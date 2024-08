Lần theo dấu vết ngân hàng để thu hồi tiền lừa đảo

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Lê Quý Cường (SN 1994, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Cường làm nghề lao động tự do, không có chức năng, không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Cuối tháng 5/2022, Cường thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, đi du lịch Hàn Quốc nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người này.

Cường dùng tài khoản facebook “Cường Lê” đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, đi du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Một số người có nhu cầu liên hệ thì Cường yêu cầu họ chuyển tiền để mua vé máy bay, chuyển tiền làm thủ tục xin visa.

Khi bị hại chuyển tiền, Cường chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân mà không liên hệ với cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để làm thủ tục cho họ đi Hàn Quốc.

Để tránh bị phát hiện hành vi lừa đảo, Cường còn truy cập vào trang web Abay.vn, nhập thông tin cá nhân của bị hại đăng ký mua vé máy bay đi Hàn Quốc rồi chụp lại hình ảnh, gửi cho bị hại để tạo niềm tin. Do Cường không thanh toán vé nên trong 24h vé máy bay tự hủy.

Bằng thủ đoạn trên Cường chiếm đoạt tiền của 10 người với số tiền hơn 747 triệu đồng.

Cáo buộc thể hiện, vào tháng 8/2022, anh Nguyễn Huy T. và Đàm Xuân B. thấy thông tin trên Facebook “Cường Lê” đăng tin đưa người đi lao động Hàn Quốc theo diện E8-2 (diện cô dâu người Việt bảo lãnh cho người thân đi làm nông nghiệp ngắn hạn tại Hàn Quốc) nên liên hệ. Cường báo giá làm thủ tục là 3.500 USD/1 người (không bao gồm vé máy bay và phí làm visa).

Cường nói hai anh này chuyển 10.000 USD (tương đương 240 triệu đồng) để mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng nhằm chứng minh tài chính. Tin là thật nên hai anh này đến ngân hàng chuyển tiền cho Cường mở sổ tiết kiệm.

Tuy nhiên đến ngày 15/10, hai anh này vẫn không đi được Hàn Quốc. Cường lấy lý do vướng mắc thủ tục để bảo họ tiếp tục chờ. Do không đòi được tiền nên hai anh này làm đơn tố giác Cường đến cơ quan công an.

Cường khai nhận chiếm đoạt của anh T. hơn 157 triệu đồng, chiếm đoạt anh B. hơn 205 triệu đồng.

Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện, Cường đã chuyển số tiền chiếm đoạt của hai bị hại này đến một số tài khoản khác để chơi tiền ảo. Cơ quan điều tra ra lệnh phong tỏa các tài khoản này, thu giữ hơn 13,1 tỷ đồng.

Các ngân hàng đã cung cấp hồ sơ mở tài khoản, xác định nhân thân, lai lịch của chủ tài khoản. Cơ quan điều tra phối hợp với Cục C06 – Bộ Công an xác minh các số CMND, căn cước công dân sử dụng để đăng ký mở tài khoản. Đồng thời phối hợp với Phòng Quản lý hành chính Công an các tỉnh Quảng Ninh, Tuyên Quang, Quảng Bình, Lạng Sơn, Tiền Giang, Ninh Bình, TPHCM.

Sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định xử lý vật chứng, trao trả cho anh T. 155 triệu đồng, anh B. hơn 176 triệu đồng. Hiện số tiền còn lại bị tạm giữ trong các tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra làm rõ Cường sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để chơi tiền ảo trên ứng dụng có tên trang TCBS, cá cược trực tuyến web W88. Cơ quan điều tra tiến hành cho Cường tự đăng nhập vào tài khoản trên. Cường khai nhận trước đây sử dụng điện thoại di động Iphone X để đăng nhập tài khoản chơi tiền ảo và cá cược trực tuyến. Cường bị mất điện thoại này.

Bị cáo khai không nhớ tài khoản, mật khẩu đăng nhập trang TCBS nên không thể trích xuất dữ liệu. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, Cường khai nhận quen biết một người phụ nữ tên Dương Anh sống ở Hàn Quốc, có khả năng đưa người đi lao động Hàn Quốc theo diện Visa E8-2 với chi phí 3.5000 USD. Nếu Cường giới thiệu thành công thì được hưởng hoa hồng 500 USD.

Cường khai còn quen biết người đàn ông tên là Kangcho (quốc tịch Hàn Quốc) sinh sống ở Việt Nam hứa hẹn cho Cường hoa hồng 500 USD nếu giới thiệu người có nhu cầu sang Hàn Quốc.

Sau khi nhận tiền các bị hại, Cường chuyển tiền cho 2 cá nhân này, số tiền hoa hồng Cường giữ lại chi tiêu cá nhân hết. Tuy nhiên, Cường không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh lời khai trên.

Sau đó, Cường thay đổi lời khai nói không rõ nhân thân hai người này, không chuyển tiền cho họ mà chơi tiền ảo, cá cược trực tuyến và chi tiêu cá nhân hết.