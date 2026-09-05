Tự doanh tiếp tục thoát hàng

Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.

Tiếp tục được dẫn dắt bởi lực kéo mạnh tại cổ phiếu trụ VIC, thị trường có thêm một phiên bứt phá ấn tượng khi VN-Index tăng hơn 25 điểm, tiến lên vùng giá 1.853,08 điểm. Tuy nhiên, diễn biến chỉ số vẫn cho thấy mức độ tập trung rất lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa hàng đầu.

Riêng VIC tăng gần 5%, đóng góp gần 19/25,36 điểm tăng của VN-Index, trong khi VHM đóng góp thêm hơn 3 điểm. Như vậy, phần lớn mức tăng của chỉ số vẫn đến từ hai cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup, cho thấy thị trường dù tăng mạnh nhưng chưa hoàn toàn phản ánh sự đồng thuận tương xứng trên diện rộng.

Điểm tích cực là độ rộng thị trường đã có sự cải thiện và lan tỏa hơn so với phiên hôm qua, với 128 mã tăng và 176 mã giảm điểm. Dù số lượng cổ phiếu giảm vẫn lớn hơn, dòng tiền đã có dấu hiệu tìm đến nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung tuyệt đối vào các cổ phiếu trụ.

Đặc biệt, nhóm ngân hàng phủ kín sắc xanh nhờ thông tin tích cực về tăng trưởng tiền gửi trong thời gian gần đây. VPB nổi bật khi tăng mạnh hơn 3,15%, trở thành cổ phiếu có sức ảnh hưởng tích cực lớn thứ ba lên thị trường, chỉ sau VIC và VHM.

Các ngân hàng tư nhân khác cũng giao dịch tưng bừng như STB, VIB, TCB, LPB, trong khi SHB tăng yếu hơn. Hai mã quốc doanh VCB và BID cũng tăng nhẹ.

Nhóm chứng khoán cải thiện đáng kể sau phiên đảo chiều hôm qua. TCX tăng 2,54% theo đà tích cực của ngân hàng mẹ, trong khi SSI, HCM và VCI quay trở lại trạng thái tích cực. Ở nhóm phi tài chính, một số cổ phiếu tăng trưởng khá gồm MSR, FPT, PNJ, VPL, VNM, HPG và SAB.

Ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại BSR, VGI, MWG, ACB, VJC, HVN, GVR...

Điểm đáng lưu ý là thanh khoản vẫn ở mức thấp, giá trị khớp lệnh trên ba sàn chỉ gần 18.000 tỷ đồng. Điều này đặt ra câu hỏi về độ bền của nhịp tăng khi chỉ số liên tục lập vùng giá cao mới nhưng dòng tiền chưa có sự bùng nổ tương xứng.

Xét theo ngành, giá tăng nhưng thanh khoản giảm ở chứng khoán, ngân hàng, thép, hóa chất, thực phẩm; trong khi bất động sản dẫn dắt các nhóm ngành với thanh khoản và giá cùng cải thiện. Ngược lại, thanh khoản và giá cùng giảm ở dầu khí, tiện ích.

Trong đó, đà tăng ở bất động sản chủ yếu nhờ nhóm Vin, bên cạnh một số cổ phiếu nổi bật như NLG, HDG, CEO, TCH với sự hỗ trợ từ lực mua ròng của khối ngoại.

Trong khi đó, khối ngoại quay xe mua ròng nhẹ 118,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 90,0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm bất động sản, thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, MCH, VPB, FPT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm tài nguyên cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DXG, VCB, HPG, ACB, HDB.

Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: MWG, ACB, NAF.

Top bán ròng là nhóm dịch vụ tài chính, thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIX, MCH, STB, HDB, VPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.242,2 tỷ đồng, tăng 12,2%, chiếm 18,2% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại VNM với 226,5 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, các giao dịch thỏa thuận tại SSB, FPT, VIX, VPB, STB, LPB, GEX, MSB, HDB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở bất động sản, ngân hàng, bán lẻ, xây dựng và vật liệu, hàng cá nhân, thiết bị điện, kho bãi, nuôi trồng nông & hải sản, khai khoáng, dịch vụ giải trí; trong khi giảm ở chứng khoán, thực phẩm, thép, hóa chất, dầu khí, công nghệ thông tin, tiện ích, hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm nhẹ ở cả ba nhóm vốn hóa VN30, VNMID và VNSML.