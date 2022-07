Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ tăng vượt dự báo

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/7 cho biết tăng trưởng kinh tế quý 2 của nước này tăng vượt dự báo nhờ hoạt động tiêu dùng mạnh sau khi các biện pháp hạn chế phòng Covid-19 được nới lỏng và bù đắp cho hoạt động xuất khẩu suy giảm.

BOK ước tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Hàn Quốc trong quý 2 tăng 0,7% so với quý đầu năm và cao hơn so với mức dự báo 0,4% của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters.

Các nhà kinh tế cho rằng dữ liệu kinh tế lạc quan cho phép BOK tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ những tháng tới, sau khi tăng lãi suất 0,5 điểm phần vào tháng trước – một động thái chưa từng có.

Tiêu dùng tư nhân tại Hàn Quốc trong quý 2 đã tăng 3% - mức tốt nhất trong một năm qua - sau khi Chính phủ nước này gỡ bỏ hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19 hồi tháng 4.

“Kinh tế Hàn Quốc chắc chắn sẽ tăng trưởng chậm lại do lạm phát kéo dài và xuất khẩu hạ nhiệt, nhưng các chỉ số vững chắc hôm nay là một động lực tốt để ngân hàng trung ương xem lạm phát là rủi ro hàng đầu hiện nay”, nhà kinh tế Chun Kyu-yeon tại Hana Financial Investment, nhận định.

Từ tháng 8/2021 đến nay, BOK đã tăng lãi suất tổng cộng 1,75 điểm phần trăm lên 2,25%, từ mức thấp kỷ lục 0,5% trước đó. Các nhà kinh tế dự báo lãi suất tại Hàn Quốc sẽ được tăng lên mức 2,75% vào cuối năm nay. BOK dự kiến có cuộc họp chính sách vào ngày 25/8 tới.

Tiêu dùng tư nhân tại Hàn Quốc trong quý 2 đã tăng 3% - mức tốt nhất trong một năm qua - sau khi Chính phủ nước này gỡ bỏ hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19 hồi tháng 4. Trong quý 1, tiêu dùng tư nhân của nước này giảm 0,5%. Việc này diễn ra bất chấp một loạt động thái tăng lãi suất quyết liệt của BOK vừa qua.

Kinh tế Hàn Quốc cũng nhận được cú huých từ việc chi tiêu công tăng lên sau khi Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung trị giá 62.000 tỷ Won (tương đương 47,44 tỷ USD) vài tuần sau khi tân Tổng thống Yoon Suk-yeol nhâm chức vào đầu tháng 5.

Tuy nhiên, xuất khẩu và đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quý sụt giảm trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc, tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh ở Ukraine cũng như làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ để ghìm lạm phát trên toàn cầu.

Xuất khẩu quý 2 của Hàn Quốc giảm 3,1% so với quý trước đó – mức giảm lớn nhất trong 2 năm. Đầu tư vốn cũng có quý giảm thứ tư liên tiếp với mức giảm 1%, theo sau lần giảm 3,9% của quý 1.

So với cùng kỳ năm 2021, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng trưởng 2,9% - cao hơn so với mức dự báo 2,5% của các nhà phân tích nhưng thấp hơn so với mức tăng trưởng 3% của quý đầu năm.