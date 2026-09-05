Giá nông sản tháng 8/2026: Lúa và cà phê tăng, lợn hơi, thủy sản giảm

Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...

Giá cà phê tăng trong tháng 8/2026. Ảnh: Nguyễn Quang Phúc.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo trong tháng 8/2026 diễn biến khác nhau tùy theo từng chủng loại. Tuy nhiên, nguồn cung lúa hàng hóa hiện khá dồi dào khi nhiều địa phương bước vào giai đoạn thu hoạch lúa Hè Thu, giúp hoạt động mua bán duy trì ổn định.

GIÁ CÀ PHÊ TĂNG, HỒ TIÊU GIẢM NHẸ

Tại An Giang, giá thu mua lúa tươi trong tháng 8 đồng loạt tăng so với tháng 7. Cụ thể, lúa IR 50404 đạt bình quân 6.230 đồng/kg, tăng 360 đồng/kg; lúa OM 5451 đạt 6.540 đồng/kg, tăng 410 đồng/kg; lúa Đài Thơm đạt 6.980 đồng/kg, tăng 280 đồng/kg và lúa OM18 đạt 6.930 đồng/kg, tăng 260 đồng/kg.

Ngược lại, giá thu mua gạo nguyên liệu tiếp tục giảm. Cụ thể, gạo thành phẩm 5% tấm giảm còn 13.560 đồng/kg, trong khi loại 25% tấm còn 12.670 đồng/kg.

Ở khâu tiêu thụ, giá bán lẻ các loại gạo nhìn chung ổn định. Theo đó, gạo thường tại An Giang ở mức 13.500 đồng/kg, giảm 230 đồng/kg, trong khi gạo thơm Jasmine tăng lên 16.670 đồng/kg. Tại Đồng Tháp, giá gạo Nàng Thơm giữ ở mức 20.500 đồng/kg; gạo IR64 đạt 14.500 đồng/kg; gạo IR 50404 đạt 13.900 đồng/kg và gạo Jasmine ở mức 17.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Ấn Độ tăng trong tháng 8. Theo Reuters, nhu cầu nhập khẩu từ châu Phi tăng cùng với lo ngại về sản lượng do lượng mưa gió mùa thấp hơn trung bình đã đẩy giá gạo Ấn Độ lên mức cao nhất trong vòng một năm.

Trong tháng 8/2026, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ đạt bình quân 360,9 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tháng trước. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng mạnh hơn, đạt 437,3 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo cùng loại của Thái Lan giảm xuống còn 460,7 USD/tấn, thấp hơn 6,5 USD/tấn so với tháng 7.

Đối với mặt hàng cà phê, giá thu mua tại Tây Nguyên tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung vụ cũ gần như cạn kiệt, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải tích cực thu gom nguyên liệu để thực hiện các hợp đồng đã ký.

Trong tháng 8, giá cà phê tại Đắk Nông đạt bình quân 97.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg so với tháng trước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá đạt khoảng 96.800 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận mức giá khoảng 96.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá cà phê tại Đắk Nông từng tăng vọt lên 99.000 đồng/kg (ngày 6/8), mức cao nhất trong khoảng sáu tháng trở lại đây. Giá tại Đắk Lắk và Gia Lai cũng đạt 98.800 đồng/kg, đưa giá bình quân toàn vùng lên gần 98.725 đồng/kg trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tiếp tục phân hóa mạnh giữa hai dòng cà phê chủ lực. Theo đó, giá Robusta giao kỳ hạn tháng 9 tại sàn London đạt bình quân 3.725 USD/tấn, giảm 104 USD/tấn so với tháng trước do nguồn cung gia tăng và áp lực bán mạnh từ các nhà đầu tư.

Trong khi đó, giá Arabica giao kỳ hạn tháng 9 tại sàn New York tăng lên 344,5 US cent/lb, cao hơn khoảng 21 US cent/lb so với tháng 7. Giá Arabica được hỗ trợ bởi các lo ngại liên quan đến thời tiết bất lợi và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tại một số quốc gia sản xuất lớn.

Giá hồ tiêu trong tháng 8 giảm khoảng 3.000 đồng/kg tại hầu hết các vùng trọng điểm. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai và Gia Lai, giá tiêu phổ biến ở mức 136.000 đồng/kg; Đắk Lắk đạt 138.000 đồng/kg; Đắk Nông ở mức 139.000 đồng/kg.

