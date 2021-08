Lo ngại động thái của Bắc Kinh, SoftBank rút bớt đầu tư vào Trung Quốc

Tại sự kiện công bố kết quả kinh doanh ngày 10/8, ông Son cho biết, tính tới cuối tháng 7, các công ty Trung Quốc chiếm khoảng 23% danh mục đầu tư của quỹ Vision Fund của SoftBank. Tuy nhiên, tính từ cuối tháng 4, chỉ 11% vốn đầu tư của Vision Fund được phân bổ vào các công ty Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ chờ và quan sát tình hình”, ông Son khẳng định khi nói về việc đầu tư vào Trung Quốc.

Tỷ phú Nhật bản cũng thừa nhận rằng SoftBank đang đối mặt nhiều thách thức lớn với các khoản đầu tư tại Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ thận trọng với việc đầu tư tại Trung Quốc. Khi thấy tình hình ổn định hơn, chúng tôi có thể tiếp tục đầu tư thêm”, ông Son cho biết.

Theo CNN, vài tháng gần đây, Bắc Kinh liên tục có những động thái mạnh mẽ nhằm siết chặt kiểm soát các doanh nghiệp tư nhân, bao gồm những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc. Ban đầu, có vẻ các nhà chức trách nước này chỉ nhằm vào lĩnh vực công nghệ đang tăng trưởng bùng nổ. Tuy nhiên, sau đó các biện pháp siết kiểm soát được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, như giáo dục tư nhân.

Đến nay, các “đòn giáng” trên khiến vốn hóa của các công ty Trung Quốc “bay bơi” 1.200 tỷ USD và làm dấy lên quan ngại về tương lai của các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

SoftBank, một trong những nhà đầu tư công nghệ lớn nhất thế giới, hiện nắm cổ phần tại nhiều doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc như hãng thương mại điện tử Alibaba, hãng gọi xe Didi hay Bytedance - công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng TikTok.

Trong đó, Didi là công ty gần đây nhất chịu ảnh hưởng nặng. Chỉ vài ngày sau khi Didi niêm yết cổ phiếu tại Mỹ huy động 4 tỷ USD hồi cuối tháng 6, Bắc Kinh đã mở một cuộc điều tra và cấm ứng dụng gọi xe của công ty này trên các nền tảng tại Trung Quốc. Giá cổ phiếu Didi đã sụt hơn 30% so với thời điểm IPO.

Dù không bình luận cụ thể về trường hợp của Didi, ông Son khẳng định “vẫn có dự báo tốt về các công ty Trung Quốc trong danh mục của SoftBank”.

Tỷ phú này cũng nhấn mạnh lại rằng SoftBank muốn “đợi và xem mọi thứ diễn ra thế nào” khi các quy định mới vẫn đang tiếp tục được đưa ra, và cũng chưa biết sẽ duy trì cách tiếp cận này trong bao lâu.

"Có thể 6 tháng hoặc 12 tháng? Tôi chưa biết được. Nhưng trong 1-2 năm tới, tôi cho rằng mọi thứ sẽ rõ ràng hơn với các quy định mới của Trung Quốc. Khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đầu tư vào các công ty Trung Quốc”, ông Son cho biết.

Trong quý 2/2021, SoftBank ghi nhận lợi nhuận ròng 761,5 tỷ Yên (6,9 tỷ USD), giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Công ty này cho biết lợi nhuận giảm mạnh do cơ sở so sánh của quý 2/2020 cao. Khi đó, SoftBank nhận khoản lợi nhuận lớn từ thương vụ sáp nhập giữa Sprint - được công ty mua vào năm 2013 - và T-Mobile.

Tỷ phú Son cũng nhận định rằng, dù đang chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp siết chặt kiểm soát của Bắc Kinh, triển vọng dài hạn của các cổ phiếu Trung Quốc vẫn là tăng giá.

"Luôn có những rủi ro như vậy ở ngoài kia, giống như những rủi ro ở Trung Quốc. Nhưng chúng tôi muốn đón lấy rủi ro đó. Chúng tôi không phản đối hay ủng hộ chính phủ Trung Quốc, và chúng tôi cũng không nghi ngờ gì về tiềm năng tương lai của quốc gia này”, ông Son nhấn mạnh.