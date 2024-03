Lỗ luỹ kế gần 61 tỷ, cổ phiếu HVX vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã HVX-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/03/2024.

Theo đó, 41.525.250 cổ phiếu HVX sẽ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/3/3024. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là âm 60,753 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Năm 2023, Vicem Hải Vân ghi nhận doanh thu đạt 512 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện của năm 2022 (756,3 tỷ); Lợi nhuận sau thuế -64 tỷ đồng, trong khi năm 2022 công ty lãi gần 2 tỷ đồng. Riêng quý 4/2023 lỗ gần 30 tỷ.

Theo giải trình từ phía công ty, quý 4/2023 công ty lỗ gần 30 tỷ là do tổng sản lượng tiêu thụ của quý 4/2023 so với cùng kỳ đạt 54%; trong đó, clinker không sản xuất, xi măng tự sản xuất tiêu thụ đạt 81%, riêng xi măng gia công chỉ đạt 63% là do nhu cầu thị trường xây dựng về xi măng trên địa bàn Miền trung và Tây Nguyên rất thấp trong quý 4/2023 do đó làm cho tổng doanh thu quý 4/2023 chỉ hơn 56% so với cùng kỳ 2022.

Mặt khác, chi phí cố định quý 4/2023 của Nhà máy xi măng Vạn Ninh dừng lò sản xuất clinker đưa về Công ty hạch toán vào giá vốn là 27,8 tỷ đồng (gồm có chi phí khấu hao tài sản cố định, tiền lương, các khoản nộp Bảo hiểm xã hội, y tế, chi phí cố định khác; Chi phí bán hàng tăng nhẹ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, Xi măng Vicem Hải Vân có tổng tài sản hơn 686 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm (771,66 tỷ) - trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền cũng giảm 57% từ 16,58 tỷ xuống còn 7 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 16% từ 127,3 tỷ còn 107 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 13 tỷ giờ âm gần 61 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 26/3, ngày không hưởng quyền là 25/3. Đại hội sẽ diễn ra tại trụ sở công ty (65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng). Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông chưa được thông báo cụ thể.

Trên thị trường, cổ phiếu HVX là 1 trong 92 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE và chốt phiên ngày 18/3, giá cổ phiếu HVX giảm 0,34% còn 2.920 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 17% trong 6 tháng qua.