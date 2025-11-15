Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 11/2025?

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm tại 34 ngân hàng trong tháng 11/2025 cho thấy xu hướng tăng diễn ra hầu hết tại các kỳ hạn, với mức điều chỉnh từ 0,1 đến 0,5 điểm phần trăm so với thời điểm giữa tháng 10. Duy chỉ có 1 ngân hàng giảm nhẹ lãi suất từ gửi từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 6-12 tháng…

Lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều tăng nhẹ hoặc giữ nguyên so với tháng trước. Chênh lệch lãi suất giữa các nhóm ngân hàng thể hiện rõ nhất ở kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng, với mức chênh lên tới 3 điểm phần trăm.

Xét riêng từng kì hạn đối với từng ngân hàng, với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn này tính đến ngày 14/11/2025 là 4,6%/năm thuộc về ngân hàng MBV (trước đây là OceanBank), tăng 0,5 điểm phần trăm so với mức 4,1%/năm vào ngày 20/10/2025. Ngân hàng Bắc Á hiện áp dụng lãi suất 4,4%/năm, đứng ở vị trí thứ hai trong toàn hệ thống.

Theo sát là VCBNeo, Vikki Bank, BVBank, Eximbank và VPBank đều niêm yết lãi suất ở mức từ 4,3% đến 4,35%. Ngoại trừ VCBNeo không thay đổi mức lãi suất, 3 ngân hàng còn lại đều tăng từ 0,25 đến 0,35 điểm phần trăm.

Ngoài ra, các ngân hàng tư nhân nhỏ và vừa giữ mức trên 4% để thu hút tiền gửi. Trong đó, SHB là ngân hàng ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất ở kỳ hạn này là 0,6 điểm phần trăm so với ngày 20/10/2025. Nhóm ngân hàng thương mại lớn như Techcombank, MB, TPBank ghi nhận mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng dao động trong khoảng 3,7–3,95%.

So với lần cập nhật lãi suất gần nhất vào thời điểm giữa tháng 10, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại các ngân hàng trong nhóm Big4 bao gồm BIDV, Agribank, Vietcombank và VietinBank vẫn duy trì xu hướng đi ngang.

Cụ thể, Agribank là ngân hàng ghi nhận mức lãi suất cao nhất trong nhóm với 2,4%/năm, trong khi 2 ngân hàng là BDV và VietinBank đều niêm yết lãi suất ở mức 2%/năm. Thấp nhất trong nhóm là Vietcombank với 1,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 1 tháng (%/năm). Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng vào ngày 14/11/2025.

Nhìn chung, nhóm ngân hàng thương mại do Nhà nước chi phối vốn hiện là nhóm trả lãi suất tiết kiệm thấp nhất trên thị trường: 1,6–2,4%/năm (kỳ hạn 1 tháng) và 1,9-3%/năm (kỳ hạn 3 tháng). Nhóm ngân hàng thương mại lớn (VPBank, MBBank, ACB) dao động 3,5–4,4%/năm, trong khi nhóm ngân hàng nhỏ và vừa dao động từ 3,6% đến hơn 4,5%.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, MBV và Techcombank là hai ngân hàng có lãi suất huy động kỳ hạn này đã chạm mức trần 4,75%/năm do Ngân hàng Nhà nước quy định, với mức tăng lần lượt là 0,35 điểm phần trăm và 0,5 điểm phần trăm so với ngày 20/10/2025.

Ngoài ra, lãi suất huy động tại các ngân hàng như BacABank, VCBNeo và Vikki Bank cũng tiệm cận mức trần, đều niêm yết ở mức 4,55%/năm. Theo sau là BVBank và Eximbank với lãi suất huy động ở mức 4,5%/năm.

Ngoại trừ nhóm ngân hàng trong nhóm Big4, các ngân hàng thương mại khác đều có lãi suất kì hạn 3 tháng trên 3%. Một số ngân hàng như ABBank, SeAbank, MSB, Nam Á Bank vẫn giữ mức lãi suất tiết kiệm 3 tháng dao động từ 3,45% đến 4%/năm. Như vậy, phân hóa lãi suất huy động giữa các nhóm ngân hàng thể hiện rõ rệt.

Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, BIDV và VietinBank vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 2,3%/năm. Vietcombank niêm yết lãi suất ở mức 1,9%/năm. Cao nhất trong nhóm là Agribank với 3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 3 tháng (%/năm). Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng vào ngày 14/11/2025.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 6 tháng là 5,9%/năm được áp dụng đối với tiền gửi tại Vikki Bank và VCBNeo; đứng thứ 2 là BacABanl với 5,8%/năm. Theo sát là mức lãi suất 5,7%/năm áp dụng tại MBV và 5,55% tại GPBank.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, dù có mức lãi suất cao nhất nhưng Vikki Bank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 6%/năm xuống 5,9%/năm so với ngày 20/10. Trong khi đó, VCBNeo vẫn giữ nguyên lãi suất so với lần cập nhật gần nhất.

Tương tự, nhóm ngân hàng nhà nước vẫn áp dụng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng từ 2,9–3,7%/năm và lãi suất tại Agribank cao nhất. Một số ngân hàng trong nhóm quy mô nhỏ và vừa cũng không điều chỉnh mặt bằng lãi suất như: SeAbank, NamABank, ABBank, NCB, MSB. Lãi suất dao động từ 3,95% - 5,5/năm.

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng (%/năm). Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng vào ngày 14/11/2025.

Tại kỳ hạn 9 tháng, BacABank dẫn đầu với lãi suất 5,85%/năm, tăng 0,4 điểm phần trăm so với ngày 20/10/2025. Trong khi SCB giữ mức thấp nhất là 2,9%/năm. Duy chỉ có Vikki Bank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 6%/năm xuống 5,8%/năm so với ngày 20/10.

Ngoại trừ một số ngân hàng như Vikki Bank, VCBNeo, HDBank, Techcombank và PGBank điều chỉnh giảm từ 0,1–0,5 điểm phần trăm so với kỳ hạn 6 tháng thì các ngân hàng còn lại vẫn giữ nguyên xu hướng đi ngang hoặc tăng nhẹ. Biên độ chênh lệch giữa ngân hàng cao nhất và thấp nhất vẫn duy trì ở mức 2,95 điểm phần trăm.

Ở kỳ hạn 6-9 tháng, các ngân hàng trong nhóm Big4 vẫn giữ nguyên lãi suất so với lần cập nhật lãi suất vào giữa tháng 10. Trong đó, Agribank giữ lãi suất ở mức 3,7%/năm. BIDV và VietinBank cùng niêm yết lãi suất ở mức 3,3%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank thấp nhất là 2,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 9 tháng (%/năm). Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng vào ngày 14/11/2025.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, MBV, BacABank và Vikki bank là 3 ngân hàng có mức lãi suất huy động vượt mức 6%/năm. Theo đó, Vikki là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường, với 6,1%/năm dù điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Bám sát là BacABank và MBV, hai ngân hàng này cùng niêm yết lãi suất tiền gửi ở mức 6%/năm, tăng lần lượt 0,5 điểm phần trăm và 02, điểm phần trăm. Trong khi SCB tiếp tục giữ mức thấp nhất 3,7%/năm.

Mặt bằng lãi suất phân hóa rõ rệt theo từng nhóm. Lãi suất huy động tại ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank nhìn chung vẫn ổn định so với tháng trước. Theo đó, lãi suất tiết kiệm 12 tháng dao động từ 4,6–4,8%/năm. Ngoại trừ ACB và nhóm ngân hàng Big4, lãi suất huy động tiền gửi tại các ngân hàng còn lại đều trên 5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng (%/năm). Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng vào ngày 14/11/2025.

So với kỳ hạn 9 tháng, mức lãi suất tiết kiệm 12 tháng ghi nhận mức tăng phổ biến từ 0,1–0,5 điểm phần trăm. Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm 12 tháng ở nhóm ngân hàng nhà nước tăng mạnh tới 1,4 điểm phần trăm. Mức chênh lệch giữa ngân hàng cao nhất và thấp nhất là hơn 2 điểm phần trăm.

So với lãi suất tại quầy, nhiều ngân hàng đang áp dụng lãi suất tiết kiệm online cao hơn, với mức chênh lệch dao động từ 0,1% đến 0,7%/năm tuỳ kỳ hạn.