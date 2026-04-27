Lưu ý quan trọng để không bị gián đoạn nhận lương hưu

Nhằm bảo đảm việc chi trả lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng kịp thời, chính xác và thuận tiện, cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa hướng
dẫn người hưởng thực hiện thủ tục cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi hình thức
nhận tiền và ủy quyền cho người khác lĩnh thay theo quy định tại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn
trả kết quả (theo mẫu).
Theo đó, việc cập nhật thông tin
được thực hiện đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi có thay đổi
về số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, thông tin tài khoản
ngân hàng (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh để nhận lại tiền do sai thông tin
tài khoản).
Đồng thời, người hưởng có thể
đăng ký chuyển đổi hình thức nhận tiền (từ tiền mặt sang tài khoản cá nhân hoặc
ngược lại), hoặc thực hiện ủy quyền cho người khác nhận thay khi có nhu cầu.
Người hưởng có thể nộp hồ sơ trực
tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội
trên toàn quốc (không phụ thuộc địa giới hành chính), nộp tại tổ chức hỗ trợ
chi trả chế độ (trong một số trường hợp cụ thể), hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính
công ích.
Kết quả được trả dưới dạng điện tử, đồng thời thông tin được cập nhật
ngay trên hệ thống để phục vụ chi trả.
Thời hạn giải quyết thủ tục tối
đa 2 ngày làm việc, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người
hưởng.
Đối với hồ sơ cập nhật thông tin,
người hưởng thực hiện theo thành phần hồ sơ quy định (theo mẫu).
Trường hợp thông tin cá nhân
không thống nhất với cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư (như số căn cước công dân, thông tin khai tử…), người hưởng cần lập mẫu theo quy định để điều chỉnh.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa
đúng quy định, cơ quan Bảo hiểm
xã hội sẽ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện bằng văn bản, nêu rõ lý do và
các giấy tờ cần thiết.
Đối với trường hợp ủy quyền nhận
thay, người hưởng cần kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu, bao gồm: thời hạn ủy quyền, lý
do ủy quyền, hình thức nhận tiền (tiền mặt hoặc qua tài khoản), thông tin người
được ủy quyền. Trường hợp sử dụng hợp đồng ủy quyền, nội dung phải bảo đảm đầy
đủ các thông tin theo quy định.
Việc cập nhật thông tin và giải
quyết chế độ được thực hiện trên môi trường điện tử, phù hợp với định hướng
chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm
xã hội. Qua đó, góp phần hạn chế sai sót trong chi trả, đảm bảo quyền lợi
người hưởng, đồng thời nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình thực
hiện chính sách.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến
nghị người hưởng thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, đặc biệt là
thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin liên hệ, nhằm đảm bảo việc nhận
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội được liên tục, an toàn và đúng quy định.