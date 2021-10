Lạng Sơn đề xuất tái khởi động dự án nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt

Bộ Giao thông vận tải vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 277/BDN.

Cụ thể, cử tri huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn, đoạn Km 100+827,91 - Km161+500, để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế cũng như sự mong đợi của nhân dân địa phương.

Tuyến Quốc lộ 31, đoạn Hữu Sản - Bản Chắt, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt tại quyết định số 2163/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, theo cử tri huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, dự án Quốc lộ 31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt bị cắt giảm đầu tư theo chủ trương, phải giãn tiến độ sau năm 2015. Đến nay, tuyến Quốc lộ 31 vẫn chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Sau đó, ngày 14/12/2009, UBND huyện Đình Lập ban hành Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Dự án được chia làm 10 gói thầu xây lắp. Năm 2010, UBND huyện đã chỉ đạo đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 4 gói thầu và đã chi trả kinh phí bồi thường được 2/4 gói thầu còn 2 gói thầu do chưa có kinh phí chi trả.

Tiếp đó, năm 2011 thực hiện Nghị quyết số 11/NQCP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 64/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phân kỳ đầu tư, tạm dừng giãn tiến độ đến sau năm 2015.

Quốc lộ 31 là tuyến giao thông huyết mạch nối các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động của tỉnh Bắc Giang và huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trước khi đến cửa khẩu Bản Chắt, Lạng Sơn. Hiện đường quá nhỏ hẹp, xuống cấp, trong khi các phương tiện cồng kềnh, trọng tải lớn lưu thông đông đúc, nhất là vào mùa thu hoạch vải thiều, cam, quýt…

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 31 thuộc huyện Đình Lập có ý nghĩa đặc biệt phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng khu vực huyện biên giới Đình Lập. Do vậy, rất cần được tiếp tục bố trí vốn để triển khai thực hiện. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động giao thương hàng hoá, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo giữa các vùng miền và góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực huyện biên giới.

Hồi đáp kiến nghị của cử tri, Bộ Giao thông vận tải cho biết đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Hữu Sản – Bản Chắt để dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải được phân bổ khoảng 304.104 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với nhu cầu đầu tư lên đến 462.031 tỷ đồng.

Vì vậy, vốn đầu tư công giai đoạn này chỉ đủ hỗ trợ đầu tư nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông và các tuyến cao tốc quan trọng khác bảo đảm mục tiêu của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, xử lý các khoản nợ đọng, hoàn thành một số dự án chuyển tiếp và một số ít các dự án quan trọng, cấp bách, điểm nghẽn thuộc các chuyên ngành giao thông khác.

“Vì điều kiện không cho phép nên chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai dự án trong nhiệm kỳ này”, Bộ Giao thông vận tải cho biết và rất mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cảm thông, chia sẻ cùng Bộ.

Trong điều kiện chưa thực hiện ngay việc đầu tư dự án, trước mắt, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác duy tu, sửa chữa từ nguồn bảo trì đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét ưu tiên đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn lực.