Lừa bán nhà, đất “giá ưu đãi”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Đỗ Mến

28/04/2026, 10:32

Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua suất nhà, đất với giá ưu đãi để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nhà đầu tư...

Ảnh minh họa.

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc việc lừa bán đất dự án.

Các bị can bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Bùi Việt Quân (SN 1982, phường Kim Liên, Hà Nội), Trần Thị Thanh Tâm (SN 1990, vợ bị cáo Quân), Đặng Trịnh Lan Anh (SN 1971, phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Đoàn Trung (SN 1990, xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo cáo trạng, năm 2021, các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua suất nhà, đất với giá ưu đãi tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (cũ) Hà Nội; dự án khu nhà ở tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái (cũ) tỉnh Quảng Ninh và dự án tại huyện Cam Lâm (cũ), tỉnh Khánh Hòa.

Vợ chồng bị can Quân đã mời chào anh Trần Trung K tham gia đặt cọc mua bất động sản tại các dự án trên. Tháng 5/2021, Quân trực tiếp dẫn anh K đến gặp chủ đầu tư dự án. Tại cuộc gặp, chủ đầu tư chỉ thông tin về 3 dự án và không nói rõ việc bán như nào.

Tin tưởng, anh K đã chuyển khoản hơn 17 tỷ đồng cho Quân; đồng thời ký 06 văn bản thỏa thuận với bị can Trần Thị Thanh Tâm.

Cáo buộc thể hiện, mặc dù bị can Quân và Tâm đều chưa biết cụ thể dự án được bán ra như thế nào nhưng Tâm đã ký văn bản thỏa thuận với anh K để đặt cọc mua nhà đất tại 03 dự án trên.

Cùng với thủ đoạn nêu trên, bị can Quân còn mời chào Đặng Trịnh Lan Anh mua các suất đất, nhà tại 03 dự án nêu trên. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Quân chiếm đoạt của anh Trần Trung K và Đặng Trịnh Lan Anh là hơn 29 tỷ đồng.

Đặc biệt, về phía Lan Anh, bị can này đã cùng bị can Đoàn Trung đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng cung cấp các suất đất tại dự án trên để tìm kiếm khách hàng mua nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Theo cáo trạng, hai bị can Lan Anh và Đoàn Trung đã sử dụng tư cách pháp nhân là Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long để giới thiệu với khách hàng về việc công ty bán đất nền ở dự án Móng Cái với giá ưu đãi. Hai bị can này đã ký các thỏa thuận đặt cọc với 3 nạn nhân để nhận tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Khi nhận được tiền, bị can Lan Anh chỉ đưa 11,9 tỷ đồng cho Quân để đặt cọc 120 lô đất của dự án Móng Cái. Số tiền còn lại, hai bị can Lan Anh và Đoàn Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua xác minh, Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long không liên quan đến dự án ở Móng Cái, không liên doanh liên kết với chủ đầu tư dự án.

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Các địa phương cần hướng dẫn để thực hiện 355 nhiệm vụ được phân quyền

Bóc gỡ đường dây sản xuất sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine

Du lịch Huế “bội thu” gần 1.000 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ, sản phẩm đêm hút khách

Kiến trúc và xây dựng tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

