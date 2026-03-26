"Kinh tế bạc" là một giải pháp chiến lược để Việt nam phát triển

Song Hoàng

26/03/2026, 15:30

Trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, "kinh tế bạc" được nhìn nhận không chỉ là dư địa tăng trưởng mới mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh y tế, an ninh tài chính và an ninh xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quốc gia...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQG Hà Nội) phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Phát triển kinh tế bạc từ góc nhìn an ninh phi truyền thống”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động cụ thể hóa định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng, hướng tới làm rõ nội hàm, cấu trúc và xu thế phát triển “kinh tế bạc” trên thế giới và tại Việt Nam; đánh giá thực trạng già hóa dân số; xác định vị trí của kinh tế bạc trong mô hình tăng trưởng mới; đồng thời đề xuất khung chính sách phát triển giai đoạn 2026–2030 dưới góc nhìn an ninh phi truyền thống.

Phát biểu đề dẫn, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống nhấn mạnh người cao tuổi không chỉ là nhóm đối tượng cần quan tâm mà còn giữ vai trò đặc biệt trong xã hội, vừa là trung tâm, vừa là chủ thể tham gia, đồng thời là người thụ hưởng các chính sách phát triển.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, đây là nguồn lực quốc gia quan trọng cần được nhìn nhận và khai thác hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống phát biểu đề dẫn tọa đàm
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống phát biểu đề dẫn tọa đàm

TS. Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng “kinh tế bạc” là tổng thể các hoạt động kinh tế gắn với nhu cầu tiêu dùng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số. 

"Kinh tế bạc" có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam với ba trụ cột: nhu cầu tiêu dùng của khoảng 17 triệu người cao tuổi; nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe và đời sống tinh thần; và vai trò của người cao tuổi như một chủ thể tham gia phát triển kinh tế.

TS. Trương Xuân Cừ dẫn số liệu cho biết cả nước hiện có khoảng 300 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đồng thời lực lượng người cao tuổi vẫn đóng góp đáng kể cho nền kinh tế với khoảng 9 triệu người còn tham gia lao động, 400.000 người là chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

Kinh tế bạc được ước tính chiếm khoảng 10% GDP. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đối mặt nhiều hạn chế như thiếu khung chính sách đồng bộ, hệ thống chăm sóc chưa đáp ứng nhu cầu, chất lượng mô hình còn hạn chế và chưa phát huy đầy đủ vai trò của người cao tuổi.

Trong khi đó, GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh vấn đề người cao tuổi không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn gắn chặt với an ninh phi truyền thống, tác động sâu rộng tới đời sống xã hội và phát triển đất nước.

GS.TS Vũ Văn Hiền cho rằng cần thay đổi cách nhìn, không chỉ coi người cao tuổi là nhóm cần chăm sóc mà phải xem họ là nguồn lực trí tuệ và tinh thần.

Bên cạnh “kinh tế bạc”, ông đề xuất cần quan tâm đến “xã hội bạc”, bởi người cao tuổi không chỉ tạo ra giá trị vật chất mà còn giữ vai trò lớn trong ổn định xã hội, bảo tồn văn hóa, đạo đức và truyền thống. Đặc biệt, đây cũng là nhóm dễ bị tổn thương trước các nguy cơ lừa đảo tài chính, sức khỏe và tinh thần trong môi trường số.

Từ góc độ y tế, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng nhấn mạnh cần nhìn nhận “an ninh sức khỏe” của người cao tuổi như một vấn đề an ninh phi truyền thống.

Theo ông, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không thể dừng ở cách làm tự phát mà phải trở thành chiến lược dài hạn. “Không có giường nào đắt bằng giường bệnh”, ông nói, đồng thời cho rằng đầu tư cho phòng bệnh, khám định kỳ và sàng lọc bệnh là đầu tư cho kinh tế.

GS.TS Nguyễn Anh Trí cũng đề cập tiềm năng phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi, bao gồm nhà dưỡng lão, trung tâm chăm sóc ban ngày hay khu an dưỡng, qua đó tạo ra chuỗi giá trị dịch vụ, thậm chí thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, ông cho rằng cần nhìn nhận linh hoạt hơn về tuổi nghỉ hưu và tuổi nghỉ quản lý để tận dụng năng lực của những người còn đủ sức khỏe và kinh nghiệm.

Kết luận tọa đàm, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh mối quan hệ giữa an ninh và phát triển: an ninh là để phát triển và phát triển phải gắn liền với an ninh. Theo ông, kinh tế bạc không chỉ là cơ hội mà còn là giải pháp chiến lược để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các nhóm giải pháp được đề cập gồm nâng cao nhận thức và truyền thông; xây dựng cơ chế, chính sách riêng phù hợp từng đối tượng; phát triển các mô hình bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh sức khỏe gắn với xã hội hóa; đồng thời tạo cơ chế để người cao tuổi được tôn trọng, phát huy vai trò và được chăm sóc toàn diện trong xã hội hiện đại.

Xu hướng “kinh tế bạc” trong bối cảnh dân số già

16:52, 12/03/2026

Xu hướng “kinh tế bạc” trong bối cảnh dân số già

Việt Nam sắp bước vào "giai đoạn vàng" của nền kinh tế bạc

12:02, 25/09/2025

Việt Nam sắp bước vào

an ninh phi truyền thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ĐHQG Hà Nội già hóa dân số kinh tế bạc Người cao tuổi phát triển kinh tế Việt Nam trung tướng Nguyễn Xuân Yêm TS. Trương Xuân Cừ Viện An ninh phi truyền thống

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn, đặc biệt giải quyết vướng mắc về việc nghỉ không trọn ngày; hay điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Trong bối cảnh thiếu giáo viên cục bộ và khó thu hút nhân lực chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo Thông tư về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tận dụng nguồn lực giàu kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục...

Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù

Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù

Mở tài khoản ngân hàng, cung cấp OTP và xác thực sinh trắc học để “phục vụ công việc” tại Campuchia, nhóm bị cáo ở Hải Phòng đã trở thành mắt xích tiếp tay cho đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của 23 bị hại...

Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên

Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 cơ hội việc làm...

Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo đưa ra thông tin có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để rủ nạn nhân cùng tham gia góp vốn; song thực chất là cách thức để chiếm đoạt tiền tinh vi.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

1

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Dân sinh

2

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Dân sinh

3

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đầu tư

4

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Kinh tế số

5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tiêu điểm

