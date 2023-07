Lợi nhuận tăng, Cảng Hải Phòng chốt danh sách chia cổ tức 4%

Quý 2 vừa qua, Cảng Hải Phòng đạt doanh thu hợp nhất 524,3 tỷ đồng, giảm 14% so với quý 2/2022, song nhờ giá vốn hàng bán giảm 28,5% so với cùng kỳ xuống còn 267,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp quý 2/2023 đạt 257 tỷ đồng, tăng 8,3% so với quý 2/2022.

Doanh thu hoạt động tài chính 67,3 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 297,5 tỷ đồng, tăng 10,4% so với quý II/2022. Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 đạt 247,4 tỷ đồng, tăng 11,1% so với quý II/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, PHP đạt doanh thu hợp nhất 1.028 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 457,8 tỷ đồng, tăng 17,2% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Theo bản giải trình biến động kết quả kinh doanh do PHP công bố, lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022 trên Báo cáo tài chính hợp nhất chủ yếu do tỷ lệ Giá vốn hàng bán/doanh thu cung cấp dịch vụ giảm.

Năm 2023, Cảng Hải Phòng đặt kế hoạch công ty mẹ đạt sản lượng 25,83 triệu tấn (tăng 9,45% so với năm 2022), doanh thu 1640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 590 tỷ đồng. Sản lượng hợp nhất dự kiến 41,4 triệu tấn, doanh thu hợp nhất 2.540 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 890 tỷ đồng, cổ tức 4%. Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Cảng Hải Phòng là 1.659 tỷ đồng.

ĐHCĐ cũng thông qua Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị. ĐHCĐ giao cho HĐQT tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sớm được phê duyệt phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị cũng như sớm quyết toán vốn nhà nước tại Cảng Hải Phòng.

ĐHCĐ đã thông qua Báo cáo về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023; Báo cáo về Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu.

Cảng Hải Phòng được cổ phần hóa năm 2014, có vốn điều lệ 3.269 tỷ đồng, phần vốn nhà nước do Vinalines nắm giữ chiếm 92,56% vốn điều lệ. Với vốn điều lệ 3.269,6 tỷ đồng, cảng Hải Phòng hiện là công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp cảng biển trên sàn chứng khoán.