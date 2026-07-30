Biến đổi khí hậu buộc nông nghiệp Đức tăng tốc thích ứng
TTrọng Hoàng
Chọn cỡ chữ
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Đợt nắng nóng cuối tháng 6 vừa qua
đã trở thành một minh chứng rõ nét cho những thách thức mà nông nghiệp Đức đang
phải đối mặt. Khi nền nhiệt tại nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C, các cánh
đồng bước vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng nhất cũng là lúc chịu tác động
mạnh nhất từ biến đổi khí hậu.
Đối với nhiều nông dân Đức, thời
điểm nắng nóng xuất hiện gần như là kịch bản xấu nhất. Trong khi lúa mạch ở
phần lớn các vùng sản xuất đã bước vào vụ thu hoạch, nhiều loại cây trồng khác,
đặc biệt là ngô, lại đang trong giai đoạn ra hoa và hình thành hạt - thời kỳ
quyết định trực tiếp đến năng suất cuối vụ.
"Năm nay lại là một năm đầy khó
khăn đối với các trang trại", ông Horst Gömann, chuyên gia của Phòng Nông
nghiệp bang Bắc Rhine-Westphalia, nhận định với DW. Theo ông Gömann, cây ngô
chịu tác động nghiêm trọng nhất vì đợt nắng nóng xảy ra đúng vào thời kỳ thụ
phấn. Nhiều ruộng ngô đã xuất hiện tình trạng cây không hình thành bắp. "Chúng
tôi đã bắt đầu thấy nhiều cây ngô không tạo được bắp. Điều đó về cơ bản đồng
nghĩa với việc mất trắng vụ mùa", ông nói.
Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi
toàn bộ năng lượng và giá trị kinh tế của cây ngô tập trung ở phần bắp. Nếu bắp
không hình thành, sản lượng gần như sụt giảm hoàn toàn.
NÔNG
NGHIỆP CHÂU ÂU CHỊU SỨC ÉP TỪ THỜI TIẾT CỰC ĐOAN
Không chỉ Đức, nhiều vùng sản xuất
nông nghiệp trên khắp châu Âu cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt nắng nóng đầu
mùa hè.
Theo phân tích mới nhất của Coceral -
Hiệp hội Kinh doanh Ngũ cốc châu Âu - giá trị vụ thu hoạch ngũ cốc của châu Âu
đã giảm hơn 2 tỷ euro (khoảng 2,3 tỷ USD) chỉ sau đợt nắng nóng trong tháng 6.
Trong số các quốc gia chịu thiệt hại lớn nhất, Pháp và Hungary đứng đầu danh
sách. Do điều kiện thời tiết bất lợi, Coceral đã hạ dự báo sản lượng ngũ cốc
của Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh gần 9 triệu tấn, tương đương mức
giảm khoảng 3% so với dự báo trước đó.
Trong khi đó, Viện nghiên cứu Energy
and Climate Intelligence Unit (ECIU) có trụ sở tại London còn đưa ra đánh giá
thận trọng hơn khi dự báo sản lượng ngũ cốc có thể giảm khoảng 5%.
Trong toàn bộ mức điều chỉnh giảm
này, ngô là loại cây chịu ảnh hưởng lớn nhất, chiếm khoảng một nửa tổng mức cắt
giảm dự báo sản lượng. Ngay tại Đức, lúa mì và lúa mạch cũng không tránh khỏi
tác động của thời tiết cực đoan. Tại một số địa phương, lúa mạch đã phải thu
hoạch sớm hơn thông lệ tới vài tuần do nắng nóng khiến cây chín nhanh bất
thường.
Theo ông Gömann, sản lượng lúa mạch
năm nay nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Đối với lúa mì,
mức suy giảm có thể lên tới khoảng 10%.
Trước những rủi ro ngày càng lớn từ
khí hậu, giới nông dân Đức đang thay đổi chiến lược sản xuất theo hướng đa dạng
hóa thay vì phụ thuộc vào một loại cây hoặc một giống cây duy nhất. Nhiều trang
trại hiện gieo trồng đồng thời nhiều giống lúa mì hoặc lúa mạch có thời gian
sinh trưởng khác nhau. Mục tiêu là phân tán rủi ro nếu một đợt nắng nóng hoặc
hạn hán xuất hiện đúng vào một giai đoạn phát triển nhất định của cây trồng. "Không
ai biết chính xác khi nào những đợt nắng nóng cực đoan sẽ xảy ra", ông
Gömann nói.
