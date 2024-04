Lạm phát không ngăn nổi sự bùng nổ của du lịch hạng sang

Henry Harteveldt, chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường du lịch Atmosphere Research Group, nói rằng du lịch hạng sang là một ngách đặc biệt. Tiền gần như không phải vấn đề đối với tệp khách hàng này. "Đối với họ 1.000 euro một đêm không phải mức giá cao", ông Harteveldt nói. Ngoài ra du khách nhà giàu cũng thích những trải nghiệm mới, khác biệt. "Họ thích những thứ độc nhất. Và các công ty cung cấp dịch vụ sẽ tận dụng triệt để cơ hội này khi có thể".

Ông Dave Goodger, giám đốc điều hành một công ty tài chính toàn cầu, cho biết phân khúc du lịch xa xỉ vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp hoạt động kinh tế chững lại ở một số thị trường. Doanh nghiệp du lịch hạng sang Virtuoso cho biết giá khách sạn hạng sang đã chạm "mức kỷ lục" trong năm nay với giá trung bình hằng ngày tăng 70% so với 2019, tháng 7 có tỷ lệ tăng cao nhất 85%.

Giá vé du lịch bằng tàu cao cấp cũng tăng vọt. Giá vé tàu La Dolce Vita Orient-Express của Accor tăng 75% trong 16 tháng qua. Giá khởi điểm cho chuyến đi nghỉ một đêm trên tàu, dự kiến bắt đầu đón khách ở Italy vào năm 2025, tăng từ 2.000 euro từ cuối 2022 lên 3.500 euro vào tháng 2 năm nay. Giá một chuyến tàu sang trọng khác ở châu Âu, Venice Simplon-Orient-Express của hãng Belmond, cũng tăng vọt vào mùa xuân này, từ 4.130 euro vào tháng 2 lên 8.310 euro vào tháng 3, theo thông tin website của hãng. Đại diện Accor cho biết giá cả sẽ "không ngừng tăng".

Du lịch xa xỉ vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp hoạt động kinh tế chững lại ở một số thị trường.

Đáng chú ý là du lịch vũ trụ. Công ty Roman & Erica đã chào giá cho một vị trí trong đội phi hành gia hoàn toàn tư nhân đầu tiên với giá 50 triệu USD. Du hành vũ trụ được săn đón đến mức nhà sáng lập Chiporukha đã thành lập riêng SpaceVIP để đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, công ty du lịch vũ trụ tư nhân Space Perspective có kế hoạch bắt đầu thực hiện các chuyến bay kéo dài 6 giờ trên con tàu vũ trụ của doanh nghiệp này vào năm tới. Cho đến nay, 50% số lượng đặt chỗ là dành cho các khoang chứa đầy đủ dành cho 8 người và mức giá niêm yết là 1 triệu USD.

Dino Michael, Phó chủ tịch cấp cao của Luxury Brands Hilton, chia sẻ với Robb Report rằng giống như nhiều đối thủ cạnh tranh, Hilton đang bận rộn tăng cường danh mục đầu tư của mình với các sản phẩm được thiết kế dành cho lớp du khách trẻ tuổi giàu có. Kết quả là sự ra đời của LXR Hotels & Resorts, thương hiệu vận hành các khu nghỉ dưỡng từ Doha đến Caribe. K hách sạn đã tạo ra một thực đơn nếm thử sáu món và theo chủ đề ngày lễ kết hợp với các loại bia thủ công địa phương, cả hai đều là “đáp ứng trực tiếp” nhu cầu của thế hệ trẻ về các sự kiện độc đáo.

“Thế hệ Millennial quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm,” Francine Slosser, giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Balboa Bay, cho biết. Balboa cũng mở một quán bar tequila và mezcal chuyên phục vụ những thức uống quý hiếm với giá 200 USD một ounce. Rosewood cũng vừa khai trương La Isla Secreta tại Playa del Carmen, một quán rượu nằm giữa mê cung đầm phá dành cho các du khách thuộc thế hệ Millennial yêu thích trải nghiệm độc nhất vô nhị. Để đến được quầy bar vốn chỉ mở cửa vào một số đêm nhất định trong tháng, khách lưu trú phải di chuyển bằng thuyền.

