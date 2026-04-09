Lần đầu Việt Nam có tổ chức đào tạo bảo dưỡng đạt chuẩn EASA

Đan Tiên

09/04/2026, 15:26

VAECO trở thành đơn vị đầu tiên trong nước đạt EASA Part 147, đánh dấu bước tiến trong chuẩn hóa đào tạo kỹ thuật hàng không...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, vừa được Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) phê chuẩn là Tổ chức đào tạo bảo dưỡng theo tiêu chuẩn EASA Part 147. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một tổ chức đạt chứng nhận này, đánh dấu bước tiến trong việc nâng cao năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng không theo chuẩn quốc tế.

EASA Part 147 là tiêu chuẩn quốc tế trong đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, cho phép các tổ chức đào tạo kỹ sư theo chuẩn châu Âu và cấp chứng chỉ đủ điều kiện ký xác nhận bảo dưỡng đối với nhiều loại tàu bay quốc tế, đặc biệt là các tàu bay đăng ký tại châu Âu.

Theo VAECO, việc đạt chứng nhận này cho thấy năng lực đào tạo kỹ thuật hàng không trong nước đã tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đào tạo so với việc đưa học viên ra nước ngoài. Điều này có ý nghĩa trong bối cảnh đội tàu bay tại Việt Nam ngày càng hiện đại, kéo theo nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao gia tăng.

Với chứng nhận EASA Part 147, VAECO trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn này, đồng thời nằm trong nhóm ít doanh nghiệp tại Đông Nam Á sở hữu đồng thời EASA Part 145 và Part 147, bao gồm năng lực sửa chữa, bảo dưỡng và đào tạo kỹ thuật tàu bay.

Kết quả này là thành quả của quá trình chuẩn bị từ năm 2024 với các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, nguồn lực và tổ chức. Dưới sự phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, VAECO đã xây dựng hệ thống đào tạo theo chuẩn EASA, từ phát triển đội ngũ giảng viên, chuẩn hóa chương trình đến hoàn thiện hệ thống tài liệu đào tạo.

Ông Trần Quốc Hoài, Tổng Giám đốc VAECO, cho biết việc đạt chứng nhận EASA Part 147 là bước tiến trong quá trình chuẩn hóa công tác đào tạo bảo dưỡng tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động phát triển đội ngũ kỹ sư, góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật và bảo đảm an toàn khai thác của ngành hàng không.

Ở phạm vi rộng hơn, dấu mốc này được đánh giá góp phần củng cố nền tảng kỹ thuật của ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bảo dưỡng, qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường trong khu vực.

Cũng tại sự kiện, VAECO ký kết các thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú QuốcHội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam nhằm phát triển các chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tăng cường chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn EASA.

VAECO hiện là một trong những đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay lớn tại Việt Nam, được phê chuẩn bởi nhiều nhà chức trách hàng không như Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu. Doanh nghiệp không chỉ phục vụ đội bay của Vietnam Airlines mà còn cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho nhiều hãng hàng không quốc tế.

Đáng chú ý, Lufthansa đã đưa tàu bay Airbus A350 đến bảo dưỡng tại VAECO, qua đó phản ánh năng lực kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng hàng không trong khu vực.

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

08:31, 09/04/2026

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

16:41, 26/03/2026

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái (UAV), đảm bảo an ninh hàng không

18:57, 17/03/2026

Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái (UAV), đảm bảo an ninh hàng không

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng nhẹ so với mức dự báo 6,1% vào tháng 10/2025…

Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Các đồng chí tân Phó Trưởng Ban mới là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau...

Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng

Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng

Hà Nội sẽ chưa áp dụng ngay việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Vành đai 1 từ tháng 7/2026, mà triển khai theo lộ trình thí điểm, có phạm vi và đối tượng cụ thể...

Kịp thời ban hành các giải pháp để giữ mạch vận tải biển trước căng thẳng Trung Đông

Kịp thời ban hành các giải pháp để giữ mạch vận tải biển trước căng thẳng Trung Đông

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang trở thành phép thử đối với dòng chảy thương mại toàn cầu khi làm tăng chi phí vận tải biển và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh này, việc kịp thời ban hành các chính sách từ cơ quan quản lý cùng sự sẻ chia rủi ro của cộng đồng doanh nghiệp vận tải là giải pháp để giảm tác động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam...

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Nới giới hạn sở hữu nước ngoài trong ngành hàng không được kỳ vọng tháo gỡ rào cản vốn, song đi kèm là yêu cầu thận trọng trong bảo đảm quyền kiểm soát đối với lĩnh vực chiến lược...