Theo chuyên gia này, khi các giống
cây có thời gian phát triển khác nhau được gieo trồng trên cùng một trang trại,
khả năng tất cả đều chịu thiệt hại cùng lúc sẽ giảm đáng kể.
Lúa mạch là ví dụ điển hình cho lợi
thế của chiến lược này. So với lúa mì, lúa mạch chín sớm hơn nên thường hoàn
thành quá trình tạo hạt trước khi các đợt hạn hán đầu mùa hè xuất hiện. Nhờ đó,
loại cây này ít bị ảnh hưởng hơn trong những năm có thời tiết khắc nghiệt.
Không chỉ cây lương thực, ngành
trồng cây ăn quả cũng đang phải thích ứng với những biến động ngày càng khó
lường của khí hậu. Nếu hạn hán là thách thức lớn đối với cây trồng trên đồng
ruộng thì sương giá muộn lại là nỗi lo thường trực của các nhà vườn.
Do mùa đông ngày càng ấm lên, các
loại cây ăn quả ra nụ sớm hơn trước. Tuy nhiên, những đợt rét vẫn có thể xuất
hiện vào cuối mùa xuân, đúng thời điểm cây bắt đầu nở hoa. Khi đó, chỉ cần
nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng đóng băng trong vài giờ cũng đủ khiến toàn bộ
hoa bị hư hại, kéo theo nguy cơ mất mùa.
Để hạn chế rủi ro, nhiều trang trại
đã đầu tư hệ thống phun nước chống sương giá. Khi nhiệt độ giảm xuống mức nguy
hiểm, nước được phun liên tục lên các bông hoa, tạo thành một lớp băng mỏng bao
phủ bên ngoài. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chính lớp băng này lại giúp giữ
nhiệt bên trong, ngăn nhiệt độ của mô thực vật giảm xuống quá thấp và bảo vệ
hoa khỏi bị đóng băng hoàn toàn.
Theo ông Gömann, cùng một hệ thống
này cũng có thể được sử dụng để tưới tiêu trong các đợt khô hạn kéo dài vào mùa
hè, qua đó giúp nông dân tối ưu hóa chi phí đầu tư thiết bị.
CÔNG
NGHỆ VÀ GIỐNG CÂY MỚI GIÚP NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bên cạnh việc điều chỉnh cơ cấu cây
trồng, nông nghiệp Đức cũng đang đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm
giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan.
Một trong những giải pháp được sử
dụng phổ biến là lưới chống mưa đá. Nếu trước đây loại lưới này chủ yếu có chức
năng bảo vệ cây trồng trước mưa đá và gió mạnh thì hiện nay chúng còn đóng vai
trò như một "tấm chắn" giúp giảm bức xạ mặt trời. Nhờ tạo bóng mát
cho tán cây, lưới góp phần hạn chế tình trạng cháy nắng trên quả - hiện tượng
ngày càng phổ biến khi nhiệt độ mùa hè liên tục lập kỷ lục.
Một hướng đi khác đang được thử
nghiệm tại các vùng trồng cây ăn quả và nho là sử dụng các tấm pin quang điện
bán trong suốt. Công nghệ này cho phép kết hợp sản xuất điện với canh tác nông
nghiệp. Những tấm màng quang điện vừa tạo ra điện năng, vừa giảm cường độ ánh
sáng chiếu trực tiếp lên cây trồng nhưng vẫn bảo đảm lượng ánh sáng cần thiết
cho quá trình quang hợp. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành một giải pháp
"hai trong một", vừa giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu,
vừa tạo thêm nguồn thu từ năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, theo ông Horst Gömann,
không phải mọi giải pháp đều có thể áp dụng đại trà. Điển hình là hệ thống tưới
tiêu. Ông cho rằng việc đầu tư tưới tiêu chỉ thực sự mang lại hiệu quả kinh tế
đối với các loại cây có giá trị cao như rau màu, khoai tây và cây ăn quả. Đây
là những loại cây có giá trị thương mại lớn nên khoản đầu tư cho hệ thống tưới
có thể được bù đắp thông qua năng suất và chất lượng sản phẩm.
