía sau việc công ty quản lý tài sản này quan tâm trở lại đối với vàng. Báo cáo nhấn mạnh rằng vàng “đang được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương và Trung Quốc, cùng mối lo dai dẳng về lạm phát, nợ công và sự ổn định của tiền giấy”.

Dù kịch bản kinh tế mà Schroders đưa ra bao gồm các yếu tố nhìn chung bất lợi đối với vàng, gồm lợi suất thực tăng cao, triển vọng lãi suất ở Mỹ tăng, và đồng USD mạnh lên, song Schroders cho biết vẫn tăng vị thế nắm giữ kim loại quý.

Một báo cáo của ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets cũng đưa ra một loạt lý do để nắm giữ vàng, gồm bất ổn định địa chính trị toàn cầu, xu hướng phi đôla hóa toàn cầu, và mối lo về sự gia tăng của cung tiền giấy USD. Trên cơ sở này, các nhà phân tích của RBC dự báo giá vàng có thể tăng trở lại ngưỡng 5.000 USD/oz trong năm nay và 5.300 USD/oz trong năm 2027.

RBC nhận định các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là lực lượng chính về nhu cầu vàng trong năm 2026. “Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng với khối lượng lớn mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư nói chung tiếp tục phân bổ vốn vào vàng”, báo cáo của RBC viết.

Theo một báo cáo mới được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố các đây ít ngày, các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 7/2026, với lượng mua ròng là 23 tấn.