Lý giải nguyên nhân chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh tăng hơn 49%

Theo số liệu Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tháng 8/2023, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh tăng 6,6% so với tháng 7/2023 và tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi trước đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này liên tục giảm. Cụ thể, năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hơn 16% so với năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất của ngành vẫn tăng trưởng âm (giảm 0,61%).

Bên cạnh những khó khăn của doanh nghiệp do đơn hàng giảm, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, chi phí đầu vào tăng thì một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chỉ số công nghiệp của tỉnh này giảm suốt thời gian qua là do tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) phải tạm ngừng hoạt động.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 - nhà máy nhiệt điện than lớn nhất miền Trung, là một trong những doanh nghiệp đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ngày 19/9/2021, tổ máy số 1 mất điện tự dùng dẫn đến hư hỏng các chi tiết của hệ thống tuabin – máy phát và một số thiết bị liên quan khác. Sự cố khiến cho tổ máy phải ngừng để khắc phục, sửa chữa.

Ngày 12/8/2023, sau gần 2 năm khắc phục sự cố, tổ máy số 1 đã vận hành trở lại, hòa lưới điện quốc gia. Đại diện Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết, sau thời gian tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng, tiến hành chạy thử và đảm bảo các thông số kỹ thuật, tính ổn định, tối ưu hóa hiệu suất của cả hệ thống, tổ máy số 1 đã chính thức vận hành thương mại đạt công suất tối đa 601 MW.

Với việc vận hành lại tổ máy số 1, dự kiến trong năm 2023, sản lượng điện của nhà máy đạt khoảng 5.025 triệu kWh, doanh thu đạt 9.777 tỷ đồng. Cùng với dự kiến sản lượng năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cũng đề ra các chỉ tiêu và giải pháp cho năm tiếp theo, trọng tâm là tập trung công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, thường xuyên; áp dụng các cải tiến kỹ thuật vào sản xuất; sát sao trong công tác quản lý hiệu năng, thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi và các hệ thống thiết bị của tổ máy nhằm tối ưu hóa công tác vận hành, giảm suất tiêu hao nhiên liệu...

Cùng với đó, hoạt động sản xuất thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau nhiều tháng hoạt động cầm chừng do giá nguyên liệu tăng, khó khăn về thị trường đầu ra thì trong tháng 8 cũng đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn.

Cụ thể, sản lượng thép thành phẩm tháng 8 tăng 9,7% so với tháng trước và tăng hơn 91% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 8 tháng năm 2023 đã được “kéo” tăng 4,37% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Hà Tĩnh đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2022. Theo tính toán của Sở Công thương, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đi vào hoạt động trở lại; trong những tháng cuối năm 2023, ngành khai khoáng có xu hướng tăng do nhu cầu về vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam, dự án Nhà máy sản xuất Pin VINES đi vào hoạt động, một số dự án sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh… nên dự kiến, hoạt động công nghiệp sẽ thực hiện được kế hoạch đề ra.

Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu sẽ phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng tập trung vào công nghiệp luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện; duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.

Ba hành lang kinh tế được Hà Tĩnh xác định sẽ tập trung phát triển, đó là: Hành lang kinh tế đồng bằng ven biển gắn với quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam và đường ven biển; Hành lang kinh tế dọc quốc lộ 8 từ thị xã Hồng Lĩnh đến Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu Treo; Hành lang kinh tế trung du và miền núi phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh.

Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân là Khu liên hợp gang thép Formosa, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cũng sẽ là một trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh này.