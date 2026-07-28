Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi): Siết chặt quy định để ngăn “cò mồi” trục lợi

Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) quy định nguyên tắc tham gia đấu giá nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. Ảnh: TTXVN.

Sáng ngày 28/7, tại Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo luật gồm 7 chương, 69 điều.

Dự thảo luật bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Dự thảo cũng quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống đấu giá trực tuyến đối với 2 loại tài sản.

Nhóm thứ nhất là tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ tài sản là trụ sở, nhà gắn liền với đất).

Nhóm thứ hai là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có tổng giá khởi điểm của tất cả tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm a khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai mà thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, khuyến khích cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc đấu giá tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo điểm b khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai và trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm a khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều 30 dự thảo Luật.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật để bảo đảm nguyên tắc luật chỉ quy định những nội dung có tính ổn định, có giá trị lâu dài và thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Những nội dung cần điều chỉnh linh hoạt thì giao Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ đối với các quy định về tiền đặt trước và bước giá, bảo đảm tính khả thi.

Đồng thời làm rõ nguyên tắc, tiêu chí xác định bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, hạn chế tình trạng bước giá quá lớn hoặc quá nhỏ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu giá.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về đấu giá trực tuyến. Làm rõ vị trí, chức năng, phạm vi quản lý, vận hành của Cổng đấu giá tài sản quốc gia và hệ thống đấu giá trực tuyến; cơ chế quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức có liên quan. Bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn thông tin; tránh đầu tư trùng lặp, gây thất thoát, lãng phí tài sản công…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Hai vào tháng 10 tới.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, khách quan của hồ sơ, số liệu, thông tin và kết quả tiếp thu, chỉnh lý, chất lượng dự án Luật.