Lãi giảm 49% so với cùng kỳ, DRC liên tục nhận án phạt từ Cơ quan Thuế và Hải quan

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Cục thuế TP. Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt Cao su Đà Nẵng do đã có hành vi khai sai dẫn đến tăng số thuế giá trị gia tăng được hoàn của các kỳ hoàn thuế tháng 6/2021, kỳ hoàn thuế tháng 12/2021, kỳ hoàn thuế tháng 1/2022, và kỳ hoàn thuế từ tháng 2/2022 đến tháng 4/2022.

Các tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Cơ quan thuế cho biết các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm là tại kỳ khai bổ sung hồ sơ thuế GTGT của kỳ hoàn tháng 6/2021, DRC thực hiện điều chỉnh giảm (kê khai giảm do hủy hóa đơn) theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền (Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân TP. Đà Nằng và Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của ƯBND TP. Đà Nằng về việc giảm 50% phí sử dụng cơ sở hạ tầng năm 2021) dẫn đến giảm số tiền thuế GTGT đã được hoàn là 117,7 triệu đồng.

Theo đó, công ty đã nộp đủ số tiền thuế GTGT được hoàn là 117,7 triệu đồng và tiền chậm nộp là 17,09 triệu đồng vào Ngân sách Nhà nước; đồng thời kê khai bổ sung hóa đơn thay thế hóa đơn hủy vào tháng 11/2022 làm phát sinh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 77,6 triệu đồng.



Việc kê khai bổ sung điều chỉnh nêu trên xuất phát từ văn bản của cơ quan có thẩm quyền nên hành vi này không bị xử phạt theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Căn cứ vào quy định, cơ quan thuế đã Quyết định xử phạt 4,56 triệu đồng đối với Cao su Đà Nẵng.

Mới đây, ngày 18/8, Cục thuế TP. Đà Nẵng đã Quyết định xử phạt CTCP Cao su Đà Nẵng vì đã có hành vi kê khai sai dẫn đến tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn nhưng chưa được hoàn thuế của kỳ hoàn thuế tháng 11/2022 và tháng 12/2022. Trong đó, tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Tổng số tiền phạt là 13,65 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai dẫn đến tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn nhưng chưa được hoàn thuế của kỳ hoàn thuế tháng 11/2022 và tháng 12/2022.

Trước đó vào ngày 21/8/2023, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng – Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hoà Khánh – Liên Chiểu đã Quyết định xử phạt CTCP Cao su Đà Nẵng do khai sai về tên hàng, mã số hàng hoá, thuế suất hàng hoá nhập khẩu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hoá đã được thông quan với số tiền phạt là 10% tính trên số thuế khai thiếu là 47,027 triệu đồng.

Đồng thời, CTCP Cao su Đà Nẵng cũng vi phạm khai sai tên hàng, mã số so với thực tế hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế và tự phát hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan quá 60 ngày kể từ thông quan và trước thời điểm quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hoá đã được thông quan với số tiền phạt là 2 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với hai hành vi trên là gần 49,03 triệu đồng.

Cũng trong ngày 21/8/2023, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng – Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hoà Khánh – Liên Chiểu đã quyết định xử phạt CTCP Cao su Đà Nẵng vì hai hành vi.



Hành vi số 1 là khai sai về tên hàng, mã số hàng hoá, thuế suất nhập khẩu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan với số tiền là 20,4 triệu đồng.

Hành vi số 2 là khai sai về tên hàng, mã số hàng hoá, thuế suất nhập khẩu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp bị phát hiện khi kiểm tra đối với hàng hoá đã thông quan. Công ty tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính với số tiền là 19,4 triệu đồng. Tổng số tiền phạt cho hai hành vi nêu trên là 39,78 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị xử phạt bởi ba quyết định lên tới hơn 107 triệu đồng.

Theo Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của DRC giảm 73,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 49% so với cùng kỳ năm 2022 từ 149,5 tỷ xuống còn 76,3 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế trong nước chưa phục hồi dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa giảm. Đồng thời, thị trường trường xuất khẩu khó khăn, cạnh tranh khốc liệt nên hiệu quả SXKD giảm so với cùng kỳ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, cổ phiếu DRC giảm 0,87% về 22.800 đồng/cổ phiếu.