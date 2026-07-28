Bộ Y tế: Cần chuẩn bị cho tuổi già từ lúc bước vào tuổi 40

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư là việc Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách để thích ứng với quá trình già hóa dân số và dân số già.
Theo đó, Bộ Y tế dự kiến xây dựng tài liệu, hướng dẫn chuẩn bị cho tuổi già cho người dân từ khi còn trẻ để thích ứng với già hóa dân số. Các biện pháp được thực hiện thông qua cung cấp kiến thức, kỹ năng, giáo dục thế hệ trẻ về lối sống lành mạnh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lao động tích lũy.
Để chuẩn bị cho nội dung này, Bộ Y tế sẽ khảo sát đối tượng, định hướng nội dung tài liệu hướng dẫn. Từ đó, xây dựng, biên soạn tài liệu hướng dẫn chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ.
Các tài liệu mẫu sẽ được in ấn, cấp phát cho địa phương. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ sử dụng hoặc biên tập lại cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại địa bàn.
Đặc biệt, Bộ Y tế đề xuất tổ chức, hướng dẫn, cung cấp kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ đối với người từ 40 tuổi trở lên, tập trung vào lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động, việc làm phù hợp.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất các hình thức phổ cập kiến thức về chuẩn bị cho tuổi già, già hóa khỏe mạnh trong cộng đồng bằng các loại hình báo chí, xuất bản phẩm, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề.
Ngoài ra, để thích ứng với già hóa dân số, Bộ Y tế cũng đề xuất đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thông qua tổ chức khám một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi.
Các tỉnh, thành phố lựa chọn 50% số cấp xã trên địa bàn; lựa chọn khám theo chuyên đề bệnh thường gặp ở người cao tuổi phù hợp tình hình bệnh tật của người cao tuổi tại địa phương để tổ chức chiến dịch khám, phát hiện sớm một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi.
Đồng thời, tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi và người thân thực hiện chăm sóc người cao tuổi trước, trong và sau khám theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
Đối với các địa bàn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ cán bộ kỹ thuật thực hiện dịch vụ (ngoài tiền công tác phí hiện hành) và hỗ trợ đối tượng trực tiếp sử dụng dịch vụ.
Việc phát triển nguồn nhân lực cho các bệnh viện lão khoa và khoa lão khoa của bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng, tại nhà cũng sẽ được chú trọng.
Bộ Y tế dự kiến tổ chức đào tạo cho các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thông qua các khóa đào tạo kĩ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu.
Đồng thời, tổ chức triển khai chuyển giao kĩ thuật cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện lão khoa, khoa lão bệnh viện đa khoa, cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.
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