Các ETF mô phỏng Frontier Markets chuẩn bị bán ồ ạt

Theo quy tắc kỹ thuật, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets buộc phải tất toán và bán ròng toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam một lần trước ngày 21/9. Gánh nặng hấp thụ lượng hàng này hiện đang dồn lên vai dòng tiền nội.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua giảm điểm vì mối lo lãi suất cao hơn khi báo cáo việc làm tháng 8 nóng hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này. Chỉ số Dow Jones giảm 0,3% trong cả tuần. S&P 500 tăng 0,1% tính từ đầu tuần và Nasdaq tăng 0,4%.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16/9 đã tăng lên mức 65%, từ mức 55% trước khi Cục Thống kê lao động (BLS) công bố báo cáo nói trên. Cùng với đó, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, gây thêm áp lực giảm lên giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Fed giảm lãi suất sau khi báo cáo này được công bố vào ngày thứ Sáu (4/9). Ông chủ Nhà Trắng cũng dọa sẽ cắt đứt quan hệ thương mại với các quốc gia mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại nếu Fed không hạ lãi suất. Hiện Mỹ đang có thâm hụt thương mại với hơn 90 quốc gia.

Đối với thị trường trong nước, thị trường giao dịch chỉ 2 phiên trong tuần vừa qua sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, chỉ số VN-Index tăng sang tuần thứ 3 liên tiếp nhưng trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” trên nền thanh khoản thấp.

Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.853,08 điểm, tăng +20,6 điểm (+1,14%), nhờ đóng góp từ các cổ phiếu lớn như: VIC (+32,3 điểm), VHM (+3,7 điểm), STB (+0,7 điểm). Mức tăng ở tuần vừa qua tập trung ở nhóm cổ phiếu Bluechips, chỉ số VN30 +0,1%, trong khi đó Midcap và Smallcap ngược dòng với mức giảm lần lượt -1,16% và -0,92%.

Nhận định về triển vọng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng VN-Index không thể "miễn dịch" hoàn toàn với thế giới nếu loại trừ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup (phần còn lại giảm -15,3 điểm). Việc chỉ số giảm điểm sau kỳ nghỉ lễ 2/9 thực chất là một phản ứng "giảm bù" tất yếu.

Trong khi thị trường trong nước đóng cửa, lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vọt và giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD/thùng đã tạo ra áp lực định giá lại các tài sản rủi ro. Việt Nam, với độ mở kinh tế lớn, buộc phải trải qua quá trình chiết khấu này để tương thích với mặt bằng tâm lý chung của dòng vốn ngoại.

MBS cho rằng tuần giao dịch trung tuần tháng 9 mang tính quyết định khi các quyết định Fed và BOJ sẽ cùng cộng hưởng, tạo ra "tác động kép" lên dòng chảy thanh khoản toàn cầu. Kịch bản từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed (15-16/9): Với xác suất tăng lãi suất vọt lên mức gần 65%, Fed đang duy trì quan điểm "diều hâu" cứng rắn.

Hiệu ứng từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản - BOJ (18-19/9): Một cú sốc thanh khoản gián tiếp có thể xuất hiện nếu BOJ thắt chặt tiền tệ, kích hoạt làn sóng đảo ngược vị thế của chiến lược "Yen Carry Trade". Khi đồng Yên mạnh lên, các quỹ đầu tư toàn cầu có xu hướng rút vốn từ các thị trường rủi ro (Risk-off) để trả nợ bằng Yên, tạo áp lực rút ròng gián tiếp lên các thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam.

Sự cộng hưởng từ hai "gọng kìm" tiền tệ này sẽ đóng vai trò như một bộ lọc đào thải dòng tiền đầu cơ, đồng thời chuyển hướng sự chú ý sang các sự kiện mang tính hạ tầng và cấu trúc thị trường.

Việc FTSE chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi (Emerging Markets) vào ngày 21/9 là một dấu mốc lịch sử về vị thế quốc gia. Tuy nhiên, nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phân biệt rõ giữa giá trị chiến lược dài hạn và các biến động kỹ thuật ngắn hạn mang tính "nghịch lý".

Đợt nâng hạng này tạo ra một sự lệch pha dòng tiền. Theo quy tắc kỹ thuật, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets buộc phải tất toán và bán ròng toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam một lần trước ngày 21/9. Trong khi đó, các quỹ Emerging Markets chỉ giải ngân đợt đầu tiên với tỷ trọng khiêm tốn khoảng 10% (trong năm 2026), các đợt tiếp theo (3 đợt) sẽ diễn ra trong năm 2027.

Sự chênh lệch này tạo ra một lượng cung kỹ thuật (Net Selling) đè nặng lên thị trường trong ngắn hạn. Gánh nặng hấp thụ lượng hàng này hiện đang dồn lên vai dòng tiền nội.

Lịch sử tài chính ghi nhận tháng 9 thường là giai đoạn có hiệu suất kém tích cực trong 4 năm vừa qua. Đây không đơn thuần là sự trùng hợp thống kê mà là phản ánh của tâm lý hành vi và chu kỳ công bố thông tin.

Thị trường có thể đối mặt với những "cơn gió ngược" ngoại biên, nhưng nội lực vĩ mô chính là điểm tựa vững chắc nhất. Sự kiên nhẫn và tầm nhìn xuyên thấu qua các biến động kỹ thuật ngắn hạn sẽ là chìa khóa để nhà đầu tư gặt hái thành quả khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng cuối năm. Tích lũy trong giông bão là bước chuẩn bị cần thiết để đón đầu bầu trời quang đãng.

Trong khi chỉ số đi lên nhờ các trụ và nếu diễn biến này tiếp tục diễn ra, khả năng đột phá vùng cản kỹ thuật 1.880 điểm là khá cao. Tuy vậy, mặt bằng cổ phiếu không được hưởng lợi. "Không nên mua đuổi và mở thêm vị thế mua mới khi Nn-Index tiến về vùng cản 1.870 – 1.880 điểm, có thể hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu nếu VN-Index dưới 1.840 điểm", MBS khuyến nghị.

Về kỹ thuật, theo Chứng khoán LPS, chỉ số đã kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.800 điểm nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự ngắn hạn 1.860 điểm. Giá đóng cửa duy trì trên toàn bộ các đường MA, củng cố xu hướng tăng trong ngắn và trung hạn, trong khi vùng 1.800–1.810 điểm tiếp tục đóng vai trò nền hỗ trợ quan trọng.

Dù vậy, chỉ báo động lượng RSI đang tiệm cận gần vùng quá bán. MFI(14) ở mức 65,93, cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút mạnh nhưng đà cải thiện cũng đang chững lại.

Nhìn chung, tâm lý thị trường vẫn tích cực khi lực mua chủ động chiếm ưu thế. Tuy nhiên, áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự mạnh, trong bối cảnh các chỉ báo động lượng dần tiệm cận vùng quá mua. Để duy trì đà tăng, dòng tiền cần tiếp tục mở rộng sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đồng thời thanh khoản được cải thiện nhằm củng cố khả năng chinh phục vùng đỉnh cũ.

Nhà đầu tư nên duy trì một phần tiền mặt để chủ động giải ngân từng phần ở các nhịp rung lắc và chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN-Index vượt thuyết phục vùng 1.850–1.870 điểm với thanh khoản xác nhận. Ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành có nền giá vững, thanh khoản cải thiện và triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực. Đồng thời, cần theo dõi sát hoạt động của khối ngoại trong kỳ cơ cấu FTSE Russell ngày 21/9/2026.