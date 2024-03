Làn sóng giới giàu Nga, Trung Quốc mua nhà xa xỉ ở Việt Nam, Thái Lan

Theo tờ báo Nikkei Asia, các khu nghỉ dưỡng ở Đông Nam Á đang nổi lên là “điểm nóng” bất động sản xa xỉ. Nhiều dự án lớn tại những điểm du lịch nổi tiếng như Phuket của Thái Lan, Đà Nẵng của Việt Nam và Bali của Indonesia đang thu hút giới giàu Trung Quốc và Nga – những người có kế hoạch lưu trú dài hạn tại đây.

Tại một công trình xây dựng cách dãy khách sạn xa xỉ ở bãi biển Bang Tao, phía Tây Phuket khoảng 10 phút đi bộ, một biểu ngữ được treo ở vị trí nổi bật: "A place to be is a place to live” (tạm dịch: "Nơi bạn ở là nơi bạn sống"). Đây là slogan quảng cáo của một chung cư cao cấp mang thương hiệu khách sạn The Standard.

Đây là nơi The Standard hợp tác với CG Capital Limited – công ty bất động sản thuộc tập đoàn Central Group – xây khoảng 190 căn hộ với tổng mức đầu tư 5 tỷ baht (139 triệu USD). Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, các căn hộ tại đây sẽ có giá từ khoảng 12 triệu baht (tương đương 334.300 USD).

Thương hiệu The Standard gia nhập thị trường Thái Lan vào năm 2021 với một khách sạn ở thị trấn ven biển Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, cách Bangkok khoảng 200km. Công ty này cũng dự kiến hợp tác với công ty bất động sản Sansiri xây dựng một dự án nhà ở cao cấp khác tại đây.

Các căn hộ này sẽ cung cấp dịch vụ như khách sạn cùng cá tiện nghi phù hợp với người lưu trú dài hạn tại các khu vực du lịch nghỉ dưỡng.

Nhiều dự án tương tự ở các khu du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Việt Nam hay Bali của Indonesia cũng đang được xây dựng và thu hút sự quan tâm lớn của các khách hàng nước ngoài giàu có, đặc biệt là từ Nga và Trung Quốc.

Theo báo cáo của công ty dịch vụ bất động sản Savills, châu Á hiện chiếm hơn 20% thị trường căn hộ có thương hiệu trên toàn cầu. Trong đó, địa điểm hàng đầu là Phuket, với 22 dự án đã và đang xây dựng.

“Phuket sẽ chuyển đổi trở thành một cộng đồng gồm những người đến từ khắp nơi trên thế giới”, ông Ho Kwon Ping, chủ tịch, nhà sáng lập công ty phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp Banyan Group, dự báo.

Banyan Group hiện đang xây dựng khoảng 6.000 căn hộ tại khu Laguna Phuket, nơi tập đoàn đã có một khu nghỉ dưỡng, và dự kiến thu về doanh thu lên tới 2 tỷ USD. Kinh doanh căn hộ được dự báo sẽ giúp đa dạng nguồn thu của Banyan sau khi ghi nhận lỗ ròng vào năm 2020 và 2021.

Theo báo cáo của công ty dịch vụ bất động sản Canada Colliers, cung căn hộ trên thị trường bất động sản Phuket đạt mức kỷ lục gần 8.700 căn năm 2023, nhiều gấp hơn hai lần so với năm 2019. Ở phía Nam hòn đảo du lịch này, trong quý 1/2023, 60% khách mua bất động sản đến từ Trung Quốc, theo sau là khách Nga với 25%.

Theo người phát ngôn của công ty SKN Real Estate ở Phuket, các giao dịch mua bất động sản của khách Nga và Trung Quốc hiện tăng khoảng 70% so với trước đại dịch Covid-19. Trong đó, chủ yếu là những người ngoài 40-50 tuổi với thu nhập bình quân ít nhất gần 200.000 baht/tháng (khoảng 5.580 USD).

"Với nhà đầu tư Trung Quốc, chiến lược ‘mua và giữ’ ngày càng phổ biến, đặc biệt nhằm phục vụ du khách Trung Quốc”, bà Waras Dechgitvigrom của Colliers cho biết.

Trong khi đó, các giao dịch của nhà đầu tư Nga tăng mạnh sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Giới giàu Nga muốn tìm một nơi khác để sinh sống trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra. Khí hậu ấm áp của Đông Nam Á là một yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư Nga. Bên cạnh đó, hầu hết quốc gia ở khu vực này không áp đặt trừng phạt với Nga, giúp việc mua bất động sản dễ dàng hơn.

Trên thực tế, Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, đặc biệt là người giàu. Năm 2022, nước này cấp khoảng 5.600 thị thực lưu trú dài hạn cho người nước ngoài thu nhập cao, tăng 160% so với năm 2019. Tháng 9/2022, nước này đưa ra chương trình thị thực lưu trú dài hạn mới dành cho người có trình độ cao. Trong 12 tháng đầu tiên, chương trình này thu hút khoảng 4.800 người đăng ký.

Tuy nhiên, “cơn sốt” xây dựng nhà ở nghỉ dưỡng đang làm dấy lên nhiều lo ngại.

“Việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thương mại sẽ gây ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là làm mất đi các khu vực xanh”, bà Waras nói.

Bên cạnh đó, giá bán nhà tại các khu vực này cũng tăng mạnh, làm tăng nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản.