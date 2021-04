Quý 1/2021, FPT Retail đã hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận năm

Cụ thể: doanh thu hợp nhất quý 1/2021 đạt 4.665 tỷ, tăng 14% so với cùng kỳ và tăng 19% so với quý 4/2020, hoàn thành 28% kế hoạch năm 2021. Trong đó doanh thu chuỗi Long Châu đạt 582 tỷ, tăng trưởng 144% so với cùng kỳ. Về kênh online, doanh thu quý 1 năm 2021 đạt 1.348 tỷ đồng; tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020, và chiếm 29% tổng doanh số FRT.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng ấn tượng 265% so với quý 4/2020, đạt 39 tỷ đồng và hoàn thành 32% kế hoạch năm 2021.

Daonh thu và lợi nhuận trước thuế của FRT từ quý 1/2020 đến quý 1/2021.

Năm 2021, FPT Retail dự kiến doanh thu đạt 16.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 12% và 320% so với thực hiện trong năm 2020.

FRT cho biết, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho FRT, trong quý 1/2021, FRT đã thực hiện các dự án kinh doanh mới, cụ thể: như khai trương cửa hàng đồng hồ Garmin đầu tiên tại Hà Nội - dòng sản phẩm đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe và luyện tập thể thao tiện lợi cho người dùng vào ngày 11/4, doanh thu cán mốc 400 triệu đồng sau 3 giờ mở bán; FRT kỳ vọng mở thêm các cửa hàng khác trong tương lai;

Đồng thời, mở 68 trung tâm laptop trong quý 1 nhằm tạo điều kiện nâng cao dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đáp ứng nhu cầu laptop ngày càng tăng của khách hàng. Nhờ đó, doanh thu laptop trong quý 1 tăng trưởng 40% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc quý 1/2021, FRT có tổng cộng 601 cửa hàng FPTshop và chuỗi cửa hàng Long Châu đã đạt mốc 222 cửa hàng vào cuối quý 1/2021, trong đó có 216 cửa hàng đã phát sinh doanh thu.