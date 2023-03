Loạt dự án đường sắt, đường thuỷ được ưu tiên triển khai, tránh phụ thuộc quá mức vào đường bộ

"Tuy nhiên, vận tải hành khách và hàng hóa ở Việt Nam rơi vào tình trạng phụ thuộc quá mức vào đường bộ do tính linh hoạt và tiết kiệm được thời gian so với các phương thức vận tải khác gây nên áp lực lên hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và chất lượng công trình giao thông đường bộ", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.