Lãnh đạo DDG và người nhà bị bán giải chấp hơn 2,7 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương - Indochine Imex (mã DDG-HNX) vừa công bố kết quả giao dịch của người liên quan của người nội bộ công ty DDG.

Cụ thể, ngày 18/5, bà Trần Kim Sa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DDG đã bán 700.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu của bà Kim Sa giảm còn hơn 1,6 triệu cổ phiếu, chiếm 2,67%. Nguyên nhân bán là do bị công ty chứng khoán bán giải chấp.

Trước đó, từ ngày 12-16/05, bà Kim Sa đã báo cáo kết quả bán khớp lệnh 678.400 cổ phiếu DDG trong tổng số 498.100 cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Theo giải trình, do nhầm lẫn trong quá trình đặt lệnh nên đã bán vượt số cổ phiếu đăng ký bán.

Cùng phiên 16/5, con ruột bà Kim Sa là ông Yang Kiều An - Phụ trách quản trị công ty cũng đã bán 297.400 cổ phiếu đang nắm giữ tại DDG trên tổng số 476 nghìn cổ phiếu đăng ký. Nguyên nhân là công ty chứng khoán đã bán cầm cố 187.800 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Yang Kiều An không còn là cổ đông của DDG.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT cũng bj công ty chứng khoán bán giải chấp 1,63 triệu cổ phiếu trong ngày 18/5 và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 1,33 triệu cổ phiếu, chiếm 2,23%.



Cùng ngày, ông Trần Kim Cương - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, em trai bà Kim Sa cũng bị bán giải chấp 210.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 1,75 triệu cổ phiếu, chiếm 2,92% cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phiếu mà lãnh đạo công ty bị bán giải chấp lên gần 2,7 triệu cổ phiếu DDG.

Động thái bán ra của lãnh đạo và người nhà lãnh đạo tại DDG là do công ty này đã 3 lần có văn bản gửi HNX về việc cổ phiếu giảm sàn liên tục từ 10/4 đến ngày 28/4/2023 từ 42.200 đồng/cổ phiếu cuống chỉ còn 7.300 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 5/5/2023), tương ứng với mức giảm hơn 82%. Theo giải trình của DDG, giá cổ phiếu giảm do diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán thời gian qua khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm do cung cầu của thị trường nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. Hiện tại, doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, không có biến động gì xấu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, từ ngày 10-16/5, giá cổ phiếu DDG này đã quay đầu tăng trần 5 phiên liên tiếp và tăng tới 1,6 lần sau chưa đầy một tuần từ 6.000 đồng lên 9.400 đồng/cp. Theo giải trình từ phía công ty, hiện tại công ty hoạt động bình thường và giá cổ phiếu tăng trần hoàn toàn phục thuộc vào cung cầu thị trường.



Ngoài ra, quy hoạch điện 8 vừa chính thức được phê duyệt trong đó có đồng phát nhiệt điện, điện rác thuộc các dự án của Đông Dương cũng là yếu tố tạo nên tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Kết thúc quý 1/2023, DDG ghi nhận doanh thu đạt gần 160 tỷ - giảm 14 tỷ so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm từ 26 tỷ xuống còn 11 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh từ 16,4 tỷ xuống chỉ còn gần 552 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 384 triệu - cùng kỳ lãi 16,33 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm từ gần 13,79 tỷ còn gần 198 triệu đồng;

Năm 2023, DDG dự kiến doanh thu đạt 1.080 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 70 tỷ và lãi sau thuế đạt 56,29 tỷ.