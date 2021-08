Kỷ lục buồn của hàng không Việt Nam: Tổng chuyến bay khai thác giảm 91%, Vietravel "trắng chuyến"

Số liệu mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, tính từ 19/7 - 18/8 là tháng ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 kỷ lục với chuỗi ngày dài vượt 10.000 ca/cả nước, tổng chuyến bay khai thác sụt giảm tới 90,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 59,3% so với tháng trước, chỉ còn 1.536 chuyến. Do các chuyến bay khai thác bị giảm, tần suất giảm đáng kể nên tỷ lệ số chuyến bay cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không rất cao, chủ yếu đạt 99-100%.

Trong đó, tổng số chuyến bay khai thác của Vietnam Airlines là 1.025 chuyến, giảm 84,6% so với cùng thời điểm năm ngoái và giảm 47% so với tháng trước. Jetstar Pacifics khai thác 19 chuyến bay, giảm 98,6% so với cùng kỳ và là hãng có mức giảm cao nhất so với 5 hãng còn lại.

VietJet Air nếu như ở thời điểm này năm ngoái bay tổng cộng 5.756 chuyến thì năm nay chỉ còn 332 chuyến, giảm 94,2%. So với tháng trước, số chuyến bay khai thác giảm 50,9%.

Tương tự, Vasco khai thác 12 chuyến, giảm 98%. Bamboo Airways khai thác 148 chuyến, giảm 92,7%. Riêng tân binh mới Vietravel Airlines ra mắt từ đầu năm lại không khai thác một chuyến nào.

Chuyến bay của các hãng hàng không thời gian gần đây chủ yếu tập trung chở y bác sĩ, cán bộ, vật tư y tế - thuốc gồm vaccine, máy thở, máy lọc máu, soi chiếu, bộ xét nghiệm, trang phục bảo hộ…từ Hà Nội vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19 trong bối cảnh chủng Delta phức tạp, khiến Tp.HCM gần như lâm vào tình trạng “vỡ trận” .

Chuyến bay khai thác của các hãng giảm so với tháng 7/2021.

Đối với các chuyến bay thương mại, việc hạn chế khai thác các đường bay nội địa, quy định cách ly tập trung và dịch bùng phát tại hai đầu tàu kinh tế của cả nước Tp.HCM và Hà Nội đã làm suy giảm nhu cầu di chuyển của hành khách. Trước đó, ngày 21/7, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam dừng khai thác các đường bay Cần Thơ-Hà Nội và ngược lại, Phú Quốc-Hà Nội và ngược lại. Đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội khai thác 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Tuy nhiên, trước diễn phức tạp của dịch bệnh, đến tuần thứ hai của tháng 8, Bộ Giao thông lưu ý Cục Hàng không hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài. Đối với đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, căn cứ nhu cầu thực tế, có thể giảm khai thác xuống dưới 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Đánh giá về triển vọng lợi nhuận các nhóm ngành 6 tháng cuối năm 2021 vừa công bố, VnDirect cho rằng, đợt dịch Covid-19 mới đe dọa triển vọng tăng trưởng quý 3/21 dù lợi nhuận toàn thị trường Quý 2 tăng trưởng tích cực, cả nước đang phải đối diện với đợt dịch kéo dài, phức tạp và chưa thật sự được kiểm soát. Điều này sẽ tác động đáng kể đến lợi nhuận toàn thị trường trong quý 3/2021.

Mặc dù lợi nhuận ngành Vận tải và Bán lẻ hồi phục tích cực trong quý 2/21 (171%/61%), các biện pháp giãn cách xã hội diện rộng sẽ làm gián đoạn đà phục hồi trong quý 3/2021. Cùng với du lịch, các doanh nghiệp nhóm Hàng không được dự báo sẽ tiếp tục có thêm một quý đầy khó khăn.

Trong khi đó, tại buổi tọa đàm mới đây, các chuyên gia Chứng khoán SSI cho rằng nhóm hàng không sẽ được kỳ vọng lớn từ năm 2022 trở đi khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân tương đối vào cuối năm 2021.