Ngược lại, đối với các loại cây có
giá trị thấp hơn như ngô hay ngũ cốc, chi phí đầu tư và vận hành hệ thống tưới
thường vượt quá lợi ích kinh tế thu được. "Chi phí đơn giản là quá
cao", ông Gömann nhận định. Nguồn nước phục vụ tưới tiêu tại Đức chủ yếu
được khai thác từ nước ngầm. Mặc dù những năm gần đây hạn hán xuất hiện với tần
suất ngày càng cao, vị chuyên gia này cho rằng Đức về cơ bản vẫn chưa phải là
quốc gia thiếu nước.
Theo ông, vấn đề lớn nhất không nằm
ở tổng lượng nước mà ở sự phân bố theo mùa. Lượng mưa lớn chủ yếu tập trung vào
mùa đông, trong khi mùa hè lại ngày càng khô hạn và kéo dài hơn. Điều đó khiến
việc trữ nước và sử dụng nước hiệu quả trở thành yêu cầu cấp thiết đối với
ngành nông nghiệp.
Song song với đổi mới công nghệ,
công tác chọn tạo giống cây trồng cũng được xem là một trong những "lá
chắn" quan trọng nhất trước biến đổi khí hậu. Tại bang Bắc
Rhine-Westphalia, nhiều giống cây có nguồn gốc từ các khu vực ấm hơn ở châu Âu
đã được đưa vào sản xuất. Theo ông Gömann, đối với lúa mì, nông dân Đức hiện đã
sử dụng khá phổ biến các nguồn gen từ Pháp - nơi điều kiện khí hậu được cho là
đang dần tương đồng với miền tây nước Đức.
Một xu hướng khác là phát triển các
giống ngũ cốc thân thấp (semi-dwarf). So với các giống truyền thống, cây có
thân thấp có khả năng mang bông nặng hơn nhưng ít bị đổ gãy khi gặp mưa lớn,
gió mạnh hay mưa đá. Đồng thời, chiều cao thấp cũng giúp cây giảm nhu cầu sử
dụng nước, qua đó tăng khả năng chống chịu trong điều kiện khô hạn.
Các viện nghiên cứu của Đức còn
hướng tới mục tiêu phát triển những giống lúa mì có hệ thống rễ thông minh hơn.
Tại Viện Julius Kühn - Trung tâm Nghiên cứu Liên bang về cây trồng của Đức -
các nhà khoa học đang nghiên cứu giống lúa mì có khả năng phản ứng linh hoạt
với tình trạng thiếu nước. Khi lớp đất mặt khô hạn, bộ rễ sẽ phát triển sâu hơn
để tiếp cận nguồn nước ở các tầng đất bên dưới, thay vì duy trì cấu trúc rễ như
các giống truyền thống. Theo các nhà nghiên cứu, nếu thành công, đặc tính này
sẽ giúp cây trồng chống chịu tốt hơn với các đợt hạn kéo dài mà không cần tăng
đáng kể lượng nước tưới.
Không chỉ cải tiến các loại cây
truyền thống, nông nghiệp Đức cũng đang thử nghiệm nhiều loại cây trồng mới phù
hợp hơn với khí hậu đang ấm lên. Đậu tương đã bắt đầu được trồng tại một số khu
vực, dù diện tích còn khá khiêm tốn. Tương tự, cây kê - loại cây vốn phổ biến ở
các vùng khô hạn trên thế giới - cũng đang được thử nghiệm nhưng mới chỉ ở quy
mô nhỏ.
Một dấu hiệu rõ ràng khác của biến
đổi khí hậu là sự dịch chuyển của vùng trồng nho. Hoạt động sản xuất rượu vang
của Đức đang dần mở rộng về phía bắc, phản ánh sự thay đổi của các vùng sinh
thái và điều kiện nhiệt độ trong nhiều năm qua.
