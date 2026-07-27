14 bị cáo hầu tòa trong vụ án MediPhar

Từ ngày 27/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu xét xử đối với 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA) bị truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Liên doanh MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh Việt Đức) cùng bị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can còn lại bị truy tố theo tội danh tương ứng với hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, có gần 20 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Hơn 10 cá nhân và đại diện tổ chức cũng có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016 – 2025, các bị cáo thực hiện hành vi sản xuất 88 sản phẩm là hàng giả trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 264 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 304,8 tỷ đồng…
Quá trình truy tố, Viện Kiểm sát xác định các bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân nhằm tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, khép kín.
Hành vi của các bị cáo xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm; tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu vi phạm quy định về kế toán; đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò là cổ đông chính, Phó giám đốc Công ty Mediphar, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, giám đốc Công ty MegaPhaco, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương.
Theo Viện Kiểm sát, vì mục đích giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bị cáo Mạnh đã chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố; không thực hiện đúng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.
Bị cáo cũng chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế và trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ hơn 4,9 tỷ đồng cho lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Cục Hải quan TP Hà Nội; Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.
Việc đưa hối lộ để giúp công ty được tạo điều kiện trong việc thẩm xét cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP và nhập khẩu thông quan nguyên liệu thực phẩm có chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium.
Theo cáo trạng, sai phạm của các bị cáo được thể hiện rõ trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm (sử dụng sản phẩm đã được cấp phép hoặc công thức tìm thấy trên mạng để chỉnh sửa, bổ sung thành phần, hàm lượng).
Ngoài ra, việc kiểm nghiệm về chỉ tiêu an toàn và chất lượng chủ yếu mang tính hình thức. Trường hợp có kiểm nghiệm chỉ làm với một số sản phẩm đơn giản, bảo đảm đạt các chỉ tiêu chất lượng như Vitamin, Acid Amin để đối phó với đoàn kiểm tra...
Đặc biệt, từ vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành kiến nghị số 15/KN-VKSTC ngày 17/9/2025 gửi Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm. Đồng thời tiếp tục kiến nghị các cơ quan hữu quan có thể chế, chính sách, giải pháp để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.
Điểm đ, điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 18/2019/TT- BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế và các Điểm 5.22, 5.23, 5.24, 5.26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 18 quy định chặt chẽ về việc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Theo đó, cơ sở sản xuất phải xây dựng và thực hiện quy trình sản xuất riêng phù hợp với hồ sơ đăng ký công bố, bao gồm: công thức sản phẩm (thành phần, hàm lượng), định mức nguyên liệu, hướng dẫn pha chế, quy trình thao tác chuẩn cho từng dạng bào chế, hồ sơ lô sản xuất và các điều kiện kỹ thuật trong quá trình sản xuất, bảo đảm khi sản xuất thực tế phải đúng với nội dung đã đăng ký công bố.
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