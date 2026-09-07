M Riverside: Tọa độ chiến lược, gia tăng giá trị tài sản

Một khảo sát gần đây đã hé lộ thực tế bất ngờ về tỷ suất sinh lời của bất động sản Đà Nẵng. Theo đó, một căn hộ diện tích khoảng 90m2 tại khu vực ven sông Hàn ghi nhận giá thuê lên đến 42 triệu đồng/tháng. Cùng vị trí, một căn studio 32m2 trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng có thể cho thuê với giá 19 triệu đồng/tháng, tương đương lợi suất hơn 9%/năm – vượt xa tỷ lệ 2–3% tại Hà Nội và TP.HCM.
Mức chênh lệch rõ rệt này lý giải nguyên nhân dòng vốn đầu tư bất động sản tại 2 đô thị lớn đang đổ dồn về các dự án sở hữu tầm nhìn trực diện sông Hàn. Điển hình là M Riverside Đà Nẵng – dự án ghi nhận hàng nghìn lượt đăng ký giữ chỗ, dù chưa mở bán chính thức.
Tọa lạc trên ba mặt tiền chiến lược gồm 2/9 – Bình Tiên – Đào Tấn, sức hút của M Riverside Đà Nẵng không đơn thuần nằm ở yếu tố “ven sông”, mà thực chất là khu vực hội tụ nhiều lớp giá trị hiếm có của Đà Nẵng: Trung tâm du lịch, trung tâm lễ hội, trung tâm thương mại và cũng là bộ mặt đô thị của thành phố.
Từ đây, dự án không chỉ mở ra tầm nhìn bao quát toàn thành phố biển mà còn là góc nhìn trực diện đến hầu như toàn bộ các công trình mang tính biểu tượng của Đà Nẵng: Cầu Rồng, công viên APEC - nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa – lễ hội quy mô lớn, phố du lịch Bạch Đằng và đặc biệt là lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF).
Trong bối cảnh nhu cầu sống gắn với trải nghiệm ngày càng gia tăng, các dự án sở hữu tầm nhìn đắt giá như M Riverside Đà Nẵng không đơn thuần phục vụ nhu cầu an cư, mà còn mang đến cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày.
Yếu tố này càng trở nên giá trị khi quỹ đất ven sông ngày càng hạn chế. Những dự án sở hữu tầm nhìn trực tiếp ra sông không chỉ tạo khác biệt về trải nghiệm sống, mà còn hình thành lớp tài sản có khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian, nhờ tính khan hiếm và khả năng gắn liền với sự phát triển của đô thị.
Theo số liệu do CBRE công bố giữa năm ngoái, trong khi phần lớn dự án chung cư mở bán ở vùng giá 85 triệu đồng/m² thông thủy, thì các sản phẩm hạng sang nằm ngay trung tâm và dọc sông Hàn ghi nhận mức giá bán lên đến 130-200 triệu đồng/m2. Tỷ lệ hấp thụ các dự án tại đây đạt khoảng 60% dù mặt bằng giá căn hộ chào bán mới tiếp tục tăng thêm 12% vào quý đầu năm nay.
Nếu vị trí định hình nền tảng giá trị, thì khả năng kết nối chính là yếu tố quyết định tính vận hành thực tế của một bất động sản trung tâm. Với M Riverside Đà Nẵng, lợi thế này không chỉ dừng ở sự thuận tiện di chuyển, mà còn thể hiện ở khả năng tiếp cận đồng thời nhiều lớp nhu cầu – từ nghỉ dưỡng, lưu trú đến làm việc.
Từ trục 2/9 – một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thành phố – dự án cho phép kết nối nhanh đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu trung tâm hành chính quốc tế, ga đường sắt Đà Nẵng cũng như các trục thương mại – dịch vụ chính chỉ trong vài phút di chuyển. Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt với nhóm chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng làm việc linh hoạt, khi thời gian tiếp cận các đầu mối hạ tầng như sân bay, khu tài chính hay trung tâm thương mại được rút ngắn tối đa.
Không dừng lại ở đó, mạng lưới cầu qua sông Hàn – từ cầu Rồng, cầu Sông Hàn đến cầu Trần Thị Lý – đóng vai trò như hệ thống “liên kết ngang”, giúp dự án kết nối trực tiếp với các điểm du lịch trọng điểm như biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, công viên Biển Đông... Điều này khiến M Riverside Đà Nẵng không chỉ là điểm ở thuận tiện cho người làm việc tại trung tâm, mà còn trở thành lựa chọn lý tưởng cho khách du lịch lưu trú, khi toàn bộ hành trình trải nghiệm từ phố – sông – biển đều nằm trong bán kính di chuyển chưa đầy 15 phút.
Lợi thế kết nối của dự án còn được củng cố bởi các hạ tầng chiến lược đang được triển khai, như kế hoạch mở rộng sân bay quốc tế, phát triển cảng Liên Chiểu thành cửa ngõ giao thương mới hay hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai. Những yếu tố này không chỉ gia tăng năng lực kết nối vùng, mà còn từng bước nâng cấp vai trò của Đà Nẵng như một trung tâm trung chuyển quốc tế – nơi hội tụ dòng khách du lịch, dòng vốn đầu tư và lực lượng lao động chất lượng cao. Chính sự hội tụ này tạo nên một “lợi thế kép” cho M Riverside Đà Nẵng.
Tổng hòa các lợi thế đó, M Riverside Đà Nẵng dự kiến được chào bán với mức giá từ 3,5 tỷ đồng đã trở thành lựa chọn không thể bỏ qua với những nhà đầu tư sành sỏi khi lựa chọn căn hộ thương mại lâu dài. Đồng thời, việc được phát triển bởi liên doanh giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam tiếp tục củng cố uy tín về định hướng vận hành, chất lượng sống và cam kết dài hạn, giúp M Riverside Đà Nẵng không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là tài sản có thể khai thác và tích lũy giá trị bền vững theo thời gian.
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