Theo ông Gömann, bên cạnh giống cây
trồng, chất lượng đất vẫn là yếu tố quyết định khả năng chống chịu của cây
trước biến đổi khí hậu. Ông cho rằng việc hạn chế tình trạng đất bị nén chặt là
hết sức quan trọng bởi chỉ khi đất đủ tơi xốp, bộ rễ mới có thể phát triển sâu
để khai thác nước và chất dinh dưỡng hiệu quả hơn.
THÍCH
ỨNG NHANH HƠN ĐỂ BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC
Theo ông Horst Gömann, việc thích
ứng với những biến động của thời tiết vốn không phải là điều mới đối với ngành
nông nghiệp. Trong suốt lịch sử phát triển, nông dân luôn phải điều chỉnh
phương thức sản xuất để phù hợp với điều kiện tự nhiên.
Tuy nhiên, điều khiến giai đoạn hiện
nay trở nên đặc biệt là tốc độ của biến đổi khí hậu. "Nó đang diễn ra rất
nhanh", ông nói. Nếu như trước đây những thay đổi về khí hậu thường diễn
ra qua nhiều thế hệ thì hiện nay, chỉ trong vòng vài thập kỷ, nông dân đã có
thể cảm nhận rõ sự thay đổi của nhiệt độ, lượng mưa cũng như tần suất xuất hiện
của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Mặt tích cực là nền nông nghiệp hiện
đại cũng sở hữu nhiều công cụ hơn so với trước đây để thích ứng với những thay
đổi này. Nhờ sự phát triển của công nghệ sinh học và công tác chọn giống, các
giống cây trồng mới có thể được phát triển chỉ trong vài năm thay vì mất nhiều
thập kỷ. Trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp chọn giống đang liên tục
nghiên cứu những giống cây có khả năng chịu hạn, chịu nhiệt và chống chịu tốt
hơn trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Theo ông Gömann, những đợt hạn hán
nghiêm trọng trong các năm 2018 và 2019, cùng các đợt nắng nóng liên tiếp gần
đây, không còn có thể xem là hiện tượng bất thường. Ông cho rằng đây là những
biểu hiện ngày càng rõ nét của xu hướng biến đổi khí hậu. "Điều này hoàn
toàn có thể được lý giải bởi biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu",
ông nói với DW.
Trong bối cảnh đó, khả năng thích
ứng đang trở thành yếu tố sống còn đối với ngành nông nghiệp. Điều này không
chỉ dừng lại ở việc lựa chọn giống cây phù hợp hay đầu tư thêm công nghệ, mà
còn đòi hỏi thay đổi toàn diện từ phương thức canh tác, quản lý nguồn nước, bảo
vệ đất cho tới chiến lược đa dạng hóa cây trồng.
Đối với Đức cũng như nhiều quốc gia
châu Âu, biến đổi khí hậu không còn là một kịch bản của tương lai mà đã và đang
tác động trực tiếp đến năng suất, chi phí sản xuất và an ninh lương thực. Vì
vậy, quá trình chuyển đổi sang một nền nông nghiệp có khả năng chống chịu cao
hơn sẽ phải được đẩy nhanh hơn bao giờ hết nếu muốn duy trì sản lượng trong bối
cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.
Việc hoàn thiện bản dịch tiếng Việt của Bộ Tiêu chuẩn GRI được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế, qua đó nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp cận các nguồn vốn xanh…
Việt Nam đang cụ thể hóa con đường hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 thông qua chiến lược toàn diện “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong”. Tuy nhiên, lộ trình này vẫn đang đối mặt với những khoảng trống lớn về hạ tầng, thách thức nguồn vốn và các rào cản pháp lý cần khơi thông kịp thời để tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình...
Không chỉ giảm lượng nước tưới và phát thải khí nhà kính, gần 10.000 ha lúa áp dụng quy trình canh tác mới còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp tỉnh Quảng Trị. Địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và chuyển đổi số để tạo động lực tăng trưởng mới...
Theo Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị, Đồng Nai được xác định là cực tăng trưởng trọng điểm với mục tiêu quy mô kinh tế đạt 44 tỷ USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này cùng với lộ trình thể chế đặc thù vừa được thông qua, thành phố xác định phát triển khu công nghiệp sinh thái là giải pháp then chốt cho bài toán tăng trưởng trong giai đoạn tới…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.