Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đạt kỷ lục nhờ nhu cầu chip mạnh và đồng yên yếu

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh trong tháng 7 vừa qua, đạt mức cao nhất từ trước đến nay...

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Theo dữ liệu được công bố Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố sáng 20/8, xuất khẩu tháng 7 của nước này tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,5 nghìn tỷ yên, tương đương 72,6 tỷ USD.

Hãng tin Reuters cho biết tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nói trên vượt qua dự báo trung vị của thị trường là tăng 19,9%, đồng thời cao hơn mức tăng 19,3% đạt được trong tháng 6.

Kết quả này có được chủ yếu nhờ vào nhu cầu con chip trong “cơn sốt” xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), và sự suy yếu của đồng yên - yếu tố khiến giá hàng hóa Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Cuối tháng 7, đồng yên trượt giá về mức gần 164 yên đổi 1 USD, thấp nhất trong 4 thập kỷ, dẫn tới động thái can thiệp phối hợp giữa Bộ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ. Sáng 20/8, đồng yên giao dịch ở mức 158,5 yên đổi 1 USD.

Xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng cao đã giúp Nhật Bản bù đắp cho nhu cầu nội địa yếu kém, đồng thời phản ánh tầm quan trọng của thị trường quốc tế đối với nền kinh tế nước này.

Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 7 ghi nhận mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 25,8%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 của Nhật Bản cũng đạt kỷ lục 12,1 nghìn tỷ yên, tương đương 76,4 tỷ USD, tăng 27,8% so với năm trước.

Nhập khẩu tăng phần lớn do giá dầu cao, khi Nhật Bản phải nhập khẩu dầu thô từ các nguồn thay thế, nhất là từ Mỹ, để bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông do chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Khối lượng nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản trong tháng 7 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 4 tháng, trong khi tổng giá trị nhập khẩu dầu thô tăng 87,8%.

Nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu đã góp phần dẫn đến thâm hụt thương mại của Nhật Bản ở mức 634,5 tỷ yên, tương đương 3,8 tỷ USD, trong tháng 7. Tuy nhiên, mức thâm hụt này thấp hơn so với dự báo là thâm hụt 680 tỷ yên.

Áp lực lạm phát từ giá đầu vào và năng lượng tăng cao đã lan tỏa trong các chuỗi cung ứng, đẩy giá sản xuất của hàng hóa Nhật Bản tăng 7,2% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng giá cả này có thể tạo thêm áp lực buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đang dự báo BOJ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 hoặc tháng 10 từ mức 1% hiện nay.

Trao đổi với Reuters, ông Koki Akimoto - một nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Daiwa - nhận định: “Sự phục hồi trong khối lượng nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản, kết hợp với giá dầu cao dai dẳng và sự gia tăng của tỷ trọng dầu thô Mỹ có giá cao hơn trong cơ cấu nhập khẩu, đã đẩy giá trị nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 7”.

Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 87% nhu cầu năng lượng của Nhật Bản được đáp ứng bằng các nguồn nhập khẩu.

Ông Akimoto cũng cho rằng tình trạng dai dẳng của lạm phát giá nhà sản xuất, cùng với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, có thể hỗ trợ cho việc BOJ tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Số liệu thống kê công bố trước đó trong tuần này cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp trong quý 2 vừa qua, nhờ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ giúp bù đắp cho sự suy yếu của tiêu dùng cá nhân và đầu tư kinh doanh trong nước.