Lãnh đạo và người nhà đăng ký mua vào cổ phiếu BWE

Bà Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo – vợ ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT BWE đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu BWE, chiếm 0,45% vốn điều lệ như đã đăng ký, trong thời gian từ ngày 01-25/07. Chiếu theo giá đóng cửa bình quân thời gian giao dịch (47.808 đồng/cổ phiếu), ước tính bà Ngọc Bảo đã chi gần 48 tỷ đồng cho giao dịch.

Sau giao dịch bà Ngọc Bảo nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 0,45% vốn. Cá nhân ông Phong hiện đang nắm giữ 3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,36%. Như vậy, với giao dịch trên, tổng số cổ phiếu hai vợ chồng bà Bảo đang sở hữu là 4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,819%.

Tương tự, ông Trần Chiến Công - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cũng đã mua thành công 500.000 cổ phiếu như đã đăng ký trước đó, từ ngày 20/6 đến ngày 15/7 và nâng số lượng nắm giữ lên hơn 2,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,05%.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – con gái ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500,000 cổ phiếu BWE trong thời gian từ 01-28/08, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Thanh sẽ tăng từ 722.400 cổ phiếu, chiếm 0,328% lên 1.222.500 cổ phiếu, chiếm 0,555%. Còn cá nhân ông Thiền đang nắm giữ hơn 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,64%.

Được biết, BWE đã công bố KQKD quý 2/2025 với doanh thu thuần đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 295 tỷ đồng (+2,2x so với cùng kỳ năm trước). Mức tăng của doanh thu tăng chủ yếu đến từ đà tăng trưởng của các mảng xử lý rác thải/xử lý nước thải/kinh doanh & khác với tổng doanh thu từ các mảng này đạt 623 tỷ đồng (+87% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, bao gồm khoản doanh thu hồi tố 118 tỷ đồng từ mảng nước thải.

Bên cạnh đó, mức tăng mạnh của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cũng được thúc đẩy bởi khoản lợi nhuận 77 tỷ đồng từ phần lãi công ty liên kết nhờ đóng góp bổ sung từ Tân Hiệp Water, trái với khoản lỗ trong quý 2/2024; mức tăng 35% so với cùng kỳ năm trước doanh thu hoạt động tài chính và mức giảm 8% so với cùng kỳ năm trước của chi phí tài chính nhờ lỗ tỷ giá giảm mạnh do hiệu quả của Hợp đồng hoán đổi tiền tệ kể từ ngày 01/04.

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2025, BWE đã ghi nhận doanh thu đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 443 tỷ đồng (+41% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 53% và 58% dự báo cả năm của VCSC.

Theo VCSC, mức tăng mạnh của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đến từ mức tăng trưởng mạnh của mảng xử lý nước thải, cùng với mảng thương mại & khác; mức tăng 70% so với cùng kỳ năm trước của doanh thu hoạt động tài chính và mức tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ năm trước của phần lãi trong công ty liên kết, từ đó bù đắp cho mức tăng 29% của chi phí lãi vay, nhằm cung cấp vốn cho thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) Tân Hiệp Water.

VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi của BWE đạt 501 tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 65% dự báo của VCSC. VCSC cũng lưu ý rằng nguyên nhân lợi nhuận sau thuế của mảng cấp nước giảm mạnh trong khi doanh thu từ mảng này tăng 2% so với cùng kỳ năm trước có thể là do: chi phí lãi vay tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, vì tổng nợ vay tăng 37% so với cùng kỳ năm trước để tài trợ cho thương vụ M&A Tân Hiệp Water, cùng với chi phí thuê ngoài & chi phí tiền mặt khác tăng mạnh (+133% so với cùng kỳ năm trước, VCSC hiện đang liên hệ BWE để làm rõ).

Tăng trưởng doanh thu mảng cấp nước ghi nhận ở mức thấp hơn so với tăng trưởng sản lượng. BWE báo cáo sản lượng nước 6 tháng năm 2025 tại Bình Dương đạt 94,4 triệu m3. VCSC ước tính sản lượng 6 tháng của BWE tại Bình Dương và Bình Phước đạt 102,9 triệu m3 (+4% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 48% dự báo năm 2025 của VCSC (216 triệu m3). Tuy nhiên, doanh thu hợp nhất từ mảng cấp nước chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

VCSC cho rằng sự chênh lệch này chủ yếu đến từ việc Biwase Long An hiện đang hoạt động với mức công suất tối đa, từ đó hạn chế đóng góp của tăng trưởng doanh thu bổ sung vào doanh thu hợp nhất, và có thể có sự dịch chuyển cơ cấu bán hàng, trong đó lượng tiêu thụ của hộ gia đình (áp dụng mức giá thấp hơn) có thể tăng nhanh hơn so với lượng tiêu thụ công nghiệp (áp dụng mức giá cao hơn khoảng 25-30% so với hộ gia đình).

Nhìn chung, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VCSC, do mức lợi nhuận thấp hơn dự kiến từ mảng cấp nước có khả năng sẽ được bù đắp bởi các mảng khác và VCSC hiện đưa ra mức giá mục tiêu là 53.200 đồng/cổ phiếu đối với BWE.