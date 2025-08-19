Lợi thế hạ tầng định hình tương lai dự án Greenera Southmark
Tuấn Sơn
19/08/2025, 10:00
Cầu Ngọc Hồi vừa chính thức khởi công cùng chuỗi hạ tầng tỷ đô được lên kế hoạch đang từng bước định hình diện mạo phía Nam Hà Nội...
Vào sáng ngày 19/08/2025, cầu Ngọc Hồi - một trong 10 cây cầu vượt sông Hồng thuộc quy hoạch phát triển giao thông Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 – đã chính thức khởi công. Là cấu phần quan trọng của tuyến Vành đai 3,5, cầu Ngọc Hồi có chiều dài khoảng 7,5km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài 680m, rộng 33m với 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Toàn tuyến có mặt cắt ngang từ 60–80m, bao gồm cầu và đường song hành.
CẦU NGỌC HỒI: CÁNH CỬA KẾT NỐI LIÊN VÙNG
Với tổng vốn đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025–2028, cầu Ngọc Hồi là dự án hạ tầng chiến lược, kết nối trực tiếp khu Đông và khu Nam Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân di chuyển đến Hưng Yên, Hải Phòng và giảm tải áp lực cho các cây cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy – những điểm nóng ùn tắc giao thông lâu nay.
Về mặt kinh tế và đô thị, cầu Ngọc Hồi mở rộng không gian phát triển phía Nam Hà Nội, thúc đẩy giao thương hàng hóa, dịch chuyển dân cư và thu hút đầu tư. Với khả năng nâng cấp hạ tầng và tăng cường kết nối, công trình này được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản hai bờ sông Hồng, đặc biệt là khu vực Nam Hà Nội, góp phần tái định vị khu vực này trên bản đồ đầu tư của Thủ đô.
Dự án Greenera Southmark, chỉ cách cầu Ngọc Hồi khoảng 10 phút di chuyển, được hưởng lợi trực tiếp khi công trình đi vào hoạt động. Cầu không chỉ kết nối hai bờ sông Hồng mà còn kích hoạt chuỗi hạ tầng liên kết khu vực, nâng cao năng lực giao thương và thúc đẩy giá trị phát triển cho toàn vùng Nam Hà Nội, đặc biệt tại Ngọc Hồi.
Hơn nữa, khi cầu Ngọc Hồi hoạt động, thời gian di chuyển từ Greenera Southmark đến khu phía Đông – nơi tập trung các tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô lớn – sẽ được rút ngắn đáng kể. Cư dân không chỉ dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố để làm việc mà còn thuận tiện tận hưởng các hoạt động mua sắm, giải trí vào buổi tối hoặc cuối tuần, nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức hút lâu dài cho dự án.
CHUỖI HẠ TẦNG TỶ ĐÔ: ĐỊNH HÌNH DIỆN MẠO MỚI CHO NAM HÀ NỘI
Cầu Ngọc Hồi chỉ là một phần trong bức tranh hạ tầng tỷ đô đang hình thành tại phía Nam Thủ đô. Một mảnh ghép quan trọng khác là tổ hợp ga Ngọc Hồi, quy mô 251ha (gấp 14 lần sân vận động Mỹ Đình), với vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng. Đây là tổ hợp ga lớn nhất miền Bắc, hội tụ 3 tuyến đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, cùng các kết nối đường bộ và hàng không.
Từ tổ hợp ga Ngọc Hồi, cư dân có thể di chuyển trực tiếp vào trung tâm Hà Nội qua metro số 1, đến sân bay quốc tế Nội Bài qua metro số 6, hoặc kết nối với cảng biển Hải Phòng, hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Quảng Ninh, tuyến Hà Nội – Lạng Sơn và 20 tỉnh dọc tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam.
Bên cạnh đó, kế hoạch mở rộng đường 70 – đoạn Phan Trọng Tuệ sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Đoạn đường kéo dài còn liên thông với đường Tam Trinh mở rộng để vào nội đô và đường Lê Quang Đạo kéo dài để kết nối với phía Tây thành phố.
Sự hội tụ của chuỗi hạ tầng tỷ đô này không chỉ nâng cao năng lực giao thông mà còn tái định vị khu Nam Hà Nội như một cực tăng trưởng mới của Thủ đô. Nằm tại tâm điểm của làn sóng phát triển, Greenera Southmark sở hữu vị trí chiến lược ngay đối diện ga Văn Điển (metro số 1), chỉ cách ga Ngọc Hồi một điểm dừng, và tọa lạc tại giao điểm giữa đường Ngọc Hồi và đường Phan Trọng Tuệ kéo dài. Lợi thế này giúp dự án trở thành trung tâm kết nối “tứ phương”, cho phép cư dân dễ dàng di chuyển vào nội đô để học tập, làm việc, đồng thời tiếp cận các tỉnh lân cận và chuỗi trung tâm thương mại – giải trí đa hướng, đảm bảo giá trị sống và đầu tư bền vững.
Lợi thế hạ tầng định hình tương lai dự án Greenera Southmark
Cầu Ngọc Hồi vừa chính thức khởi công cùng chuỗi hạ tầng tỷ đô được lên kế hoạch đang từng bước định hình diện mạo phía Nam Hà Nội...
Quảng Trị rà soát, xử lý hàng loạt dự án chậm tiến độ
Trước thực trạng hàng trăm dự án đầu tư trên địa bàn triển khai ì ạch, chậm tiến độ, UBND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà soát toàn diện, đồng thời đưa ra các giải pháp mạnh như kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với những dự án kéo dài nhiều năm, không có khả năng thực hiện...
[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng...
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn
Theo đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, tỷ lệ 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu TH, THCS thuộc phường Dương Nội, chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phần nổi không thay đổi; nhưng đề xuất bố cục lại mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bổ sung chỉ tiêu quy hoạch đối với tầng hầm…
Thành phố Huế lập 3 tổ công tác xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng
Các tổ công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ xử lý dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn tồn đọng hoặc quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: