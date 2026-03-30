Từ tháng 4, lương hưu tại TP.HCM sẽ chuyển khoản vào ngày đầu tháng

Thu Hằng

30/03/2026, 18:54

Kể từ kỳ chi trả tháng 4/2026 trở đi, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của người hưởng tại TP.HCM sẽ được chuyển khoản trực tiếp cho người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Như vậy trong tháng 4 tới, người hưởng sẽ nhận tiền từ ngày 1/4...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng 4/2026 trở đi trên địa bàn thành phố, nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai cập nhật căn cước công dân kết hợp chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng không dùng tiền mặt.

Kể từ kỳ chi trả tháng 4/2026 trở đi, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được Bảo hiểm xã hội TP.HCM chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản của người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng.

Theo đó, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4/2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 1/4/2026.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, hệ thống Bưu điện TP.HCM tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10/4; tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện trung tâm/huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25/4.

Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ Nhật, ngày lễ, Tết, thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi. Qua đó, cũng góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng tiếp tục kết hợp với Bưu điện, ngân hàng triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo thống kê trong tháng 3/2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM chi trả cho 354.321 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó, người hưởng bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là 338.487 người (đạt tỷ lệ 95,53%) và 15.834 người hưởng nhận bằng tiền mặt.

Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tiếp tục diễn ra thuận lợi, đảm bảo thông suốt quyền lợi của người thụ hưởng, và đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng lưu ý người hưởng một số thay đổi về việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền; văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Định kỳ hàng năm, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung

11:11, 28/03/2026

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

09:15, 19/03/2026

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

14:35, 18/03/2026

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027 với nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc triển khai đồng bộ tuyển sinh trực tuyến và định hướng phân bổ học sinh theo nơi cư trú thực tế...

Bộ Y tế đang theo dõi, đánh giá nguy cơ biến thế mới của Covid-19

Bộ Y tế đang theo dõi, đánh giá nguy cơ biến thế mới của Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ của biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay. Các cơ quan y tế cũng đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để có những khuyến cáo phù hợp...

Xét xử giám đốc Công ty Hoàng Dân và đồng phạm

Xét xử giám đốc Công ty Hoàng Dân và đồng phạm

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân cùng 22 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...

Lĩnh án chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ của nhà đầu tư

Lĩnh án chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ của nhà đầu tư

Bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc công ty đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng để huy động vốn với lãi suất từ 3% - 15%/tháng. Có 35 nhà đầu tư đã chuyển cho bị cáo hơn 151 tỷ đồng. Hiện bị cáo mới hoàn trả hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng...

Lễ hội Bình Đà 2026: Tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Lễ hội Bình Đà 2026: Tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Từ ngày 17 đến 22/4/2026 (tức mùng 1-6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà - Tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ diễn ra tại xã Bình Minh, Hà Nội với quy mô lớn. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