Đối với nhóm trái cây, nguồn cung tăng mạnh khi nhiều loại bước vào chính vụ thu hoạch đã tạo áp lực lên giá bán. Nhãn đang được thu hoạch rộ tại Hưng Yên, Sơn La và nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, giá nhãn tiêu dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/kg; nhãn lồng Hưng Yên từ 25.000 - 45.000 đồng/kg; nhãn Thái từ 35.000 - 55.000 đồng/kg. Riêng nhãn xuồng cơm vàng có giá cao nhất, dao động từ 65.000 - 90.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, giá xoài Cát Hòa Lộc loại 1 giảm còn 57.798 đồng/kg, thấp hơn 316 đồng/kg so với tháng trước. Xoài Cát Chu loại 1 còn 23.579 đồng/kg, giảm 1.579 đồng/kg.

Giá sầu riêng tiếp tục giảm khi nguồn cung từ Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long bước vào cao điểm thu hoạch. Sầu riêng Ri6 loại đẹp đạt khoảng 41.842 đồng/kg, giảm 2.579 đồng/kg. Sầu riêng Monthong (Dona) đạt 71.526 đồng/kg, giảm 1.632 đồng/kg so với tháng trước.

GIÁ LỢN HƠI GIẢM, THUỶ SẢN ỔN ĐỊNH

Ở lĩnh vực chăn nuôi, giá lợn hơi giảm trên cả ba miền. Tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm khoảng 4.400 đồng/kg, dao động từ 59.000 - 60.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên giảm khoảng 4.500 đồng/kg, còn 57.000 - 58.000 đồng/kg. Miền Nam giảm khoảng 3.500 đồng/kg, phổ biến ở mức 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, nguyên nhân chủ yếu là do tháng 7 âm lịch khiến nhu cầu tiêu dùng thịt giảm khi nhiều người có thói quen ăn chay, trong khi nguồn cung trên thị trường vẫn dồi dào.

Đối với gia cầm, giá gà thịt lông màu diễn biến không đồng nhất giữa các vùng. Tại miền Bắc, giá tăng mạnh lên 64.000 đồng/kg, cao hơn 17.000 đồng/kg so với tháng trước. Trong khi đó, miền Trung giảm còn 44.000 đồng/kg và miền Nam giảm còn 46.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp cũng có xu hướng tương tự. Miền Bắc tăng lên 37.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam cùng giảm xuống còn 25.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá thịt lợn kỳ hạn giao dịch trên sàn CME giảm 18,4 US cent/lb xuống còn 80,45 US cent/lb. Giá bò hơi kỳ hạn cũng giảm 13,175 US cent/lb xuống 218,575 US cent/lb sau khi Hoa Kỳ nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò từ Mexico.

Trong lĩnh vực thủy sản, tôm thẻ chân trắng tiếp tục chịu áp lực giảm giá do nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, khiến nguồn cung nguyên liệu tăng mạnh.

Tại Cà Mau, giá tôm thẻ chân trắng nuôi ao bạt loại 20 con/kg dao động từ 171.000 - 176.000 đồng/kg, giảm khoảng 12.000 đồng/kg so với tháng trước. Loại 30 con/kg dao động từ 120.000 - 125.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg. Các loại 50, 70 và 100 con/kg cũng giảm từ 1.500 - 5.000 đồng/kg.

Trái ngược với tôm thẻ, thị trường tôm sú nguyên liệu duy trì ổn định trong hai tháng gần đây nhờ nhu cầu tiêu thụ nội địa khá tốt. Tại Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con/kg dao động từ 220.000 - 225.000 đồng/kg; loại 30 con/kg từ 155.000 - 160.000 đồng/kg và loại 40 con/kg từ 140.000 - 145.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long tiếp tục giữ ổn định. Nhu cầu thu mua từ các nhà máy chế biến phục vụ xuất khẩu cuối năm được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường.

Tại Đồng Tháp, giá cá tra thịt trắng cỡ 0,7 - 1 kg/con dao động từ 29.000 - 31.000 đồng/kg trong tháng 8. Giá cá tra giống cỡ 30 - 35 con/kg đạt từ 32.000 - 42.000 đồng/kg, tăng khoảng 4.000 đồng/kg so với tháng trước.