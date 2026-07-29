Bộ Y tế tiếp tục khuyến khích sinh đủ 2 con trước tuổi 35

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn truyền thông dân số mới, trong đó nhấn mạnh thông điệp khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con trước 35 tuổi...

Bộ Y tế khuyến khích sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ảnh minh họa: N.Dương.

Tại hướng dẫn truyền thông, vận động, giáo dục về dân số do Bộ Y tế ban hành ngày 28/7, Bộ Y tế xác định đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông, tận dụng nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) để tiếp cận hiệu quả hơn với từng nhóm dân cư.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện truyền thông vận động về việc mỗi cá nhân, cặp vợ chồng quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, thu nhập và nuôi dạy con của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; lợi ích của việc không kết hôn muộn, không sinh con quá muộn, không sinh ít con đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tuyên truyền về các yếu tố bất lợi của việc kết hôn quá sớm, sinh con quá sớm, sinh con quá dày đối với nam, nữ thanh niên, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao chất lượng dân số.

Tuyên truyền các quy định tại Điều 14 Luật Dân số năm 2025; Điều 2, Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai; mức hỗ trợ tài chính và trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ tài chính khi sinh con.

Truyền thông về hệ lụy khi mức sinh giảm thấp. Mức sinh thấp kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến quy mô, cấu trúc, chức năng của gia đình và ảnh hưởng đến khả năng duy trì quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn; kéo theo nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, thu hẹp quy mô dân số, đẩy nhanh quá trình già hóa dân số và gia tăng các dòng di cư.

Cùng với công tác truyền thông, Nhà nước cũng định hướng hoàn thiện các chính sách hỗ trợ về thai sản, việc làm và an sinh xã hội nhằm giảm áp lực kinh tế đối với các gia đình trẻ, tạo điều kiện để người dân yên tâm sinh con và nuôi dạy con trong môi trường an toàn, ổn định.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường truyền thông, giáo dục về các quy định tại Điều 15 Luật Dân số năm 2025 về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; nghiêm cấm thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp quy định tại Thông tư số 11/2026/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị; thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với sự phát triển bền vững của mỗi địa phương và đất nước.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về giới và bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Nâng cao trách nhiệm của nam giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Khuyến khích, khen thưởng đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, để thích ứng già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng. Các biện pháp thích ứng với già hóa dân số, chủ động chuẩn bị cho tuổi già, phát triển đa dạng các hình thức chăm sóc người cao tuổi.

Khuyến khích người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tri thức, kỹ năng, tham gia lao động phù hợp, hoạt động xã hội; xây dựng gia đình, cộng đồng và phát triển đất nước.

Vận động xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, hạnh phúc, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận thuận lợi các dịch vụ y tế, chăm sóc xã hội, văn hóa, giáo dục, công nghệ số và giao thông phù hợp.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc bảo vệ người cao tuổi trước các nguy cơ như lừa đảo, bạo lực hay cô lập trong môi trường số, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già.

Phương thức truyền thông cũng được đổi mới. Thay vì chỉ dựa vào các hình thức tuyên truyền truyền thống, chiến lược mới sẽ tận dụng mạng xã hội, nền tảng số, podcast, trí tuệ nhân tạo và nhiều kênh truyền thông hiện đại để tiếp cận hiệu quả hơn với từng nhóm đối tượng như thanh niên, công nhân, học sinh hay người dân vùng sâu, vùng xa.