Triệt phá đường dây buôn lậu 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn không qua kiểm dịch

Cơ quan công an đã triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y. Bước đầu điều tra xác định, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng...

Lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Công an thành phố Hải Phòng để biểu dương thành tích triệt phá vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường – Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ, đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y.

Đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa và nhận hối lộ...

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/3/2026 và ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 03 vụ án, với 05 nhóm tội danh và 18 bị can.

Cơ quan điều tra đã chứng minh tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ 2,3 tỷ đồng; thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa là hàng thủy sản, 20 xe ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt.

ĐÃ KHỞI TỐ 6 ĐỐI TƯỢNG

Theo đó, qua công tác nắm tình hình ban đầu, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định đây là đường dây hoạt động phạm tội tinh vi trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch; có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Bám sát ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã chủ trì xây dựng kế hoạch phá án chi tiết, sát với tình hình thực tiễn; phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các lực lượng liên quan tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Qua đó làm rõ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Tùng - chủ hàng; Nguyễn Thị Oanh - đối tượng “bao biên”; nhóm giúp sức cho Oanh gồm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán; cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê...

Lực lượng chức năng đã thu giữ 05 xe ô tô, 02 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Kết quả đấu tranh thành công tạo tiền đề quan trọng để cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng đấu tranh, tập trung làm rõ nhóm tiêu thụ hàng hóa, hành vi trốn thuế và các hành vi phạm tội có liên quan.

LÀM RÕ ĐƯỜNG DÂY BUÔN LẬU, TRỐN THUẾ, MUA BÁN HÓA ĐƠN

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 29/6/2026, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các lực lượng liên quan đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng (viết tắt là Công ty Sỹ Hưng) và hệ sinh thái các công ty có liên quan.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1976, ở phường Yên Sở, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty Sỹ Hưng.

Đây là đường dây hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo... để liên lạc, trao đổi thông tin liên quan đến hành vi phạm tội.

Các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ. Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia hoạt động của đường dây. Phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch... nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều phương thức, thủ đoạn mới với mục đích trốn thuế.

Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng; thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây này đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng; trốn thuế trên 40 tỷ đồng; đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư và 13 đối tượng về 04 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Buôn lậu; Đưa hối lộ.