Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Bất động sản

Lợi thế hạ tầng định hình tương lai dự án Greenera Southmark

Tuấn Sơn

19/08/2025, 10:00

Cầu Ngọc Hồi vừa chính thức khởi công cùng chuỗi hạ tầng tỷ đô được lên kế hoạch đang từng bước định hình diện mạo phía Nam Hà Nội...

Vào sáng ngày 19/08/2025, cầu Ngọc Hồi - một trong 10 cây cầu vượt sông Hồng thuộc quy hoạch phát triển giao thông Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 – đã chính thức khởi công. Là cấu phần quan trọng của tuyến Vành đai 3,5, cầu Ngọc Hồi có chiều dài khoảng 7,5km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài 680m, rộng 33m với 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Toàn tuyến có mặt cắt ngang từ 60–80m, bao gồm cầu và đường song hành.

Cầu Ngọc Hồi là một trong 250 dự án trọng điểm được triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Cầu Ngọc Hồi là một trong 250 dự án trọng điểm được triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

CẦU NGỌC HỒI: CÁNH CỬA KẾT NỐI LIÊN VÙNG

Với tổng vốn đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025–2028, cầu Ngọc Hồi là dự án hạ tầng chiến lược, kết nối trực tiếp khu Đông và khu Nam Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân di chuyển đến Hưng Yên, Hải Phòng và giảm tải áp lực cho các cây cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy – những điểm nóng ùn tắc giao thông lâu nay.

Về mặt kinh tế và đô thị, cầu Ngọc Hồi mở rộng không gian phát triển phía Nam Hà Nội, thúc đẩy giao thương hàng hóa, dịch chuyển dân cư và thu hút đầu tư. Với khả năng nâng cấp hạ tầng và tăng cường kết nối, công trình này được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản hai bờ sông Hồng, đặc biệt là khu vực Nam Hà Nội, góp phần tái định vị khu vực này trên bản đồ đầu tư của Thủ đô.

Dự án Greenera Southmark, chỉ cách cầu Ngọc Hồi khoảng 10 phút di chuyển, được hưởng lợi trực tiếp khi công trình đi vào hoạt động. Cầu không chỉ kết nối hai bờ sông Hồng mà còn kích hoạt chuỗi hạ tầng liên kết khu vực, nâng cao năng lực giao thương và thúc đẩy giá trị phát triển cho toàn vùng Nam Hà Nội, đặc biệt tại Ngọc Hồi.

Hơn nữa, khi cầu Ngọc Hồi hoạt động, thời gian di chuyển từ Greenera Southmark đến khu phía Đông – nơi tập trung các tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô lớn – sẽ được rút ngắn đáng kể. Cư dân không chỉ dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố để làm việc mà còn thuận tiện tận hưởng các hoạt động mua sắm, giải trí vào buổi tối hoặc cuối tuần, nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức hút lâu dài cho dự án.

Hạ tầng nâng cấp đến đâu thì giá trị bất động sản gia tăng đến đó, và Greenera Southmark chính là một trong những dự án hưởng lợi rõ rệt.
Hạ tầng nâng cấp đến đâu thì giá trị bất động sản gia tăng đến đó, và Greenera Southmark chính là một trong những dự án hưởng lợi rõ rệt.

CHUỖI HẠ TẦNG TỶ ĐÔ: ĐỊNH HÌNH DIỆN MẠO MỚI CHO NAM HÀ NỘI

Cầu Ngọc Hồi chỉ là một phần trong bức tranh hạ tầng tỷ đô đang hình thành tại phía Nam Thủ đô. Một mảnh ghép quan trọng khác là tổ hợp ga Ngọc Hồi, quy mô 251ha (gấp 14 lần sân vận động Mỹ Đình), với vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng. Đây là tổ hợp ga lớn nhất miền Bắc, hội tụ 3 tuyến đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, cùng các kết nối đường bộ và hàng không.

Từ tổ hợp ga Ngọc Hồi, cư dân có thể di chuyển trực tiếp vào trung tâm Hà Nội qua metro số 1, đến sân bay quốc tế Nội Bài qua metro số 6, hoặc kết nối với cảng biển Hải Phòng, hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Quảng Ninh, tuyến Hà Nội – Lạng Sơn và 20 tỉnh dọc tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Bên cạnh đó, kế hoạch mở rộng đường 70 – đoạn Phan Trọng Tuệ sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Đoạn đường kéo dài còn liên thông với đường Tam Trinh mở rộng để vào nội đô và đường Lê Quang Đạo kéo dài để kết nối với phía Tây thành phố.

Sự hội tụ của chuỗi hạ tầng tỷ đô này không chỉ nâng cao năng lực giao thông mà còn tái định vị khu Nam Hà Nội như một cực tăng trưởng mới của Thủ đô. Nằm tại tâm điểm của làn sóng phát triển, Greenera Southmark sở hữu vị trí chiến lược ngay đối diện ga Văn Điển (metro số 1), chỉ cách ga Ngọc Hồi một điểm dừng, và tọa lạc tại giao điểm giữa đường Ngọc Hồi và đường Phan Trọng Tuệ kéo dài. Lợi thế này giúp dự án trở thành trung tâm kết nối “tứ phương”, cho phép cư dân dễ dàng di chuyển vào nội đô để học tập, làm việc, đồng thời tiếp cận các tỉnh lân cận và chuỗi trung tâm thương mại – giải trí đa hướng, đảm bảo giá trị sống và đầu tư bền vững.

