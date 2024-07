Loạt cuộc họp ngân hàng trung ương có thể gây "sóng gió" trên thị trường vàng

Tuần này, giá vàng có thể biến động do có cuộc họp chính sách tiền tệ của một loạt ngân hàng trung ương lớn và thống kê kinh tế Mỹ quan trọng được công bố.

Lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.392,2 USD/oz, tăng 5,1 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tuần trước tại New York, tương đương tăng 0,21% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 73,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Trước đó, giá vàng có thời điểm đạt 2.403 USD/oz. Đợt bán tháo trong tuần trước đã khiến giá vàng sụt giảm dưới mốc chủ chốt 2.400 USD/oz.

Giới đầu tư trên toàn cầu đang thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của các ngân hàng trung ương gồm Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào ngày thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Ba và thứ Tư, và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vào ngày thứ Năm.

Trong đó, BOJ được dự báo có thể tăng lãi suất, Fed được kỳ vọng sẽ không thay đổi lãi suất nhưng có thể phát tín hiệu giảm lãi suất vào tháng 9, và BOE có khả năng sẽ tiến hành đợt giảm lãi suất đầu tiên sau chu kỳ thắt chặt quyết liệt để chống lạm phát mấy năm qua.

Theo các nhà phân tích, bất kỳ động thái hay tín hiệu nào từ các cuộc họp này trái với kỳ vọng của thị trường đều có thể khiến thị trường tài chính biến động. Đặc biệt, tỷ giá đồng USD giữa các đồng tiền chủ chốt có thể có những thay đổi đáng kể, kéo theo thay đổi giá vàng.

Ngoài ra, vào ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tổng thể tháng 6, một điểm dữ liệu có thể ảnh hưởng tới khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Hiện tại, giá vàng đang được hỗ trợ bởi khả năng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào mùa thu. Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy thị trường đang đặt cược khả năng gần 86% Fed hạ lãi suất vào tháng 9, với mức cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.

Một số chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên đặt cược quá mạnh mẽ vào việc Fed giảm lãi suất, nhất là sau khi một báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ trong tuần vừa rồi cho thấy nền kinh tế nước này đạt tốc độ tăng trưởng 2,8% trong quý 2, vượt xa dự báo.

“Thị trường đã đi quá xa trong việc dự báo Fed giảm lãi suất. Trước khi có báo cáo GDP, thị trường định giá các tài sản như thể Fed sẽ giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9”, chiến lược gia Marc Chandler của công ty Bannockburn Forex nhận định với hãng tin Reuters.

Trong một bài viết được hãng tin Bloomberg đăng tải vào hôm thứ Tư tuần vừa rồi, cự Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông Bill Dudley, cho rằng Fed nên cắt giảm lãi sâuts ngay trong cuộc họp tháng 7 vì số liệu thống kê đã cho thấy thị trường việc làm suy yếu.

Tuy nhiên, ông Chandler nhận định: “Dữ liệu GDP cho thấy Fed không ở trong một tình huống khẩn cấp đến như vậy”.

Đồng USD mở cửa tuần mới trong xu thế giảm, tạo ra lực hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác lúc gần 10h theo giờ Việt Nam giảm 0,15% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 104,16 điểm.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chiến lược gia trưởng George Milling-Stanley của công ty State Street Global Advisors nhận định giá vàng sẽ giữ được xu hướng tăng do cánh cửa để Fed hạ lãi suất vào tháng 9 đã rộng mở. “Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 và khởi động một chu kỳ nới lỏng mới. Điều đó sẽ khiến đồng USD giảm giá và hỗ trợ giá vàng”, vị chuyên gia nói.

Trái lại, CEO Przemyslaw Radomski của công ty Sunshine Profits lại cho rằng giá vàng có thể đã qua đỉnh cho dù Fed có thể giảm vào tháng 9, nghĩa là khuynh hướng của giá vàng sẽ nghiêng về đi ngang hoặc giảm thay vì lập kỷ lục mới.

Trong một báo cáo gần đây, ông Radomski nhấn mạnh rằng thị trường đang tin giá vàng sẽ tăng khi Fed hạ lãi suất, nhưng điều ngược lại cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

“Mọi chuyện sẽ không đơn giản như mọi người nghĩ. Lãi suất thực (lãi suất danh nghĩa trừ đi lạm phát) mới là thứ chi phối giá vàng thật sự. Mặt khác, giá vàng đã tăng nhiều từ trước khi Fed giảm lãi suất, nghĩa là hiệu ứng của việc giảm lãi suất đã được phản ánh vào giá vàng rồi”, vị CEO viết trong báo cáo.

Thậm chí, ông Radomski cho rằng giá vàng đang phản ánh kỳ vọng Fed hạ lãi suất 3 lần trong năm nay, trong khi Fed có thể chỉ hạ lãi suất 1-2 lần.