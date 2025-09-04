Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Lừa đảo mạo danh tại Singapore tăng 200%, Meta đứng trước án phạt gần 800 nghìn USD

Hạ Chi

04/09/2025, 08:11

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, số vụ lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước tại Singapore đã lên tới hơn 1.760 trường hợp, tăng 200% so với cùng kỳ năm trước…

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước tại Singapore tăng tới 90% so với năm trước, lên khoảng 126 triệu đô la Singapore (97 triệu USD).
Thiệt hại từ các vụ lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước tại Singapore tăng tới 90% so với năm trước, lên khoảng 126 triệu đô la Singapore (97 triệu USD).

Chính phủ Singapore vừa có động thái cứng rắn với Meta trong bối cảnh các vụ lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước tăng vọt.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, Goh Pei Ming, cho biết Singapore đã ban hành chỉ thị đầu tiên theo Luật Phòng chống tội phạm trực tuyến (OCHA), yêu cầu Meta phải áp dụng biện pháp ngăn chặn tình trạng lừa đảo mạo danh trên Facebook, theo CNA. 

Ông công bố thông tin này hôm 3/9, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh chống lừa đảo toàn cầu châu Á 2025, do Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) tổ chức tại Singapore.

Theo đó, Meta sẽ phải xử lý các quảng cáo, tài khoản, hồ sơ và trang giả mạo những người giữ chức vụ trong chính phủ.

Ông Goh Pei Ming nhấn mạnh: “Chúng tôi đưa ra chỉ thị với Meta bởi Facebook hiện là nền tảng mà kẻ gian lợi dụng nhiều nhất để mạo danh. Cảnh sát đã xác định cần có biện pháp quyết liệt hơn để chặn đứng tình trạng này”.

Động thái này diễn ra khi các vụ lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước tăng vọt tại Singapore, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm nay lên hơn 1.760 trường hợp.

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo này cũng tăng tới 90% so với năm trước, lên khoảng 126 triệu đô la Singapore (97 triệu USD). Trung bình, mỗi vụ khiến nạn nhân mất khoảng 72.000 đô la Singapore.

“Với nhiều người, đó là toàn bộ số tiền tích cóp cả đời, thậm chí phá hỏng kế hoạch nghỉ hưu của họ”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore nói thêm.

Nếu Meta không tuân thủ chỉ thị của cơ quan chức năng Singapore, công ty có thể bị phạt tới 1 triệu đô la Singapore (khoảng 777.000 USD). Dù vậy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore khẳng định chính phủ nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với Meta trong nhiều sáng kiến chống lừa đảo cùng Bộ Nội vụ và lực lượng cảnh sát.

Chỉ thị mới này là một phần trong chiến lược chống lừa đảo toàn diện của Singapore, dựa trên bốn trụ cột: phòng ngừa – phát hiện – trấn áp – giáo dục cộng đồng.

Ở trụ cột phòng ngừa, chính phủ Singapore sẽ tiếp tục rà soát mức độ hiệu quả của các yêu cầu chống lừa đảo áp đặt lên các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh Meta, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore cũng cảnh báo tình trạng lừa đảo trên TikTok gia tăng nhanh chóng, với số vụ việc năm 2024 tăng tới 240% so với năm 2023. 

Từ ngày 1/9, TikTok đã chính thức bị xếp vào danh mục dịch vụ trực tuyến được chỉ định và buộc phải tuân thủ Quy tắc Thực hành Dịch vụ Truyền thông Trực tuyến trước ngày 28/2/2026. Điều này đồng nghĩa với việc TikTok phải thiết lập hệ thống, quy trình và biện pháp cụ thể để chủ động ngăn chặn các hành vi lừa đảo.

Tháng 8 vừa qua, Bộ Nội vụ Singapore cho biết hơn một phần ba số vụ lừa đảo thương mại điện tử trong năm 2024 diễn ra trên nền tảng Facebook. Đồng thời, Facebook Marketplace cũng bị đánh giá là yếu kém nhất trong sáu sàn thương mại điện tử xét về các biện pháp chống lừa đảo đã triển khai.

Trước phản ánh này, người phát ngôn của Meta cho biết công ty đã xây dựng các hệ thống chuyên biệt nhằm phát hiện tài khoản mạo danh, trong đó có cả công nghệ nhận diện khuôn mặt. Meta cũng đã đầu tư mạnh để nâng cao năng lực của các nhóm chuyên trách phát hiện và xử lý gian lận. Bên cạnh đó, nền tảng thường xuyên chia sẻ mẹo phòng tránh lừa đảo và cung cấp công cụ để người dùng báo cáo hành vi vi phạm.

“Chúng tôi đã triển khai cơ chế xác minh nhà quảng cáo, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo”, người phát ngôn Meta nhấn mạnh.

