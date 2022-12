Kinh tế Quảng Nam năm 2022 phục hồi mạnh, đạt tốc độ tăng trưởng cao

Theo báo cáo do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trình bày tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt 69.110 tỷ đồng, tăng 11,2%, vượt chỉ tiêu đề ra (7,5-8%); đứng thứ 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; thứ 04/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

Về quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) hơn 116.374 tỷ đồng, tăng 1,18 lần (tương đương 17,5 nghìn tỷ) so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19); GRDP bình quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng, tăng 12,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, công nghiệp có mức tăng trưởng ấn tượng (tăng 19,7%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,5%).

Khu vực dịch vụ được phục hồi, hầu hết các ngành dịch vụ đã sôi động trở lại như thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 61.680 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 đạt 4,74 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ; trong đó: khách quốc tế đạt 0,63 triệu lượt, tăng 36 lần, khách nội địa đạt 4,11 triệu lượt, tăng 12 lần so với cùng kỳ.

Kinh tế tăng trưởng mạnh nên thu ngân sách tăng cao, tình hình tài chính tiền tệ ổn định. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn là 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ, tăng 1,4 lần (khoảng 9 nghìn tỷ) so với 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

Trong đó, thu nội địa 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ; thu từ xuất nhập khẩu 6.934 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4.149,3 triệu USD, tăng 25,04% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.660,1 triệu USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 2.489,2 triệu USD, tăng 42,5% so với cùng kỳ.

Nhờ nguồn thu tăng cao, tổng huy động vốn trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam đạt khá (hơn 76.445 tỷ đồng). Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên 93.546 tỷ đồng. Cùng với đó, việc huy động vốn đầu tư toàn xã hội cũng tăng khá, năm 2022 đạt trên 36.034 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ; tăng 1,1 lần (3 nghìn tỷ) so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, dự kiến đến ngày 31/12/2022, tổng vốn giải ngân của tỉnh là 5.760,543 tỷ đồng, đạt gần 92% so với kế hoạch vốn giao từ đầu năm, đạt 70,2% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, năm 2022, công tác quy hoạch của tỉnh được chú trọng; công tác lập các Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, qui hoạch phân khu được triển khai chặt chẽ, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra, tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến nay, Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành hồ sơ và trình thông qua tại Hội nghị Tỉnh ủy, đang lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan để trình Hội đồng thẩm định Quốc gia, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.