Các tập đoàn tăng cường danh mục đầu tư của mình với các sản phẩm được thiết kế dành cho lớp du khách trẻ tuổi giàu có.

Thật vậy, ban giám đốc tại ÀNI Private Resorts – chuỗi nghỉ dưỡng siêu sang ở Anguilla, Sri Lanka, Thái Lan và Cộng hòa Dominica – nói rằng họ đã chứng kiến ​​sự chi phối của thế hệ millennials – những du khách trẻ tuổi đang thay thế lớp du khách Boomer giàu có. Do đó, ngành kinh doanh du lịch cần phản ứng trước một thế hệ du khách mới ít quan tâm đến những trải nghiệm truyền thống, trang trọng, thay vào đó là “xa xỉ thầm lặng”.

Pablo Gutiérrez-Ravé Villalón, CEO của Tạp chí Luxonomy, cho biết giới thượng lưu đang tìm kiếm những trải nghiệm đích thực, mang tính địa phương hóa cho phép hòa mình vào văn hóa và môi trường của điểm đến. Hơn nữa, sự xa xỉ yên tĩnh trong du lịch cũng liên quan đến việc cá nhân hóa và tập trung vào sức khỏe của khách du lịch, mang đến những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ vượt xa những tiện nghi vật chất.

Bà Jaclyn Sienna India, người sáng lập công ty du lịch siêu sang Sienna Charles, cho biết khách hàng của bà đang tập trung hơn vào gia đình và sức khỏe tinh thần của họ khi thế giới đang trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Do đó, họ tìm kiếm nhiều sự kết nối hơn là sự phô trương khi đi du lịch. Nhưng một khía cạnh quan trọng khác xu hướng xa xỉ thầm lặng lại liên quan đến an ninh. Theo bà Sienna India, những người nổi tiếng thường là mục tiêu của trộm cắp nên các sự kiện nổi tiếng như Super Bowl sẽ kém hấp dẫn hơn. Do đó, khách hàng đang tìm kiếm những điểm đến ở xa xôi, yên tĩnh.

Thế hệ du khách mới ít quan tâm đến những trải nghiệm truyền thống, trang trọng, thay vào đó là “xa xỉ thầm lặng”.

Có thể thấy, giá cả du lịch đang trên đà tăng cao, phản ánh một xu hướng chung: mức giá “cũ” cho kỳ nghỉ 5 sao có thể đã trở thành quá khứ. Khi lạm phát và chi phí gia tăng giảm, giá du lịch hạng sang vẫn sẽ giữ nguyên. Theo ông Dave Goodger, Giám đốc khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại Tourism Economics, sự tăng trưởng của phân khúc du lịch xa xỉ không hề sụt giảm, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế ở một số thị trưởng phát triển lớn đang chậm lại. Ngành du lịch tiếp tục chứng kiến áp lực tăng giá, phản ánh xu hướng một số du khách chuyển sang tìm kiếm những trải nghiệm đắt đỏ hơn.

Ông Goodger nói: “Điều này xảy ra khi một số du khách đã đổi lấy những trải nghiệm xa xỉ hơn. Nó cũng phản ánh thực tế rằng thu nhập và mức độ giàu có, bao gồm cả tiền tiết kiệm tích lũy, vẫn ở mức tốt đối với các hộ gia đình có mức tài sản ròng cao hơn". Theo báo cáo của Henley & Partners năm 2023, có 28.420 triệu phú trên toàn thế giới, là những người có tài sản có thể đầu tư ít nhất 100 triệu USD. Con số này cao hơn gần 12% so với ước tính năm 2022 và gấp đôi số tài sản được thống kê vào năm 2003.