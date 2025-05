Legamex xin tạm dừng sản xuất để giảm lỗ, giảm áp lực tài chính

Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu - Legamex (mã LGM-UPCoM) vừa công bố về hoạt động sản xuất gia công của công ty.

Theo đó, HĐQT Legamex quyết định tạm dừng sản xuất gia công từ tháng 5 để giảm lỗ, giảm áp lực tài chính thời gian tới.

Công ty cho biết sẽ khôi phục hoạt động sản xuất gia công khi thị trường dệt may trong nước và thế giới hồi phục, nguồn lực doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo giới thiệu, Legamex là công ty thành viên trong hệ thống của Công ty Cổ phần dệt may Gia Định, được thành lập từ năm 1986, đến nay đã gần 40 năm. Tiền thân là xí nghiệp may mặc xuất khẩu trực thuộc UBND Quận 10 (TPHCM), công ty chuyên sản xuất gia công giày da, hàng may mặc xuất khẩu sang Liên Xô và một số nước khác.

Năm 2005, Legamex chính thức trở thành công ty cổ phần. Cổ phiếu LGM được giao dịch lần đầu trên UPCoM vào năm 2019 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 7.400 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo thường niên 2024, Legamex ghi nhận doanh thu thuần tăng 24% đạt 38,6 tỷ đồng; giá vốn hàng bán giảm 4% còn hơn 54,35 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 38%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 44%; lợi nhuận sau thuế lỗ 33,17 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước (-60,2 tỷ đồng).

Theo Legamex, sau khi đứt gãy đơn hàng gia công tủ vải, đến cuối năm 2023 Công ty Legamex đã cơ bản chuyển đổi sang cơ cấu hoạt động sản xuất gia công hàng may mặc thời trang để thích ứng với tình hình mới, đồng thời năm 2023 cũng là bước chạy đà cho năm 2024 và các năm sau, nhưng năm 2024 vẫn còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến năng suất sản xuất chưa được cải thiện, doanh thu chi bù dắp một phần lương và các khoản phúc lợi của người lao dộng trực tiếp sản xuất, làm cho lãi gộp âm.

Năm 2024 là năm mà ngành dệt may có sự tăng trường nhẹ về xuất khẩu so với năm 2023. Tuy nhiên đây là thị trường đòi hỏi rất nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, nguyên liệu, nguồn lực để có thể tiếp cận.

Công ty Legamex chỉ là đơn vị thực hiện gia công cho các đối tác trong nước do Công ty Legamex không đủ nguồn lực để thực hiện sản xuất kinh doanh với quy mô xuất khẩu. Vì vậy, việc tìm đối tác, đơn hàng và thương lượng giá trong thời gian này vẫn rất khó khăn, da phần là các đơn hàng có số lượng nhỏ, đơn giá thấp, thời gian sản xuất và giao hàng ngắn... là các đơn hàng rất khó để có hiệu quả. Do dó hoạt dộng sản xuất của Công ty không đạt năng suất, sản lượng như kỳ vọng, số lượng lao dộng sản xuất trực tiếp liên tục sụt giảm do khó khăn về lương, thưởng và các chế độ đi kèm kéo theo việc tuyển mới lao động cũng không thực hiện được như kế hoạch.

Đặc biệt, sau làn sóng dịch chuyền lao động tại các thành phố lớn về hại địa phương thì khá năng tuycn thêm lao động mới của Công ty Legamex lại càng thêm khó. Máy móc, thiết bị của công ty đa phần đã hơn 10 năm, công ty sử dụng theo hướng tận dụng mà không có khả năng đầu tư mới nên không thực hiện được tự động hóa đã tác dộng không nhỏ đến năng suất sản xuất.

Nhằm duy trì sản xuất, góp phần giữ chân người lao dộng, tìm giải pháp sản xuất phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế thì Công ty Legamex tiếp tục thực hiện gia công các đơn hàng nhỏ lẻ trong năm 2024 để sản xuất, luôn cải tiến quy trình nhằm phù hợp với tình hình mới nhưng hiệu quả chung của hoạt dộng sản xuât chưa cao, do đó các đơn hàng may mặc thời trang chưa thể đáp ứng kỳ vọng kế hoạch 2024.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của công ty tăng 13,22 tỷ đồng lên 78,93 tỷ. Ngoài ra công ty đang có nghĩa vụ về thuế, tiền thuê đất là 25,5 tỷ; nợ vay phải trả tổ chức, cá nhân là 88,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trên báo cáo tài chính của LGM có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Cụ thể: công ty hạch toán chi phí phát sinh của dự án là tiền thuê đất trả hàng năm từ năm 2017 dến năm 2024 lũy kế với số tiền 45.765.531.868 đồng (trong đó, từ năm 2017 đến năm 2023 lũy kế với số tiền 42.140.627.068 đồng, năm 2024 với số tiền 3.624.904.800 đồng). Dự án này đang tạm ngưng triển khai. Việc Công ty vốn hóa chi phí tiền thuê đất trả hàng năm liên quan đến dự án là chưa phù hợp với quy định hiện hành. Nếu công ty hạch toán đầy đủ chi phí và điều chỉnh chi phí đúng niên độ các khoản nêu trên sẽ ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm và các năm trước cũng như ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các chi tiêu khác (nếu có) trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đồng thời, bên kiểm toán nêu vấn đề nhấn mạnh: Theo biên bản thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐ HTKD) ngày 09/6/2015 và phụ lục số 01 cùa Biên bản này ngày 11/5/2017, Công ty góp vốn bằng Quyền sử dụng đất thuê và hai đối tác của Công ty là Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã góp vốn với số tiền là 38.996.885.439 đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) đã góp vốn với số tiền 5.635.596.481 đồng vào Dự án Lega Fashion House và trao quyền thực hiện Dự án, tìm kiếm đối tác mới thực hiện Dự án cho Công ty. Theo Phụ lục số 01 nói trên và biên bản làm việc ngày 04/8/2017 và Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 7/11/2017 giữa ba bên là Công ty, GDI và OGC, khi Công ty ký hợp đồng hợp tác và nhận tiền góp vốn của đối tác mới thì công ty phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho GDI và OGC. Đến thời điểm lập báo cáo, Công ty chỉ mới hoàn trả lại tiền góp vốn cho GDI và chưa tìm được đối tác mới thay thế OGC, cũng như đánh giá khả năng tìm kiếm đối tác mới phù hợp chưa được xác định nên Công ty chưa ghi nhận khoản dự phòng về nghĩa vụ hoàn trả cho OGC vào Báo cáo tài chính số tiền là 38.996.885.439 đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm lỗ với số tiền là 33.128.519.448 đồng; lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2024 với số tiền âm 166.445.819.355 đồng, vốn chủ sở hữu âm với số tiền 78.837.545.218 đồng.

Tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty với số tiền là 121.301.768.670 đồng. Bên kiểm toán cho biết những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, công ty đảm bảo sẽ thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và không có kế hoạch giải thể trong năm sau.



Do vậy Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 vẫn được lập dựa trên giả thiết Công ty hoạt động kinh doanh liên tục và sau niên độ, Công ty đã thực hiện xong các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 74.000.000.000 đồng lên 118.400.000.000 đồng.