Kỷ lục mới về ngăn chặn thuốc lá điện tử nhập lậu

Ngày 11/6, lãnh đạo Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết, từ nguồn tin của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Đội quản lý thị trường số 5, Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội quản lý thị trường 3 và Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Hưng Yên, Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp, Công an huyện Tiên Lữ, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiến hành khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính đối với kho hàng hóa tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên do ông Trần Xuân Hà, sinh 1980 tại Bắc Ninh làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6/6, các lực lượng chức năng hai tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra kho hàng của ông Hà tại địa chỉ thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên phát hiện tổng cộng 163.410 sản phẩm thiết bị thuốc lá điện tử các loại và 9.913 kg phụ kiện thuốc lá điện tử các nhãn hiệu, như: FLUM PEBBLE 6000, MIOU 18.000, BAR9K, LOST MARY, GEEK BAR, LOST VAPE 7500, VAPOR STORM cùng tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử và phụ kiện thuốc lá điện tử.

Với việc kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 164.000 sản phẩm thuốc lá điện tử cùng gần 10.000kg phụ kiện thuốc lá điện tử, lực lượng chức năng hai tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đã lập kỷ lục mới về việc phát hiện và thu giữ thuốc lá điện tử nhập lậu vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm thuốc lá điện tử các loại bị thu giữ.

Trước đó, đầu tháng 10/2023, Đội quản lý thị trường số 3, Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phối hợp với Đội 2 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát, địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, phát hiện công ty đang thực hiện hoạt động đóng gói và các hoạt động khác làm ra hàng hóa là thuốc lá điện tử các loại.

Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 108.782 sản phẩm thuốc lá điện tử (POD) các loại, gần 1,2 tấn vỏ hộp các loại, 16kg dung môi tẩy rửa, 02 máy hàn nhiệt và 01 máy đóng màng túi nilon, 10kg giấy nhám, 100kg túi nilon.

Cũng trong tháng 5/2023, Đội quản lý thị trường số 4, Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng (PC03) - Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra 389 tỉnh Bắc Ninh và Công an thị xã Thuận Thành tiến hành khám điểm tập kết hàng hóa của Công ty TNHH Điện tử Thiên Long Việt Nam có địa chỉ tại Khu phố Thanh Hoài, phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Tại thời điểm khám, đoàn kiểm tra phát hiện 103.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các nhãn hiệu như EBCREATE, LOST VAPE... Lô hàng có trị giá 3,2 tỷ đồng và đã bị tiêu hủy vào ngày 17/11/2023 tại Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Bình Nguyên (Bắc Ninh).