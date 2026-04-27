Lưu ý quan trọng để không bị gián đoạn nhận lương hưu

Phúc Minh

27/04/2026, 09:54

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin liên hệ. Việc này nhằm đảm bảo được nhận chế độ được liên tục, an toàn và đúng quy định...

Nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng kịp thời, chính xác và thuận tiện, cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa hướng dẫn người hưởng thực hiện thủ tục cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi hình thức nhận tiền và ủy quyền cho người khác lĩnh thay theo quy định tại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

Theo đó, việc cập nhật thông tin được thực hiện đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi có thay đổi về số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh để nhận lại tiền do sai thông tin tài khoản).

Đồng thời, người hưởng có thể đăng ký chuyển đổi hình thức nhận tiền (từ tiền mặt sang tài khoản cá nhân hoặc ngược lại), hoặc thực hiện ủy quyền cho người khác nhận thay khi có nhu cầu.

Người hưởng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc (không phụ thuộc địa giới hành chính), nộp tại tổ chức hỗ trợ chi trả chế độ (trong một số trường hợp cụ thể), hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Kết quả được trả dưới dạng điện tử, đồng thời thông tin được cập nhật ngay trên hệ thống để phục vụ chi trả.

Thời hạn giải quyết thủ tục tối đa 2 ngày làm việc, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người hưởng.

Đối với hồ sơ cập nhật thông tin, người hưởng thực hiện theo thành phần hồ sơ quy định (theo mẫu).

Trường hợp thông tin cá nhân không thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (như số căn cước công dân, thông tin khai tử…), người hưởng cần lập mẫu theo quy định để điều chỉnh.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện bằng văn bản, nêu rõ lý do và các giấy tờ cần thiết.

Đối với trường hợp ủy quyền nhận thay, người hưởng cần kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu, bao gồm: thời hạn ủy quyền, lý do ủy quyền, hình thức nhận tiền (tiền mặt hoặc qua tài khoản), thông tin người được ủy quyền. Trường hợp sử dụng hợp đồng ủy quyền, nội dung phải bảo đảm đầy đủ các thông tin theo quy định.

Việc cập nhật thông tin và giải quyết chế độ được thực hiện trên môi trường điện tử, phù hợp với định hướng chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội. Qua đó, góp phần hạn chế sai sót trong chi trả, đảm bảo quyền lợi người hưởng, đồng thời nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình thực hiện chính sách.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến nghị người hưởng thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin liên hệ, nhằm đảm bảo việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được liên tục, an toàn và đúng quy định.

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Lương hưu tháng 5 sẽ được chi trả sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Nghệ An: Thêm 14.000 cơ hội việc làm mới

Liên tiếp các ngày hội việc làm quy mô lớn được tổ chức với hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng đã phản ánh rõ “cơn khát” lao động tại các khu công nghiệp ở Nghệ An. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp...

Đà Nẵng: 209 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 41.000 lao động

Ngày hội việc làm 2026 Đà Nẵng thu hút 209 doanh nghiệp và hơn 8.000 sinh viên, người lao động tham gia. Các doanh nghiệp tìm kiếm hơn 41.000 lao động ở nhiều lĩnh vực như du lịch – khách sạn, tài chính, kỹ thuật, truyền thông, logistics...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh

Sáng 26/4/2026, trước Đền Thượng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng và trước anh linh các vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu sâu sắc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của cội nguồn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

Hàng triệu người hành hương về Đền Hùng, an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối

Những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, lượng du khách đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng đột biến, tạo nên không khí hành hương sôi động trên khắp các tuyến đường dẫn về Đất Tổ. Các bãi gửi xe ô tô, xe máy đều chật kín phương tiện; khu vực cổng chính vào trung tâm lễ hội và đường lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh luôn tấp nập hoặc chật kín người qua lại...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng

Sáng 26/4/2026 (tức mồng 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

