Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Lian SGP chào mua công khai 77,94% vốn IMP, lãnh đạo đăng ký bán hàng loạt

Hà Anh

13/04/2026, 18:47

Bà Trần Thị Đào, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, ông Ngô Minh Tuấn và Huỳnh Văn Nhung - Phó tổng giám đốc thông báo đăng ký bán cổ phiếu IMP, từ ngày 16/4-15/5.

Sơ đồ giá cổ phiếu IMP trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu IMP trên TradingView.

Bà Trần Thị Đào, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Ngô Minh Tuấn và Huỳnh Văn Nhung - Phó tổng giám đốc thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE).

Theo đó, bà Trần Thị Đào - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc IMP đăng ký bán 371.400 cổ phiếu IMP. Nếu giao dịch thành công, bà Đào sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại Imexpharm xuống còn 300.000 cổ phiếu, chiếm 0,20% vốn tại IMP.

Tương tự, ông Ngô Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 156.000 cổ phiếu IMP để giảm sở hữu về còn 150.000 cổ phiếu, chiếm 0,10%. Hai giao dịch này dự kiến thực hiện trong thời gian từ 15/4-14/5 với lý do cân đối tài chính gia đình.

Cùng với lý do như trên, ông Huỳnh Văn Nhung - Phó Tổng Giám đốc IMP đăng ký bán 80.000 cổ phiếu, từ ngày 16/4-15/5. Nếu giao dịch thành công, ông Nhung sẽ giảm sở hữu xuống 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,065% vốn tại IMP.

Mới đây, IMP công bố thông báo chào mua công khai cổ phiếu IMP của LIAN SGP HOLDING PTE. LTD với số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua là 120.059.970 cổ phiếu, tương đương 77,94% vốn điều lệ của Imexpharm, và tương đương 77,96% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của IMP với giá chào mua là 57.400 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký bán từ ngày 13/3 đến ngày 23/4/2026. Đại lý chào mua công khai là CTCP chứng khoán SSI - chi nhánh Hà Nội.

Được biết, Lian SGP Holding Pte. Ltd., một công ty được thành lập tại Singapore và được sở hữu 100% bởi Livzon Pharmaceutical Group Inc. (một công ty được thành lập tại Trung Quốc).

Lian SGP Holding Pte. Ltd., có vốn điều lệ là 300 triệu USD - tương đương 7.825,8 tỷ đồng. Trụ sở đạt tại Singapore. Hoạt động chính của Lian SGP là đầu tư, nắm giữ, và quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp, và quản lý và giám sát hoạt động của công ty con, công ty liên kết.

Được biết, SSI Research cho biết hạ khuyến nghị xuống "trung lập" do gần chạm giá mục tiêu, mặc dù IMP có tiềm năng tăng trưởng tốt so với ngành dược phẩm, đà tăng giá cổ phiếu gần đây (+12% kể từ khuyến nghị "khả quan" của SSI Research) đã phản ánh phần lớn kỳ vọng lợi nhuận, khiến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận quay về mức bình thường trong bối cảnh áp lực lợi nhuận trong ngắn hạn.

Do đó, SSI Research hạ khuyến nghị IMP xuống "trung lập", và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 56.000 đồng/cổ phiếu (từ 55.000 đồng), tương đương tiềm năng tăng giá hạn chế khoảng 3%.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì nền tảng dài hạn vững chắc, nhưng tăng trưởng chịu áp lực trong ngắn hạn. IMP là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nhóm dược phẩm; tuy nhiên, tăng trưởng trong ngắn hạn bị hạn chế bởi nhu cầu kênh nhà thuốc (OTC) dự kiến yếu và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cao.

Ngoài định giá chưa đủ hấp dẫn, IMP hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 là 23x, cao hơn khoảng 1 độ lệch chuẩn so với trung bình 5 năm (17x) và mức trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực (20x).

Hiện đang là phiên chiều ngày 13/4, giá cổ phiếu IMP đang tăng nhẹ 0,72% lên 55.900 đồng/cổ phiếu.

Từ khóa:

chứng khoán IMP Lian SGP chào mua công khai

